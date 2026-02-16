【グランプリ受賞】KEYUCAがプロデュースするDOLCE FELICEが2万3千人のフードアナリストが評価する「ジャパン・フード・セレクション」最高賞を2度目の受賞

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売するライフソリューションブランドKEYUCA(社名:河淳株式会社、所在地:東京都中央区、代表:河崎淳三郎)がプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」「ケユカスイーツ」のプティフルーツパウンドケーキが一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第96回ジャパン・フード・セレクション(2026年2月)」において最高賞であるグランプリを受賞しました。




KEYUCAがプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE」の代表商品
「FELICE（華やかパウンドケーキ）」が、ジャパン・フード・セレクション2026年2月度において


最高賞（グランプリ）を受賞しました。


本商品は2023年1月にも最高賞を受賞しており、今回が2度目のグランプリ受賞となります。
前回受賞後に実施したリブランディングやパッケージ改良など、お客様やフードアナリストの声を反映したアップデートが評価され、再び高い評価を獲得しました。



ジャパン・フード・セレクション［グランプリ受賞］


https://www.japan-foodselection.com/prize/svbxi85ip9m


2002年創業以来愛され続ける、ブランドを代表するパウンドケーキ




「FELICE（フェリーチェ）」は、2002年の創業以来愛されてきたDOLCE FELICEを代表するフルーツパウンドケーキです。もともとは引菓子用のお菓子として誕生し、2025年のリブランディングを機に、従来の名称「プティフルーツパウンドケーキ」から“幸せ”を意味する「FELICE」へと名称を一新しました。





花束のような彩りと、本格的なおいしさ






オレンジ

キャラメルりんご


ベリー　

ピスタチオ　

レモン　　


抹茶大納言

ショコラフランボワーズ

アールグレイオレンジ

［9種の味わい］


■苺　　　　　　　：自家製苺ソースを練り込み、キルシュを効かせた上品な味わい


■オレンジ　　　　：マンダリンオレンジリキュールを使用した華やかな風味


■キャラメルりんご：キャラメル風味の生地にたっぷりのアーモンドとりんご。


　　　　　　　　　　カルバドスが香る、コクのある味わい


■ベリー　　　　　：数種のベリーを散りばめた華やかな一品


■ピスタチオ　　　：2種のピスタチオを使った香ばしくまろやかな味


■レモン　　　　　：レモンピールとリモンチェッロの爽やかな風味


■抹茶大納言　　　：国産抹茶を贅沢に使用し、大納言小豆を合わせた、上品でやさしい和の味わい


■ショコラフランボワーズ：クーベルチュールチョコレートの濃厚な味わいに、フランボワーズの


　　　　　　　　　　　　　甘酸っぱさを効かせたガトーショコラ


■アールグレイオレンジ　：アールグレイ茶葉とバレンシアオレンジを合わせ、柑橘の爽やかさと


　　　　　　　　　　　　　紅茶の香りが広がる一品



お客様の声に寄り添いながら進化を重ね、まるで花束のような彩りと、素材にこだわった味わいを両立した焼き菓子です。


前回受賞時の評価を受けた、パッケージ・包装の改良




外装箱

個包装フィルム

個包装トレー

今回の受賞では、味わいに加え、前回受賞時の評価を踏まえた改良点も高く評価されました。


■外装箱：スリーブから蓋身タイプへ変更し、ギフト感と華やかさを向上


■個包装フィルム：ロゴ入りデザインと開封しやすい素材を採用


■個包装トレー：商品に触れずに取り出せる構造で、衛生性と利便性を改善


受賞記念フェア開催



最高賞受賞を記念「ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞フェア」 を開催します。



【第一弾】
期間：2月16日（月）～2月23日（月・祝）
内容：FELICE 6個入り（受賞商品）10％OFF
※グランスタ東京店・ラゾーナ川崎プラザ店を除く全店／各店1日20セット限定



【第二弾】
期間：2月24日（火）～3月1日（日）
内容：ホワイトデーセレクション（4個入り） 10％OFF
※グランスタ東京店を除く全店／予約分も割引対象


商品詳細




商品名 ：フェリーチェ
価格　 ：\556（税込\600）～


数量　 ：2個入、4個入、6個入、9個入、12個入


アルコール：香り付け程度の微量を使用


販売店舗　：スイーツ店舗





ケユカ オンラインショップ :
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=710001001
ドルチェフェリーチェ楽天市場店 :
https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/


ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。
”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。
東京、神奈川、埼玉での7店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。

店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/


ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx
ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/
Instagram：@dolcefelice_official
https://www.instagram.com/dolcefelice_official/
TikTok:@dolcefelice
https://www.tiktok.com/@dolcefelice



＜お客様からの問い合わせ先はこちら＞


ドルチェフェリーチェ 西武新宿ペペ店


〒160-0021


東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ペペ2F


電話番号：03-6205-5651


URL ：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0107


営業時間：11:00～22:00


ブランド概要


KEYUCA（ケユカ）とは


KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。


河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。



今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。



URL　　 ：https://www.keyuca.com


Instagram：@keyuca_design


https://www.instagram.com/keyuca_design/






会社概要


会社名　：河淳株式会社


代表者　：河崎淳三郎


所在地　：東京都中央区日本橋浜町3-15-1


設立　　：昭和49年9月3日（1974年）


事業内容：リテールソリューション事業、


　　　　　グローバルハードウェア事業、


　　　　　パブリックファニチャーインターナショナル事業、


　　　　　メディカル事業、ホテル事業、


　　　　　ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業


URL　　：https://www.kawajun.co.jp