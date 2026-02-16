大浦工測(株)とアイテック(株)、建築測量と施工図、3D計測とBIMの連携に向けた業務提携

大浦工測株式会社



建築測量の最大手である大浦工測株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：大浦 章、以下「大浦工測」）と、施工図・BIM作成を専門とするアイテック株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：木村 雄一、以下「アイテック」）は、建築施工における生産性向上と建設DXによる業務効率化を目的として、2026年2月14日に業務提携を開始いたしました。

近年、建設業界ではBIM（Building Information Modeling）の活用が急速に普及する一方で、現場での実測データとデジタルモデルの円滑な連携が課題となっています。本提携により、両社の専門技術を組み合わせ、より精度の高い施工支援体制を構築します。

■ 業務提携の主な内容とシナジー

本提携では、大浦工測の建築測量・3D計測技術と、アイテックの施工図・BIM技術を密接に連携させることで以下の実務的なメリットを創出します。

3D計測データに基づくBIMモデル作成の効率化

大浦工測が提供する3Dレーザースキャニングによる高精度な点群データを、アイテックのBIM作成ワークフローに直接取り込みます。これにより、既存建物の改修時や複雑な躯体形状において、現況を正確に反映したBIMモデルの構築がスムーズに行えます。

設計・計測データの相互フィードバック

アイテックが作成したBIM・施工図データを、大浦工測が現場での建築測量・墨出しに活用することはもちろん、建築測量・墨出しを効率的に行うためのノウハウをアイテックのBIM・施工図にフィードバックすることで、現場の生産性を向上させます。

ワンストップでの施工支援サービス

施工図作成から建築測量までを一連の工程として捉え、窓口を一本化・最適化することで、建設会社各社の管理工数削減に寄与します。

■ 今後の展望両社は本提携を通じて、建築現場の実情に即した「3D計測×BIM」の活用手法を確立し、より確実性の高い施工管理の実現に貢献してまいります。実務レベルでの連携を深めることで、建設業界が抱える人手不足などの課題解決に向けた一助となることを目指します。

【会社概要】

大浦工測株式会社

建築測量・墨出し、3Dレーザー計測、ドローン測量など、建設現場における測量全般をサポート

・代表者：代表取締役 大浦 章

・本社：東京都北区浮間2-25-1

・事業内容：建築測量一般、土木・応用測量、3D計測サービス

・URL：https://www.oura.co.jp

アイテック株式会社

施工図(生産設計)、BIMモデル、実施設計図作成など設計と施工を繋ぐ図面作成サービスを提供

・代表者：代表取締役 木村 雄一

・本社：東京都足立区南花畑2丁目6番8号 TKビル2階

・事業内容：施工図作成、実施設計図、仮設計画図、BIM作成

・URL：https://www.itectokyo.co.jp/

◇本件に関するお問い合わせ先

大浦工測(株) 代表取締役 大浦 章 TEL：03-5916-4901 Email：akira.oura@oura.co.jp