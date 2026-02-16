女性起業家の事業成長の軌跡を発表！東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Women」第10期受講生による成果報告会を開催しました

株式会社ゼロワンブースター

東京都主催女性ベンチャー成長促進事業「APT Women（読み：アプト ウィメン、Acceleration Program in Tokyo for Womenの略）」は、2026年2月12日（木）に、第10期成果報告会を開催しました。当日は会場のTokyo Innovation Baseとオンライン配信とでハイブリッドに開催され、スタートアップ企業への支援にご関心のある投資家・事業会社の方や起業を検討されている方をはじめ、多くの方にご参加・ご視聴いただきました。

なお、本イベントの模様は、APT Women 公式YouTubeサイトでアーカイブ配信中です。

（https://youtu.be/MmlcGRKoMV8）

本イベントでは、運営事務局による事業概要説明を行った後、APT Women第4期受講生である株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈氏に講演いただきました。そして第10期受講生の代表者5名によるプログラムの成果報告を行い、主催者代表である小池 百合子都知事から受講生の新たな門出を祝うエールが送られました。

さらには、第10期受講生の19名が製品・サービス等を披露するブースを展示し、来場者に触れていただく貴重な機会となりました。

第10期受講生による成果報告では、Synk株式会社 代表取締役 菅原 沙耶氏、株式会社Chammi 代表取締役 武井 梨名氏、LINK SPIRITS株式会社 代表取締役 冨永 咲氏、株式会社klarm 代表取締役 三嘴 香澄氏、株式会社ReCute 代表取締役CEO 山下 萌々夏氏に、国内・海外プログラムで得られた成果とともに、プログラムを通じてさらに磨きをかけた事業内容を発表いただきました。

訪日観光客向け「チャイルドコンシェルジュ」サービスを展開する、Synk株式会社 代表取締役 菅原 沙耶氏日本のエンタメコンテンツIPのインキュベーション事業を展開する、株式会社Chammi 代表取締役 武井 梨名氏グローバルを視野に市場を生み出し、焼酎づくりが継承される未来を目指す、LINK SPIRITS株式会社 代表取締役 冨永 咲氏敏感年齢肌の悩む時間を減らす、クレイスキンケアブランドを展開する、株式会社klarm 代表取締役 三嘴 香澄氏外出先のお化粧室でヘアアイロンが借りられるレンタルスポット『ReCute』を展開する、株式会社ReCute 代表取締役CEO 山下 萌々夏氏

APT Womenは、第1期～第9期までに280社を採択し、総計約242億円の資金調達や、900件以上の大手企業との連携などの実績を誇る、国内最大規模の女性起業家に特化した支援プログラムです。新たに第10期受講生全40名とその輝かしい実績が加わり、さらに力強く東京都を起点に世界での活躍を目指す女性起業家を応援します。

■APT Women 第10期受講生 （計40名、ジャンル毎に50音順）

■APT Womenとは

- IT・ICT●株式会社ドットアイ 大崎 恵理子 氏働く女性の職場口コミと評価で安心の転職・キャリア選択を支援するプラットフォーム『SHEHUB』https://doti.co.jp/(https://doti.co.jp/)●Orwood株式会社 高橋 嘉陽 氏【完全紹介制・リファラル型】世界中の人材と日本企業をつなぐ次世代マッチングプラットフォーム『Orsnap（オルスナップ）』https://orwoodjapan.com/(https://orwoodjapan.com/)●株式会社WellBy 土屋 渚 氏顔・体画像解析AIで美容健康の購買体験価値向上と効果検証支援https://well-by-ai.tech/(https://well-by-ai.tech/)●株式会社Rainbow Taste 寺門 里紗 氏地域活性化を後押しする調味料特化の流通プラットフォームhttps://chomiryo.jp/(https://chomiryo.jp/)●株式会社SalesTailor 堀 汐里 氏商談数を最大化させるパーソナライズAI「SalesTailor」https://www.sales-tailor.jp/(https://www.sales-tailor.jp/)●株式会社MagicHolic 水上 渚 氏日本の漫画・アニメを世界へ届けるIP流通基盤https://magic-holic.com/(https://magic-holic.com/)●一般社団法人リベルタ学舎 湯川 カナ 氏“学習者の主体性を高める” 越境共創学習プログラムhttps://kanasol.jp/(https://kanasol.jp/)- サービス●Synk株式会社 菅原 沙耶 氏訪日観光客向け「チャイルドコンシェルジュ」サービスhttps://www.synkllc.com/(https://www.synkllc.com/)●WithIris株式会社 森本 彩加 氏20～30代女性特化ライフキャリア支援プログラム『Muu by WithIris』https://withiris.com/muu-dailyboost- デザイン・クリエイティブ●株式会社Chammi 武井 梨名 氏日本のエンタメコンテンツIPのインキュベーション事業https://cham-mi.com/(https://cham-mi.com/)- ペット関連●合同会社anience 石井 悠紀子 氏専門家の知見×日本文化でペットの毎日を美味しく健康に。獣医師が作る、シニア向け和出汁設計フリーズドライペットフード『UMAMI Pets』https://anience.jp/(https://anience.jp/)●株式会社ぐるわん 岩田 うの 氏ペットも家族も、命をつなぐ防災セット『ぐるわん防災BOX』https://guruwan.pet/(https://guruwan.pet/)●株式会社ShelterMate 小黒 江莉果 氏保護犬や保護猫の現場と社会をつなぐ統合プラットフォーム●nanowa 小野 梨奈 氏生命の循環から未来をデザインするnanowaの『有機還元葬 for Pet』- ヘルスケア●株式会社ウェルクス 伊奈 絵里佳 氏女性の“気づかない不調”を見える化する検査・健康プラットフォーム『ReadyMe』https://welx.ne.jp/(https://welx.ne.jp/)●株式会社Picto Care 田中 亜利砂 氏ピクトグラム×AIで介護の質向上『Picto Care』https://www.pictocare.com/(https://www.pictocare.com/)●株式会社Unwind 萩原 佳音 氏自己肯定感を高め、性被害をゼロに。性生活の分析アプリ『tawagram』https://unwind-inc.co.jp/(https://unwind-inc.co.jp/)- ライフスタイル●自分軸手帳合同会社 一番ケ瀬 瑶子 氏自分らしい選択で未来を拓く力を育む『自分軸手帳』https://jibunjiku-planner.com/(https://jibunjiku-planner.com/)●株式会社BetterDays 大川 未央 氏家事をシンプルにするサービス展開https://betterdays-jp.com/(https://betterdays-jp.com/)●ヘッテッテ 河合 ゆかり 氏頭痛セルフケアサポートサービス『ヘッテッテ』https://corporate.jp.canon/profile/business/new-value-creation/headtete(https://corporate.jp.canon/profile/business/new-value-creation/headtete)●LINK SPIRITS株式会社 冨永 咲 氏グローバルを視野に市場を生み出し、焼酎づくりが継承される未来を目指すhttps://link-spirits.jp/(https://link-spirits.jp/)●30min. 中村 瞳 氏30分から使える家事代行サービス 『30min.』https://30min.page/(https://30min.page/)●株式会社和える 矢島 里佳 氏日本の精神性に触れ、自身と繋がり直す旅へ『aeru time-stay』https://a-eru.co.jp(https://a-eru.co.jp)- 出産・育児●株式会社おりおり 堀 真菜実 氏乳幼児連れの家族が、子育ても体験もシェアする共創型旅『OLITABI』https://www.olitabi.com/(https://www.olitabi.com/)- 人材サービス●株式会社NEWPASS 山本 万優 氏未経験からオフィス職へリスキリング＋転職支援する『NEWPASS CAREER』https://newpasscareer.com/(https://newpasscareer.com/)- 製造業●株式会社R4 稲本 彩 氏ラグジュアリーブランド向け「デジタル製品パスポート」の標準へ-信頼をデジタルで証明するJewelTech(R)認証インフラ事業https://radiann.shop(https://radiann.shop)●株式会社SANCHAI 仲 琴舞貴 氏ヒマラヤ生まれのプレミアムピーナッツバターhttps://www.sanchai-inc.com(https://www.sanchai-inc.com)- ファッション・美容●株式会社klarm 三嘴 香澄 氏敏感年齢肌の悩む時間を減らす、クレイスキンケアブランドhttps://www.klarmclay.com/(https://www.klarmclay.com/)●株式会社ReCute 山下 萌々夏 氏外出先のお化粧室でヘアアイロンが借りられるレンタルスポット『ReCute』https://inc.recute.jp/(https://inc.recute.jp/)- 教育・スクール●株式会社ビジョンゲート 遠藤 奈央子 氏家庭を学びの実験室に！ハンズオン×AI×専門家による、多言語展開の学びと発達支援プラットフォームhttps://visiongate.co.jp(https://visiongate.co.jp)●HuGrow 河畑 永莉 氏『HuGrow』すべてのこどもが“認められる”未来を●株式会社Griteen 多田 遥香 氏女子特化プログラミング教室『griteen』https://griteen.com/(https://griteen.com/)●合同会社バトラヴォ 津野 美咲 氏子どもたちの個性と才能が発掘され伸長される機会を創るWEBサービスhttps://bateaulavoir.jp/(https://bateaulavoir.jp/)●株式会社MAJOLI 横幕 真理 氏“新しいわたし”に出逢えるヨガ・ピラティス資格スクール『MAJOLI』https://majoli.jp/(https://majoli.jp/)- 医療・福祉●株式会社aiJoin 伊東 亜祐美 氏温もりを届け、成果を再現する歯科カウンセリング支援『HASHIWATASHI』https://aijoin.jp/(https://aijoin.jp/)- ファッション・デザイン●株式会社Artisans 山脇 有紗 氏伝統を再定義する、職人発ラグジュアリーアパレルブランド『ALISA有紗』https://alisarobe.com/(https://alisarobe.com/)- ディープテクノロジー●PHILIQTH 山口 奈々 氏アップサイクル用水熱・酵素技術を活用した地域資源循環による新規産業創出「PHILIQTH」- コミュニケーション・ネットワーク●HRラボ株式会社 塚田 亜弓 氏専門家が相談できる専門家プラットフォーム『キャリコンネット』https://hr-labo.jp/(https://hr-labo.jp/)- デザイン・ソーシャルイノベーション●株式会社RINNE 小島 幸代 氏楽しい・つくる・気づく、循環を育む体験型サービス『Rinne.bar』https://www.rinne.earth/(https://www.rinne.earth/)●一般社団法人LITTLE ARTISTS LEAGUE ハーモニー ルミコ 氏“やさしさ”を問うアート『DIVERSITY ART』IP事業展開https://www.littleartistsleague.org/(https://www.littleartistsleague.org/)

APT Womenは、東京都が起業や経営者としての成長をめざす女性に対して、経営やスケールアップに必要な知識やスキルを提供するとともに、同じ志を持つ起業家や事業を加速させる協力者・支援者と出会い、連携していただくことを目的に、さまざまな場と機会を提供するプログラムです。

幅広い知識と経験を持つ講師陣による多種多様な講義、個社の課題解決に向けたメンタリング、世界展開に向けたバックアップ、高い志を持つかけがえのない仲間との出会いにより、将来の日本や世界を変える起業家や、多くの女性のロールモデルとなる「未来を創るひと」をサポートいたします。

公式サイト https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/index.html(https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/index.html)

