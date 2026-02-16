ヒューマンアカデミーが福岡県から委託を受け育児休業等制度運用のためのセミナーを開催 ～仕事と育児の両立ができる職場作りを支援～

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、福岡県による「育児休業等制度運用のためのマネジメント力向上セミナー」を受託いたしました。

これに伴い、2026年3月に福岡県内4会場にてセミナーを開催します。

https://fukuoka-hatarakikata.com/ikukyu-seminar/

【背景】

福岡県の調査によると、福岡県内の育休取得率は女性95.7％、男性54.6％に達し、全国平均（30.1％）を大きく上回っています。しかし、依然として男性の育休取得を阻む最大の壁は「職場に取得しやすい雰囲気がないこと（52.0％）」です。

本セミナーは、福岡県内の中小企業の事業主や管理職の皆様を対象に、法改正の動向をふまえつつ、誰もが安心して育休を取得できる職場環境の整備と、それを支えるマネジメント力の向上を支援することを目的としています。

※令和6年福岡県男女共同参画白書

【開催概要】

本セミナーでは、育児休業制度のポイントや、育休取得を促進するための職場での具体的な関わり方についてワークショップを交えて学びます。

対 象：福岡県内の中小企業の事業主、管理職、人事担当責任者等

参加費：無料

内 容：座学（30分）

・業務引継ぎのポイントと事例紹介

グループワーク（60分）

・自社の育休取得促進に向けた課題と未来について考える

【日程と場所について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2012_1_c3c1f16c22ac25b46ad76778f2371b72.jpg?v=202602160551 ]

■行政向け業務委託サービスについて https://pub.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、全国6支部23拠点のネットワークを活用し、多くの官公庁・自治体の皆様を支援させていただいています。創設以来、離職者向け就業訓練および求職者支援訓練を全国で受託し、これまでに600コース以上を実施、1万名を超える修了生を輩出しており、豊富な実績を誇ります。当社の広範なネットワークと専門知識を活かし、地域の発展に貢献してまいります。

お問い合わせ先：03-6684-2175 （平日9時から18時まで）

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/(https://manabu.athuman.com/)

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスウェブサイト：https://www.athuman.com(https://www.athuman.com/)

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL ：https://manabu.athuman.com/