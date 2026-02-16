〈BEAMS COUTURE〉がデザイン監修した『Ziploc(R) Ribbon』の新パッケージが2026年2月27日に登場

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社:東京都渋谷区、社長:設楽洋）は、リメイクと手仕事をコンセプトに掲げるレーベル 〈BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）〉において、過去にも話題を呼んだ〈Ziploc(R)（ジップロック(R)）〉とのコラボレーションライン『Ziploc(R) Ribbon（ジップロック(R) リボン）』のシーズン2として、新たなデザインを監修いたしました。

本コラボレーションは2024年に発売され話題を集めた『Ziploc(R) Ribbon』の世界観を継承しながら、象徴的なリボンのグラフィックをアップデート。『Ziploc(R)デザインバッグ リボン』およびパッケージデザインの装いを新たにするとともに、定番の『Ziploc(R) Ribbon M40』『Ziploc(R) Ribbon L26』に加え、持ち運びしやすい『Ziploc(R) Ribbon M6』が新登場。日常からギフト・ラッピングシーンまで、より幅広い用途に寄り添うシリーズへと進化しています。

新デザインのパッケージビジュアルには、次世代を担うアーティスト・雪下まゆ氏を起用。『Ziploc(R) Ribbon』が持つ「ギフト」「ラッピング」というコンセプトを、現代的な感性で表現しています。

『Ziploc(R) Ribbon』シーズン2の展開を記念し、「ビームス ジャパン（新宿）」にてポップアップショップを開催するほか、全国のビームス店舗にて順次展開します（全国の量販店でも随時販売予定）。

雪下まゆ

1995年生まれ。多摩美術大学卒業。

写実的でありながら、個性的なデフォルメとラフなタッチを残した画風で人気を集める作家。「MUSIC MAGAZINE」装画イラストを2023年より毎月担当。2024年、世界を変革する未来のイノベーター発掘を目的とする「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024 ART & STYLE」受賞。

Instagram：＠mayuyukishita（https://www.instagram.com/mayuyukishita/）

〈BEAMS COUTURE〉 クリエイティブディレクター・神田恵介コメント

『透明のキャンバスに、ピンクのリボンで思いを描く。

このシーズン2では、雪下まゆさんをお迎えして、「誰かに思いを伝える」という気持ちに寄り添ういくつかの『Ziploc(R) Ribbon』を描いてもらいました。

〈Ziploc(R)〉の本来の特色である、保存、整理・収納などの機能はそのままに、ラッピングの要素を授かったこの『Ziploc(R) Ribbon』に、思い思いのものを入れてリボンで結んでもらえたら嬉しいです。』

Ziploc(R) Ribbon L26縦273×横268×厚さ0.04mm / 26枚入 / デザイン2種\768 (tax in)Ziploc(R) Ribbon M40 縦189×横177×厚さ0.04mm / 40枚入 / デザイン2種 \768 （tax in）Ziploc(R) Ribbon M6 縦189×横177×厚さ0.04mm / 6枚入 / デザイン1種 \195 (tax in）

◼︎「ビームス ジャパン（新宿）」ポップアップショップ

期間限定で開催される「ビームス ジャパン（新宿）」ポップアップショップでは、今回のコラボレーション商品の販売をはじめ、『Ziploc(R) Ribbon』そのものをLEDテキスタイルで立体的に表現した特別展示を実施。国内外のファッションブランドのショーなどでも用いられるLEDテキスタイルを採用し、光と素材感が織りなす表情豊かな演出により、店頭でひときわ印象に残る展示空間を演出します。

また、期間中「ビームス ジャパン」にて8,800円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、『Pick your Ziploc(R)︎ Ribbon！』と題し、実際に『Ziploc(R) Ribbon』を手に取れるピールオフコーナーをご体験いただけます。さらに、同条件にて先着でオリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。

詳細は下記をご確認ください。

『Pick your Ziploc(R)︎ Ribbon！』

ポップアップショップ開催期間中に、8,800円（税込）以上お買い上げのお客様に、毎日先着で「Ziploc(R)︎ Ribbon by BEAMS COUTUREオリジナルキーホルダー」をプレゼント！

体験方法：

スタッフに対象のレシートをご提示ください。その後、ご自身でお好きな『Ziploc(R) Ribbon』をピールオフし、お持ち帰りいただけます。

対象条件：

・「ビームス ジャパン（新宿）」全フロアでのお会計が対象

・税込8,800円以上のご購入（当日限り有効）

・当日のお会計金額の合算可

※毎日先着数量限定配布で、無くなり次第終了となります。

※お一人様1点限りとさせていただきます。

【開催場所/期間】

ビームス ジャパン（新宿）1F（東京都新宿区新宿3-32-6）

2026年2月27日 （金）～3月12日 （木）

【特設サイト】 https://www.beams.co.jp/special/ziplocribbon ※2月16日（月）11:00公開

【ビームス公式サイト ニュースページ】https://www.beams.co.jp/news/4726/

【アイテム集積ページ】https://www.beams.co.jp/search/?label=0018&brand=905167&q=BOX&search=true&has_stock=0(https://www.beams.co.jp/search/?label=0018&brand=905167&q=BOX&search=true&has_stock=0)

◼︎〈Ziploc(R) × BEAMS COUTURE〉のコラボレーション商品

『Ziploc(R) デザインバッグリボン』 にインスパイアされたコラボレーションアイテム3商品（オーガンジーポーチ2種、お皿） を数量限定でご用意。『Ziploc(R) Ribbon』のデザインを透け感のあるオーガンジー生地でポーチにした遊び心満載なアイテムに加え、今回の新パッケージデザインを透明のお皿に落とし込みました。4種のお皿の縁には一つ一つ丁寧に手作業で金の色を入れています。

Ziploc(R) Ribbonのオーガンジーポーチ 約20cm×約18cm \3,740（tax in）Ziploc(R) RibbonのZipオーガンジーポーチ 約20cm ×約18cm \3,740（tax in）Ziploc(R) Ribbonのお皿 直径 21cm \6,050（tax in）

※当社は、旭化成ホームプロダクツ株式会社から「Ziploc(R)」商標の使用許諾を得ています。

【アイテム集積ページ】https://www.beams.co.jp/search/?label=0018&brand=905167&q=2026ALL&search=true&has_stock=0(https://www.beams.co.jp/search/?label=0018&brand=905167&q=2026ALL&search=true&has_stock=0)

◼︎販売スケジュール

2026年2月16日 （月）より出荷開始～順次、全国発売

2026年2月27日 （金）～3月12日 （木）：ビームス ジャパン （新宿）

2026年2月27日（金）～3月31日（火）：ビームス 50店舗（一部商品のみ）※



注意事項

・店舗によって営業開始時間が異なります。

・販売方法およびルールは、事情により当日予告なく変更する可能性もございます。予めご了承下さい。 最新情報は原則、 当ページにてご連絡いたします。 急を要する場合は、「ビームス ジャパン」のInstgramにて告知をいたします。

・「ビームス公式オンラインショップ」 は、 3月13日 （金）11:00より販売を開始し、なくなり次第終了となります。

※ビームス 50店舗＋ビームス公式オンラインショップ

ビームス ジャパン 渋谷、ビームス 新宿、ビームス 二子玉川、ビームス 恵比寿、こども ビームス、ビームス 新丸の内、ビームス 池袋、ビームス 町田、ビームス 吉祥寺、ビームス 北千住、ビームス 柏、ビームス 立川、ビームス 東京スカイツリータウン、ビームス ライフ 横浜、ビームス 横浜東口、ビームス 大宮、ビームス 千葉、ビームス 梅田、ビームス ストリート 梅田、ビームス 天王寺、ビームス 京都、ビームス ジャパン 京都、ビームス 神戸、ビームス 西宮、ビームス 奈良、ビームス 広島、 ビームス 名古屋、ビームス 札幌ステラプレイス、ビームス 仙台、ビームス 新潟、ビームス 金沢、ビームス 静岡、 ビームス 博多、ビームス 熊本、 ビームス 宮崎、 ビームス 鹿児島、ビームス 大分、ビームス アウトレット 仙台港、ビームス アウトレット 軽井沢、ビームス アウトレット 那須、ビームス アウトレット 越谷、ビームス アウトレット 木更津、ビームス アウトレット 北陸小矢部、ビームス アウトレット 竜王、ビームス アウトレット 長島、ビームス アウトレット 垂水、ビームス アウトレット 北広島、ビームス アウトレット 倉敷、ビームス アウトレット 北九州、ビームス アウトレット 沖縄

※全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストア等で販売

◼︎Ziploc(R)

ジッパーバッグ国内市場シェアNo.1を誇る 〈Ziploc(R)〉は1972年にアメリカで誕生し、 1996年より旭化 成ホームプロダクツが国内販売を開始。 食材の下ごしらえや冷凍保存などの食品保存としての機能はもちろん、日常の様々な整理 収納シーンでも活用できることから、多くの方にご愛用いただいています。また、使用済みジッパーバッグを回収し、新たなプラスチック製品につくり替えるリサイクルプログラムに取り組むなど、循環型社会の実現に向けた活動を推進しています。〈Ziploc(R)〉では“HELLO! IDEA” のテーマをもとに、豊かな食生活や健康的な暮らしをかなえるためのアイデアをサポートし、日々の暮らしに寄り添うライフスタイルブランドとしてこれからも進化していきます。

公式サイト：https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/products/ziploc/

◼︎BEAMS COUTURE

〈BEAMS COUTURE〉は、デッドストック品のリメイクにおける手仕事と、様々なクリエイターやブランドとのコラボレーションワークが特徴のレーベルで、〈keisuke kanda（ケイスケ カンダ）〉の神田恵介をクリエイティブディレクターに迎え、2017年にスタートした。デザイナーは、〈Ray BEAMS（レイ ビームス）〉でキャリアを積んだ水上路美が努め、ロマンチック且つユニークなコレクションを展開している。

オフィシャルサイト：BEAMS COUTURE（https://www.beams.co.jp/beamscouture/）

Instagram：@beams_couture（https://www.instagram.com/beams_couture/）