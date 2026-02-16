27卒学生の2月時点の就職意識調査

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、2月1日時点での就職意識などについて調査しました。

（調査期間：2026年2月1日～6日、回答数：1,000人）

＜＜ 主な内容 ＞＞

１．就活解禁1カ月前の不安

○「希望する企業から内定をもらえるか」が最多（70.7％）

２．現在の志望業界 ・・・図表１

○1位「インターネットサービス」、2位「銀行」、3位「情報処理・ソフトウエア」

３．インターンシップ等（※）の参加状況

○参加経験者はモニター全体の95.1％

４．２月1日時点の本選考受験状況と内定状況（※） ・・・図表２，３

○「本選考を受けた」77.0％。前年同期を3.7ポイント上回る。

○「内定を得た」46.6％で、前年同期（39.9％）を6.7ポイント上回る

○就職先を決めて活動を終了したのは全体の8.2％。9割以上が就職活動継続

５．就職先候補として判断するために知りたい情報

○「福利厚生」「仕事内容」が6割超で多い。「勤務地」「初任給」など知りたい情報は多岐に

わたる

６．働き方についての考え ・・・図表４

○「１つの分野で専門性を高めたい」43.9％⇔「幅広い業務を経験したい」56.1％

７．地元就職の希望状況 ・・・図表５

○地元就職希望者は、地元進学者の71.2％。地元外進学者（Uターン希望）は34.3％

○地元／地元外進学者とも、地元に就職したい理由は「地元が好き／暮らしやすい」がトップ

レポート：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/202602_gakuseichosa_kakuho.pdf

【調査概要】

※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた

※「内定」には、内々定を含む

調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）

回答者数 ： 1,000人（文系男子197人、文系女子446人、理系男子203人、理系女子154人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年2月1日～6日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. 現在の志望業界

図表２. 2月1日時点の本選考受験状況と内定状況１.

図表３. 2月1日時点の本選考受験状況と内定状況２.

図表４. 働き方についての考え

図表５. 地元就職の希望状況