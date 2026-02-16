IKEBUSでの移動をもっとお得に、もっと楽しく！　「地域連携1日乗車券」の販売とAR撮影サービス「Soraniar」の導入を開始

WILLER株式会社

WILLER（代表：村瀬 茂高）は、池袋のまちなかを走る電気バス『IKEBUS』において、「地域連携1日乗車券」を2026年3月1日（日）より販売開始するとともに、2月16日（月）よりスマートフォンでAR体験が楽しめるAR撮影サービス「Soraniar（ソラニアル）」を導入します。

今回の取り組みは、『IKEBUS』の認知拡大と利用促進を図るとともに、池袋エリアにおける地域活性化を目指して実施します。

「地域連携1日乗車券」は、『IKEBUS』をより身近に利用しながら池袋のまちを周遊していただくことを目的に、地域のホテルや店舗、観光案内施設などと連携して販売するお得な乗車券です。通常の1日乗車券と比べ、「おとな」は100円、「こども・高齢者・障がい者」は50円お得な価格で購入いただけ、『IKEBUS』に乗って池袋周辺を1日中楽しむことができます。

AR撮影サービス「Soraniar（ソラニアル）」は、単に移動するだけでなく、移動前後や移動中の時間も特別な思い出に変えることを目的とした企画です。池袋エリアの対象施設やIKEBUS車内に掲出されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、オリジナルのフォトフレームで記念撮影を楽しんでいただけます。

豊島区民の方にはより身近な移動手段として、来街者の方には池袋の買い物や観光を楽しむコンテンツとして、是非『IKEBUS』をご利用ください。

■概要

＜「地域連携1日乗車券」の販売について＞

池袋駅周辺の魅力向上に向け、より多くの区民の方やインバウンドなどの来街者の方に、『IKEBUS』に乗車してまちを回遊し楽しんでいただくため、通常の1日乗車券よりもお得に買える「地域連携1日乗車券」を地域のホテルや店舗にて販売します。

・販売開始日：2026年3月1日（日）

・販売価格：

おとな400円（通常価格 500円）

こども（小学生の方）・高齢者・障がい者200円（通常価格 250円）

・販売場所：池袋周辺の提携ホテル、店舗、観光案内所施設など

※主な販売場所（順不同）：豊島区観光協会・池袋東口観光案内所・ビックカメラ池袋本店・ビックカメラ池袋西口店・ホテルメトロポリタン・ホテルリソル池袋・ホテルマイステイズ東池袋・KOKO HOTEL 池袋 East・KOKO HOTEL 池袋・スーパーホテル池袋西口天然温泉・第一イン池袋・東横INN池袋北口1・東横INN池袋北口2・ホテルニュースター池袋・ホテルスタープラザ池袋・ホテルサンシティ池袋

地域連携1日乗車券（見本)

※池袋営業所およびバス車内での販売は「通常価格」での販売となりますので、ご注意ください。

＜AR撮影サービス「Soraniar（ソラニアル）」について＞

より多くの方に『IKEBUS』での移動を楽しんでいただき、思い出に残る体験をしていただけるよう、合同会社POZEが提供するAR撮影サービス「Soraniar（ソラニアル）」を活用した期間限定の企画を実施します。専用アプリのダウンロードは不要で、お手持ちのスマートフォンで手軽に体験いただけます。

・実施期間：2026年2月16日（月）～4月30日（木）

・体験の流れ：

１. 対象のQRコードをスマートフォンで読み込む

２. フォトフレームやキャラクターが出現

３. 落書き機能を使って好きなように加工

４. カメラで合成して撮影

５. 写真を保存・SNSなどでシェア

・体験内容：

(1) まちなか撮影： 池袋エリアの各施設に掲出されたQRコードをかざすと、IKEBUS宣伝大使の「イケちゃん」が画面に出現し、一緒に記念撮影が楽しめます。

※QRコード掲出施設：豊島区観光協会・池袋東口観光案内所ほか

(2) IKEBUS車内撮影：車内に掲出されたQRコードをかざすと、『IKEBUS』のフォトフレームが登場。運転席窓が透明になっているフォトフレームのため、まるで自分が運転士になったかのような写真を撮影いただけます。

(3) 撮影した写真をSNS投稿し、豊島区観光協会・池袋東口観光案内所にて提示するとIKEBUSポストカードをプレゼント（先着200名様）します。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■「IKEBUS」概要

【乗車定員】22名(乗務員込み)

【最高速度】時速19Km

【デザイン】株式会社ドーンデザイン研究所/水戸岡鋭治氏

【運行会社】WILLER EXPESS株式会社

【貸切運行】一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会へ要予約（電話：03-3983-2366）

※走行ルートは申込み時に要相談

【運賃】

・1回乗車：おとな200円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者100円

・お得なフリーパス「1日乗車券」：おとな500円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者250円

「地域連携1日乗車券」：おとな400円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者200円

・回数券（100円券×11枚つづり）：1,000円

※小学生未満のお子さまは無料です。

※詳細はIKEBUSサイトをご覧ください。

【IKEBUSサイト】https://travel.willer.co.jp/ikebus/（運行ルートや時刻表をご確認いただけます。）