Allbirds初の期間限定アウトレットが大阪上陸。“世界一快適なシューズ*¹”と称されたブランドの懐かしい逸品をPOP UPストアで販売！2月10日から開催中。

株式会社ゴールドウイン

天然素材を活用し、足元に快適さと自然への優しさをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、ブランド初となる期間限定のアウトレットストア「THE NORTH FACE / Allbirds FOOTWEAR POPUP」を、2026年2月10日（火）から3月31日（火）まで、大阪・りんくうプレミアム・アウトレットにて開催いたします。

本ストアでは、オールバーズの残りわずかになった商品や、懐かしい逸品を、一足一足大事にお客様に届けたいという想いのもと、上質なウールシューズ「Wool Runner Mizzle」などの冬向けアイテムから、春のアクティブシーンに適した「Tree Dasher 2」まで、機能性と快適性を兼ね備えたシューズをお求めやすいプライスで提供します。

*¹米TIME誌においてAllbirdsのシューズを評価した際のフレーズ

自然と共存するブランドとして、地球に優しいシューズとの接点を。

ファッション産業において、余剰在庫の廃棄は環境課題の要因にもなり得るなか、Allbirdsは創業以来、カーボンフットプリントの削減と「地球に優しいモノ作り」を徹底してきました。

これまで日本国内では定価販売を基本としてきましたが、「わずかに残ってしまったサイズや、廃盤になったけれど機能性は変わらない名品たちを、廃棄することなく次のお客様へつなぎたい」という想いから、今回のアウトレットストア開催が決定しました。

懐かしの逸品に出会える、Allbirds初のアウトレットのPOP UPストア

直営店ではもう手に入らないかもしれない懐かしいアイテムを含めた幅広いラインナップを展開。一期一会の出会いをお楽しみいただけます。

●アイテムラインナップ＜一部＞のご紹介

Wool Runner Mizzle

寒～い冬の味方になる、ふんわり柔らかいウールシューズ

Tree Dasher 2

さらりと涼しい通気性、快適なアクティブシューズ

TREE RUNNER GO

軽量で弾力性×通気性を備えた新次元のデイリースニーカー

THE NORTH FACE / Allbirds FOOTWEAR POPUP 開催概要

ストア名： THE NORTH FACE / Allbirds FOOTWEAR POPUP りんくうプレミアム・アウトレット

開催期間： 2026年2月10日（火）～ 3月31日（火）

営業時間： 10:00 - 20:00

開催場所： りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28）

開催にあたって、担当者からのコメント

Allbirds事業部 事業部グループマネージャー 有松大樹

「Allbirds は日本上陸してからずっと地球に優しいシューズを大事に販売してきましたが、『懐かしい逸品をスタッフの手から販売させていただく場所』をずっと探していました。 今回ご縁があり、大阪のりんくうプレミアム・アウトレットに素敵な場所を見つけたので、ここで初めての期間限定アウトレットストアを開催いたします！ ぜひ、宝物探し気分で楽しんでください。関西国際空港から15分ほどですので、関西近郊の方はもちろん、ご旅行の際にもぜひ遊びにいらしてください。自慢のスタッフがお待ちしております」

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

店舗について

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)