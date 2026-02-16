花屋ローランズ、三菱商事とコラボで丸の内に新店舗をオープン

株式会社ローランズ

“みんなみんなみんな咲け”のスローガンを掲げ 障害や難病と向き合うスタッフを多数（従業員140名のうち約7割）雇用する花屋、株式会社ローランズ（本社：東京都渋谷区、代表理事：福寿満希・ふくじゅみづき）は、2025年3月6日（金）、三菱商事本社ビルにグランドオープンする「231 PLACE

（ニイサンイチ プレイス）」に国内6拠点目となる「LORANS MARUNOUCHI」を出店いたします。

231 PLACE外観ローランズ内観

2026年3月4日（水）10～12時 メディアレセプション ※ご招待メディア関係者様のみ

2026年3月6日（金）10時 グランドオープン

※3月6日～8日はローランズ代表の福寿が店内に在籍します

【社会背景１.：花業界が縮小する中、丸の内に花屋が誕生します】

日本全体で、花屋店舗数も花の消費量も減少傾向。農林水産省によると、2017年の国内の１世帯あたりの切り花の年間購入金額は、97年のピーク時の67％に減少しています。街と家庭から花が姿を消しつつあるなか、丸の内に花を通して共生社会実現の発信の場が生まれます。

※農林水産省令和7年「花きの現状について」より

農林水産省令和2年「花や緑の効用・家庭とオフィスへの導入状況に関する調査」より

【社会背景２.：障害者の解雇数が過去最多、2026年は障害者の法定雇用率が2.7％に】

日本では働ける年齢の障害者のうちの約8割、約356万人（※1）が未就労ともいわれています。また、近年は障害者福祉事業所の閉鎖が相次ぎ、2024年度に解雇された障害者の数は過去最多の9,312人を記録しました。解雇理由は6割が事業所の廃止です。企業に対しては「従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者を雇うこと」が義務付けられており、2026年は法定雇用率が7月に2.7％に上がることが決定している一方で、働きたい障害者の受け皿が減っています。

※1日本財団「就労困難者に関する調査研究 2018年」より。非就労障害者（15～64歳）は356万人

※2日経新聞 2025年6月10日「障害者福祉事業所の閉鎖、24年212件で最多 狭まる選択肢」より

※3日経新聞 2025年8月21日「障害者の解雇3.8倍に急増、再就職も進まず 報酬体系見直しが裏目に」より

【１】施設概要

◎名称：231 PLACE（ニイサンイチ プレイス）

◎所在地：〒100-8086 東京都千代田区丸の内2-3-1 三菱商事ビルディング1階・2階

◎施設：1階カフェ「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY」https://www.imperfect-store.com/

フラワーショップ 「LORANS MARUNOUCHI」https://lorans.jp/

：2階 231 GALLERY（展示・イベント・パブリックスペース）

◎営業時間：カフェ/231 GALLERY 月～金 7:00～19:00／土日祝11:00～19:00

フラワーショップ 11:00～19:00 ※不定休（年末年始を除く）

◎オープン：2026年3月6日（金）10:00 グランドオープン

【２】来場者プレゼント：2026年3月6日（金）よりオープニングキャンペーン開催

オープンを記念して来店された皆様にもれなく、オリジナルノベルティギフトとしてミニミモザをプレゼントいたします。

期間：2026年3月6日（オープン当日）10:00～ ※なくなり次第終了

対象：オリジナルノベルティギフトを1人につき1点プレゼント

左：LORANSミニミモザ 右：imperfectドリップバッグコーヒー（231 PLACE限定バージョン）

※ノベルティの数量には限りがあります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※写真は実際のものとは異なります。ぜひこの機会に足をお運びいただき、施設の空間と共に特別なギフトをお楽しみください。

【３】三菱様からのコメント 三菱商事株式会社 総務部社会貢献チームリーダー 服部美帆様

服部美帆様

「231 PLACE」は、「Bloom Conscious」をコンセプトに、豊かな社会の実現に向けて、訪れる人の意識が芽吹くようなソーシャルグッドな体験と、よりよい未来への気づきを提案する交流の場です。

ローランズの魅力は、作り手の想いが込められた美しいお花はもちろんのこと、お花屋さんという枠を超えて人の可能性や働き方を広げ、まさに共生社会の実現に挑んでいらっしゃるところです。

多様な人と社会のつながりを育むという共通の想いを、ともにたくさんのお客様に届けることができると確信し、231 PLACEのパートナーとして出店頂くことをお願いしました。

三菱商事とローランズという新鮮なパートナーシップから生まれる新たな提案をみなさまに楽しんで頂けたら嬉しいです。

【４】株式会社ローランズ代表取締役 福寿満希（ふくじゅ・みづき）

福寿満希

このたびは三菱商事様本社での出店の機会をいただき、心より感謝申し上げます。出店に辿り着くことができましたのは、「排除なく、だれもが花咲く社会をつくる」の実現に向けて支えてくださった多くの皆様のお力添えの賜物であり、この日を迎えられますことをとても幸せに思います。

私たちローランズは2013年の創業以来、障害者の憧れの仕事の一つである「花屋」で障害者雇用に挑戦し続けてきました。これまで物件オーナーの承諾が得られず出店計画が白紙になるなど多くの壁に直面しましたが「憧れの仕事に就くこと」「好きで働くことを諦めないこと」を障害者の選択として広げたいという想いで事業を展開してまいりました。

ローランズは現在、原宿・晴海・天王洲・自由が丘・横須賀の5拠点に広がり、この丸の内店が6拠点目となります。障害者雇用の“数”だけを追い求めるのではなく「誇りをもって自分らしく働ける雇用つくり」を日本全体に広めることを目指し、社会の皆様とともに、もっと多くの人が咲ける場所を創ってまいります。

皆様に心からの感謝の想いと「花屋の領域を超え、人を咲かせる事業に挑戦し続ける」という強い覚悟を持ち、一層邁進してまいります。末長いお付き合いを、どうぞよろしくお願いいたします。

【５】お取り扱い製品

・切花（生花）・花束（生花・ドライ）・アレンジ（生花・ドライ）・フラワーギフトアイテム

・スタンド花（ご予約）・大輪胡蝶蘭（ご予約）・観葉植物（ご予約）・花瓶など

誕生日・記念日、送別退職／昇進祝い、開店祝い・周年祝い、自分へのご褒美に。大きな花束やアレンジメントもオーダーできます。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、障害当事者のスタッフが心をこめてお作りします。

【６】231PLACEとは？

三菱商事株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中西勝也、以下、「当社」）は、このたび本社ビル1階および2階に、新たな情報発信拠点として『231 PLACE（ニイサンイチ プレイス）』をオープンいたします。

本施設は、当社の社是である「三綱領」をよりどころに、豊かな社会の実現を目指して、社会と共に発展していこうという当社の理念を体感いただく場として開設するものです。

よりよい社会と未来への意識が芽吹く空間

「231 PLACE」のコンセプトは、“Bloom Conscious ～訪れる人たちの意識が芽吹く空間”です。よりよい社会と未来につながるソーシャルグッドアクションを「感じて、知って、共感する」空間として、どなたにでもご利用いただけます。

館内1階には、当社の理念と思いを同じくするカフェとフラワーショップを併設。生産現場に存在する様々な社会課題の解決とサステナブルな社会の実現に取り組むロースタリーカフェ「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY」、従業員約140名のうち約100名が障がいや難病と向き合いながら活躍する、人を咲かせる花屋「LORANS MARUNOUCHI」がオープンします。

2階のパブリックスペース「231 GALLERY」では、当社が支援する取組みをはじめ、“Bloom Conscious”をテーマとした様々なコンテンツに触れながら、1階で購入した商品を楽しんでいただく事も可能です。また、今後、様々なイベントも開催予定です。

本社所在地「丸の内2-3-1」から未来に向けて

本施設の名称「231 PLACE」は、三菱商事本社の所在地である「丸の内2-3-1」に由来しています。社会や人々とのつながりを大切にしてきた当社の歴史と、この地から未来へ向けて共に発展していきたいという願いを重ね、当社が長年にわたり企業活動を続けてきたアドレスを名付けました。

訪れるすべての人々の心に新たな気づきが芽吹く場として運営してまいります。

施設ロゴ

【７】株式会社ローランズ概要

代表者：福寿 満希

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目54－15 ベルズ原宿ビル1F

電話番号：03-6434-0607

資本金：1,000万円

創業年月：2013年2月1日

グループ会社：一般社団法人ローランズプラス

グループ従業員数：140名(うち障害枠スタッフ:100名)

運営施設など：ローランズ原宿本店、ローランズHARUMI FLAG店、LORANS MARUNOUCHI、Bloom Factory -Flower原宿1、Bloom Factory -Flower原宿2、Bloom Factory -Green天王洲、ローランズハウス自由が丘

ホームページ：https://lorans.jp/

オンラインショップ：https://lorans.shop-pro.jp/

instagram：https://www.instagram.com/lorans.flower/

LORANS MARUNOUCHIのお問い合わせ先（商品、オーダーなど）03-5222-6522

