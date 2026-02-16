グローバルガールズグループ・UNIS(ユニス)、【2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”】開催決定

株式会社STONE.B

オーディション番組「UNIVERSE TICKET」から誕生し、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ・UNIS(ユニス)が、2026年３月29日(日)東京・飛行船シアターで【2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”】を開催することが決定した。

UNISは、日本出身のメンバー２人を含む８人組グループとして2024年に韓国で正式デビューをし、2025年９月には日本初デジタルシングル「もしもし(ハート)」をリリースして日本デビューも果たした。同年12月には2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」をリリースし、年末には大型音楽番組「ももいろ歌合戦」へ出演するなど、日韓両国で大きく注目を集めながら幅広く活躍している。

公演の詳細は下記の通り。

ファンクラブ会員限定先行チケット受付は、２月20日(金)正午からスタートする。

■ 公演概要 ■

2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi(ハート) This is UNIS!”

【会場及び日程】

飛行船シアター(東京都台東区東上野4-24-11)

2026年3月29日(日)

■１部：12:30 開場 / 13:00 開演

■２部：18:00 開場 / 18:30 開演

※公演時間は約90～100分を予定しております。

※公演内容・公演日、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

※会場までの交通費・宿泊費は各個人の負担になります。また出演者、公演内容に変更があった場合の払い戻しはいたしかねます。

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット内容】

■ プレミアムシート ：\15,400 (税込)

終演後お見送りハイタッチ会参加付き／プレミアムシート専用リストバンド付き

■ 一般 指定席 ：\12,100 (税込)

※チケットは１公演につきお一人様４枚まで

※３歳以上要チケット。３歳未満は入場不可。

※車椅子にてご来場のお客様・観覧に際しお手伝いが必要なお客様は、チケットご購入後、公演日１週間前までにご連絡下さい。付き添いの方もチケットが必要です。

※座席は抽選です。

【チケット販売日程】

UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定先行抽選受付

■ 受付期間

2月20日(金) 12:00～2月26日(木) 23:59

■ UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定先行抽選詳細ページ

https://www.unv-jp.com/ja/articles/wAknnS98puBtn3oVwwTLNX

※応募受付開始日時（2/20 12:00）よりチケットサイトをご確認いただけます。

※ログイン後ご覧いただけます。

※以下の場合、応募ページへ接続できない場合がございますので予めご確認ください。

・mahocastアプリがインストールされており応募ページが表示されない場合

スマートフォンに「Mahocast」というアプリがインストールされていると、応募ページが表示されない場合があります。この場合は、Mahocastアプリを削除してから再度応募ページにアクセスしてください。

・シークレットモードのブラウザを使用している場合

シークレットモード（プライベートブラウジング）でブラウザを使用している場合、応募ページが表示されないことがあります。通常モードのブラウザを使用してアクセスしてください。

オフィシャルSNS先行抽選受付

■受付期間

3月3日(火) 12:00～3月9日(月) 23:59

ローソンチケットプレリクエスト先行抽選受付

■受付期間

3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59

イープラスプレオーダー先行抽選受付

■受付期間

3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59

チケットぴあプレリザーブ先行抽選受付

■受付期間

3月12日(木) 12:00～3月16日(月) 23:59

一般発売（先着順）

■受付期間

3月20日(金・祝) 12:00～

※各プレイガイドのチケット申し込みページは、後日ご案内する予定です。

【注意事項】

チケットの申し込みをされる前に必ず下記をご確認の上、承諾された方のみお申し込みください。

・公演中止・延期の場合を除いて如何なる理由においても、チケットの払い戻しは受付いたしかねます。

・会場内への撮影機器の持込・撮影・録画・録音行為は固く禁止いたします。

撮影・録画・録音行為は発見次第データの削除・退場・関連イベントへの参加禁止等対応を取らせていただきます。その際の返金対応は致しかねます。

・営利目的でのチケット・オフィシャルグッズ等の転売は固く禁止いたします。

転売されたチケットと発覚した場合、入場をお断りします。また転売・譲渡により発生したトラブルに一切主催側は関与いたしません。

・非公式スケジュールの追っかけ行為・入り待ち・出待ち行為は固く禁止いたします。

交通機関・ホテル・会場・その他の施設での入り待ち/出待ち行為・追っかけ行為は固く禁止致します。

【お問い合わせ】

株式会社サラウンド

info@surr-music.com

UNISと過ごす、かけがえのない一日をお楽しみに！

「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」 https://www.unv-jp.com/ja/home

「UNIS JAPAN OFFICIAL X」 https://x.com/unis_offcl_jp