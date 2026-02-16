生理用ナプキン無料提供サービス「OiTr」、アプリ累計170万ダウンロードを突破 　～安心が、社会のインフラになるということ～

オイテル株式会社

オイテル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：崎山 真）が展開する、女性個室トイレで生理用ナプキンを常備し、無料提供する日本初のサービス「OiTr（オイテル）」の公式アプリが、2026年2月時点で累計170万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

▪️OiTr（オイテル）について

OiTrは、日本で初めて、商業施設や交通機関、公共施設、オフィス、学校などの女性個室トイレに生理用ナプキンを常備・無料提供するサービスです。専用アプリを通じて、2時間に1枚、最大25日間で7枚までナプキンを無料で受け取ることができます。2026年1月時点で、全国33都道府県・350施設に合計3,720台を設置しています。設置箇所の詳細：https://www.oitr.jp/spot/

OiTrのアプリは、生理用ナプキンを無料で提供するだけでなく、「生理日予測」や「体調管理」機能も利用でき、「記録しながらナプキンが受け取れて便利」「予測が正確」といった声が寄せられています。さらに、情報メディア「いつでもオイテル」を通じて、生理や女性の体に関する正しい知識を発信し、安心して前向きな選択ができる社会をサポートしています。

▪️生理用品が「ないこと」にすら、気づかれなかった社会

「なぜ、個室トイレにトイレットペーパーは常備されているのに、生理用品はないのか？」

そんな問いから生まれたOiTrは、これまで当たり前のように見過ごされてきた“生理の不安”と静かに向き合ってきました。

そして利用者からは、次のような声も寄せられています。

・「ナプキンを忘れた日に限って生理が来て、OiTrに救われた」

・「自分が使うタイミングではなかったけれど、あることがうれしかった」

OiTrの存在が、多くの人に“心のよりどころ”として受け入れられ始めています。

大切なのは、「ナプキンをもらったかどうか」ではなく、「誰かが“困ったとき”に、ちゃんと助かる場所がある」ということ。

それこそが、OiTrが届けている価値です。

▪️社会課題への“気づき”を、行動に

「生理用品がないこと」に違和感を抱く声が、少しずつ社会の中で聞こえるようになってきました。以前は見過ごされていた“不便さ”に気づくことから、変化は始まります。

OiTrは、そうした小さな気づきを原動力に、変化を一つひとつ形にしてきました。

この取り組みが導入された施設では、ユーザーはもちろん、設置に関わる人々の間にも「誰かの困りごとを、自分ごととして捉える」という意識の変化が広がっています。



一人の気づきが、次の誰かの行動につながり、優しさの連鎖が生まれていく--OiTrは、そんな社会の変化を支える存在でありたいと考えています。

▪️その安心が、社会を変える。

生理にまつわる不安や負担を、“善意”ではなく“仕組み”で解消する。

これが、私たちがOiTrを通じて取り組んできたことです。

今後も企業や自治体、教育現場と連携し、OiTrを社会に根付かせていきます。

私たちが目指すのは、「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」です。

ビジネスとしての持続可能性を確立し、より多くの人が安心して過ごせる未来をつくっていきます。

“その安心が、社会を変える”--私たちはそう信じて、これからも挑戦を続けていきます。

アプリをダウンロード :https://app.oitr.jp/

お問い合わせ先

「OiTr（オイテル）」のディスペンサーの設置導入、女性個室トイレ広告メディア「OiTr ads（オイテル・アズ）」への広告出稿に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム：https://www.oitr.jp/contact/

会社概要

会社名：オイテル株式会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-1 フロントプレイス四谷 2F

代表者：代表取締役 崎山 真

設立：2016年11月1日

事業内容：IoT事業

URL：https://www.oitr.jp

公式メディア：「いつでもオイテル」 https://oitr.jp/media/

「あなたによくて、社会にいいこと」をビジョンに掲げ、社会課題をビジネスで解決することをミッションに「OiTr」をスタート。この持続可能なソリューションを構築し「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現に取り組んでいます。当社は、この事業を通じて顧客やユーザーが個人の利益と同時に社会全体の利益を考慮して「良い」ことを追求する社会を目指します。