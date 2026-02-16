【新講座リリース】出版を『憧れ』で終わらせない。コネなしから商業出版を実現する講座を公開

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）が提供するコンテンツマーケティング特化型eラーニング「コンマルクアカデミー(https://www.conmark.jp/)」は、企業のインハウス化（内製化）を支援し、自社でコンテンツマーケティングの専門人材を育成することを目的としています。

この度、コンマルクアカデミーにおいて、「商業出版」のプロセスを体系化した新講座『出版社から“紙”の商業本を出すための現実的なロードマップ(https://www.conmark.jp/course/publication)』を公開いたしました。

講座開講の背景：「本を出したい」を憧れで終わらせないために

SNSの普及により誰もが発信できる時代となりましたが、依然として「紙の商業出版」が持つ社会的信頼性やブランディング効果は極めて高いものがあります。しかし、多くの人が「有名人でないと出せない」「多額の費用（自費出版）がかかる」といった誤解や、具体的なアプローチ方法が分からず断念している現状があります。

本講座は、数々の書籍監修・編集に携わってきたGIG Marketing事業部 部長の内田一良が講師を務め、フォロワー数に関わらず「企画の力」で商業出版を勝ち取るための実践的なノウハウを公開。出版への憧れを「現実の戦略」へと変えるためのガイドブックとして提供します。

本講座で学べること

1. 商業出版と自費出版の決定的な違いと「印税」のリアル

意外と知らない印税の計算方法や金額感、出版社から本を出すことで得られる事業的なメリットを解説。夢物語ではない「ビジネスとしての出版」を理解できます。

2. フォロワー100人以下でも通る「企画の立て方」

著者の知名度は絶対条件ではありません。類書との差別化、社会トレンドとの掛け合わせなど、出版社の編集者が「これなら売れる」と判断する3つのポイントを実例とともに伝授します。

3. 出版社を動かす「企画書7項目」と独自のアプローチ

「待っていれば声がかかる」という誤解を解き、自ら戦略的に売り込む手法を公開。採用率を飛躍的に高める企画書の構成要素と、GIGが実践している具体的なアプローチを網羅しています。

4. 成功の裏側にある「しんどい現実」も包み隠さず公開

執筆の苦労、スケジュール管理、収益性の実態など、きれいごとだけではない出版のハードな側面についても正直にお伝えします。その上で、なぜ今、本を出すべきなのかという本質的な価値を解説します。

講師プロフィール

株式会社GIG Marketing事業部 部長

内田 一良

GIGにて複数メディアの編集長を経験し、数千記事のディレクションに携わる。Workship、LeadGrid、コンマルク等の自社サービスや顧客のコンテンツマーケティングを支援。 【監修・編集実績】『デザインの言語化』『フリーランスの進路相談室』『ADHD会社員、フリーランスになる。』ほか多数。

カリキュラム詳細（全5回）

・商業出版 vs 自費出版（印税の仕組みとメリット）

・商業出版の企画を通す3つのポイント（出版社が求める条件）

・商業出版ロードマップ1（テーマ設定と執筆実績の積み上げ）

・商業出版ロードマップ2（出版社への売り込み方・企画書7要素）

・商業出版の現実と、それでも出版した方がいい理由（執筆の苦労や収益性の実態、ブランド構築・事業展開への価値）

受講について

『出版社から“紙”の商業本を出すための現実的なロードマップ(https://www.conmark.jp/course/publication)』は、コンマルクアカデミーにて提供しています。

コンマルクアカデミーについて： 1IDあたり月額2,980円（税抜）で、今回リリースされた新講座に加え、過去に開催されたウェビナーを含めた講座が見放題のサブスクリプションサービスです。

・出版社から“紙”の商業本を出すための現実的なロードマップ

https://www.conmark.jp/course/publication

・コンマルクアカデミーに関するお問い合わせ

https://www.conmark.jp/contact

・コンマルクアカデミーの講座一覧

https://one-stream.io/catalog/AEdKKB2kfdbm9LTDe239v4UqRSL2

・コンマルクアカデミー公式サイト

https://www.conmark.jp/service/academy

■ コンマルクについて

コンマルクは、上流から下流までを包括的に支援する、コンテンツマーケティング総合パートナーです。当社が創業以来培ってきたノウハウを生かして、コンテンツSEO、インタビュー記事、メディア運営、マーケティング設計、サイト分析・改善を提供しています。「誇れるものを、誇れるかたちにする」をパーパスに掲げ、お客さまがもつ価値を最適な形で表現しデリバリーすることで、お客さまのブランド価値を最大化いたします。

コンマルク：https://www.conmark.jp/

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

