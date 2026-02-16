2026年７月期第２四半期個人投資家向け説明会に関するお知らせ

株式会社ランドネット

独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、投資家の皆さまに対するIR 活動の一環として、個人投資家向け説明会を開催いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

この度の説明会では、2026年７月期第２四半期の決算内容についてご説明いたします。

個人投資家向けIRセミナー（オンライン） 主催：ログミー株式会社

開催日時：2026年３月14日（土）15:50～16:40

講演者：株式会社ランドネット 代表取締役社長 榮 章博

参加費：無料

開催方法：オンライン配信

申込URL：https://finance.logmi.jp/ir_live/897

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年１月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp お問合せ先：経営企画室経営企画課（03-3986-7263）