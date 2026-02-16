「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年2月16日（月）より、サミー株式会社の「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」アプリを配信いたします。

■拳に力を！！

5号機で人気を博した「パチスロ北斗の拳 転生の章」が「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」になって令和に降臨！

懐かしのあべしステムはもちろん、純増約4.0枚の「闘神演舞」は、“奥義”“拳王強襲”“SPバトル”と、新規の出玉トリガーを多数搭載！上位ATの「裏闘神演舞」は期待獲得枚数約3,000枚！

昇天必至の至高のバトルをパソコンでも体験しよう。

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証GT-706 (C)Sammy

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2導入記念！有料会員登録キャンペーン

・期間：2月16日（月）00:00～3月22日（日）23:59

上記実施期間中に無料会員から有料会員に登録された方に、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」で使える、“北斗揃い”から遊べるスタートダッシュ券などお得なアイテムをプレゼント！

