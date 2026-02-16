グローバルガールズグループ・UNIS(ユニス)、【2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”】開催決定

オーディション番組「UNIVERSE TICKET」から誕生し、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ・UNIS(ユニス)が、2026年３月29日(日)東京・飛行船シアターで【2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”】を開催することが決定した。





UNISは、日本出身のメンバー２人を含む８人組グループとして2024年に韓国で正式デビューをし、2025年９月には日本初デジタルシングル「もしもし(ハート)」をリリースして日本デビューも果たした。同年12月には2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」をリリースし、年末には大型音楽番組「ももいろ歌合戦」へ出演するなど、日韓両国で大きく注目を集めながら幅広く活躍している。



公演の詳細は下記の通り。


ファンクラブ会員限定先行チケット受付は、２月20日(金)正午からスタートする。



■ 公演概要 ■


2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”



【会場及び日程】


飛行船シアター(東京都台東区東上野4-24-11)


2026年3月29日(日)


■１部：12:30 開場 / 13:00 開演


■２部：18:00 開場 / 18:30 開演



※公演時間は約90～100分を予定しております。


※公演内容・公演日、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。


※会場までの交通費・宿泊費は各個人の負担になります。また出演者、公演内容に変更があった場合の払い戻しはいたしかねます。


※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット内容】


■ プレミアムシート ：\15,400 (税込)


終演後お見送りハイタッチ会参加付き／プレミアムシート専用リストバンド付き


■ 一般 指定席 ：\12,100 (税込)



※チケットは１公演につきお一人様４枚まで


※３歳以上要チケット。３歳未満は入場不可。


※車椅子にてご来場のお客様・観覧に際しお手伝いが必要なお客様は、チケットご購入後、公演日１週間前までにご連絡下さい。付き添いの方もチケットが必要です。


※座席は抽選です。



【チケット販売日程】


UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定先行抽選受付


■ 受付期間


2月20日(金) 12:00～2月26日(木) 23:59


■ UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定先行抽選詳細ページ


https://www.unv-jp.com/ja/articles/wAknnS98puBtn3oVwwTLNX



※応募受付開始日時（2/20 12:00）よりチケットサイトをご確認いただけます。


※ログイン後ご覧いただけます。


※以下の場合、応募ページへ接続できない場合がございますので予めご確認ください。
・mahocastアプリがインストールされており応募ページが表示されない場合


スマートフォンに「Mahocast」というアプリがインストールされていると、応募ページが表示されない場合があります。この場合は、Mahocastアプリを削除してから再度応募ページにアクセスしてください。


・シークレットモードのブラウザを使用している場合
シークレットモード（プライベートブラウジング）でブラウザを使用している場合、応募ページが表示されないことがあります。通常モードのブラウザを使用してアクセスしてください。



オフィシャルSNS先行抽選受付


■受付期間


3月3日(火) 12:00～3月9日(月) 23:59



ローソンチケットプレリクエスト先行抽選受付


■受付期間


3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59



イープラスプレオーダー先行抽選受付


■受付期間


3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59



チケットぴあプレリザーブ先行抽選受付


■受付期間


3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59



一般発売（先着順）


■受付期間


3月20日(金・祝) 12:00～



※各プレイガイドのチケット申し込みページは、後日ご案内する予定です。



【注意事項】


チケットの申し込みをされる前に必ず下記をご確認の上、承諾された方のみお申し込みください。


・公演中止・延期の場合を除いて如何なる理由においても、チケットの払い戻しは受付いたしかねます。


・会場内への撮影機器の持込・撮影・録画・録音行為は固く禁止いたします。
撮影・録画・録音行為は発見次第データの削除・退場・関連イベントへの参加禁止等対応を取らせていただきます。その際の返金対応は致しかねます。


・営利目的でのチケット・オフィシャルグッズ等の転売は固く禁止いたします。
転売されたチケットと発覚した場合、入場をお断りします。また転売・譲渡により発生したトラブルに一切主催側は関与いたしません。


・非公式スケジュールの追っかけ行為・入り待ち・出待ち行為は固く禁止いたします。
交通機関・ホテル・会場・その他の施設での入り待ち/出待ち行為・追っかけ行為は固く禁止致します。



【お問い合わせ】


株式会社サラウンド
info@surr-music.com




UNISと過ごす、かけがえのない一日をお楽しみに！



「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」 https://www.unv-jp.com/ja/home


「UNIS JAPAN OFFICIAL X」 https://x.com/unis_offcl_jp