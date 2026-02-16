27卒学生の2月時点の就職意識調査

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、2月1日時点での就職意識などについて調査しました。


（調査期間：2026年2月1日～6日、回答数：1,000人）



＜＜　主な内容　＞＞


１．就活解禁1カ月前の不安


　　○「希望する企業から内定をもらえるか」が最多（70.7％）


２．現在の志望業界　　　・・・図表１


　　○1位「インターネットサービス」、2位「銀行」、3位「情報処理・ソフトウエア」


３．インターンシップ等（※）の参加状況


　　○参加経験者はモニター全体の95.1％


４．２月1日時点の本選考受験状況と内定状況（※）　　　・・・図表２，３


　　○「本選考を受けた」77.0％。前年同期を3.7ポイント上回る。


　　○「内定を得た」46.6％で、前年同期（39.9％）を6.7ポイント上回る


　　○就職先を決めて活動を終了したのは全体の8.2％。9割以上が就職活動継続


５．就職先候補として判断するために知りたい情報


　　○「福利厚生」「仕事内容」が6割超で多い。「勤務地」「初任給」など知りたい情報は多岐に


　　　　わたる


６．働き方についての考え　　　・・・図表４


　　○「１つの分野で専門性を高めたい」43.9％⇔「幅広い業務を経験したい」56.1％


７．地元就職の希望状況　　　・・・図表５


　　○地元就職希望者は、地元進学者の71.2％。地元外進学者（Uターン希望）は34.3％


　　○地元／地元外進学者とも、地元に就職したい理由は「地元が好き／暮らしやすい」がトップ



レポート：


https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/202602_gakuseichosa_kakuho.pdf




【調査概要】


※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた　


※「内定」には、内々定を含む


　調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）


　回答者数 ： 1,000人（文系男子197人、文系女子446人、理系男子203人、理系女子154人）


　調査方法 ： インターネット調査法


　調査期間 ： 2026年2月1日～6日


　サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027


　調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ



