N organic、“肌の炎上”に立ち向かう闘う美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」を、医薬部外品として3月24日（火）に新発売

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する「N organic（エヌオーガニック）」は、予防美容をテーマに掲げる「N organic Basic」シリーズより、“肌の炎上”に立ち向かう闘う美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）」を、2026年3月24日（火）に新発売いたします。

「N organic（エヌオーガニック）」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

この度、発売となる「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）」は、「その肌は炎上を知らない。」というキャッチコピーの通り、繰り返す肌荒れやニキビ、シミなど、肌のゆらぎや不調の原因となる小さなダメージ*³に立ち向かい、“炎上”させないために闘う薬用美容乳液です。

■開発コンセプト

乾燥を放置していると肌が敏感に傾いたり、日焼け後の肌不調を放置するとシミが増えていったりと、小さなダメージ*³がくすぶり大きくなっていくことを、私たちは“肌の炎上”と捉えました。気づいたときすぐに対応すれば、“炎上”させることなく最小限のダメージ*³で収まるのに、目をつぶってやり過ごそうとすると事態はどんどん悪化し、気づいたときには修復が難しくなることも。

そんな“肌の炎上”を防ぐ上で大切なのは、ダメージ*³に立ち向かう日々の継続的なお手入れです。私たちは、年齢・性別・肌質を問わず毎日のお手入れに取り入れやすい乳液というプロダクトを通じて、小さなダメージ*³を見過ごさず“炎上”させないためのケアをご提案します。

▼特設サイト▼

https://sirok.jp/special/basic_milk_2026

■「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）」

１.CICAの10.9*¹倍もの有用成分を含む伊豆大島産「赤CICA*²」

「赤CICA*²」は、CICAで知られるツボクサの一種で、茎が赤く変化した特徴をもち、伊豆大島に自生している植物です。一年を通して強い日差しが降り注ぎ、乾燥した火山土壌といった過酷な環境下で育つ「赤CICA*²」には、通常のCICAと比較して有用成分が10.9倍*¹も豊富に含まれていることが確認されており、“肌の炎上”に立ち向かうキー成分として配合しています。

２.くすぶり続けるダメージ*³と闘う複合成分「トリプルファイトCP（コンプレックス）」

闘う力を独自に見出した伊豆大島産の「赤CICAエキス*²」をキー成分とし、Basicシリーズ共通の「黄柏エキス*⁴」と、肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム*⁵」を合わせた複合成分です。Nのサイエンスで選び抜いた植物エキスが、肌の治安を守ります。

３.美白有効成分・ビタミンC誘導体*⁶×透明感をサポートするホワイトラベンダーエキス*⁷

水溶性のビタミンC誘導体*⁶（L-アスコルビン酸2-グルコシド）を有効成分として配合。メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。さらに、透明感をサポートする成分として秋田県美郷町のホワイトラベンダーエキス*⁷も配合。紫のラベンダーよりもポリフェノールを多く含み、明るくすこやかな肌印象へ導きます。

４.浸透促進処方に加え、セラミド類似成分*⁸・橙エキス*⁸でバリア機能をサポート

製剤の疎水性を高めることで、グリチルリチン酸ジカリウム*⁵、ビタミンC誘導体*⁶という2種の水溶性有効成分を、角層へ浸透しやすくする処方を実現。

細胞間脂質を補い潤いを閉じ込めるセラミド類似成分*⁸と、漢方にも使われる橙の果皮から抽出したバリア機能のサポート成分「橙エキス*⁹」も配合しました。

５.「N organic Basic」シリーズ共通のスウィートシトラスの香り

柑橘やクスノキを中心に、果実や植物から抽出しブレンドした5種類の100%精油にこだわった、「N organic Basic」シリーズ共通のスウィートシトラスの香りを採用。毎日のスキンケアタイムを、肌だけでなく心まで満たすひとときへと導きます。

■製品概要

・製品名：N organic Basic バランシング エッセンスミルク

販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品

・内容量：60mL

・価格 ：6,380円（税込）

・発売日：2026年3月1日（日） N organic 公式サイト 先行予約発売

N organic 直営店舗 先行発売

ロフト 先行発売

2026年3月24日（火） 本販売

*¹ 独自技術によって採取・抽出した伊豆大島産ツボクサエキス(保湿成分)と、自社従来の採取・抽出方法による国内他産地ツボクサエキスのアシアチン酸とマデカシン酸の総量比較

*² ツボクサエキス（整肌エキス）

*³ 乾燥による

*⁴ オウバクエキス（保湿成分）

*⁵ 肌あれ・ニキビを防ぐ

*⁶ L-アスコルビン酸2-グルコシド（メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）

*⁷ ラベンダーエキス-１（整肌成分）

*⁸ N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム（保湿成分）

*⁹ トウヒエキス（保湿成分）

■「N organic」について

「N organic（エヌオーガニック）」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

肌を満たすために、厳選した植物の力とサイエンスの融合で確かな効能を、心を満たすために、安らぐ香りで深呼吸する時間や、心地の良いテクスチャーを提供します。

2017年のブランド誕生から今日まで、350万人以上*¹のお客様に支えられ、現在では4つのスキンケアシリーズに加え、ヘアケア・ライフスタイルアイテムも展開しています。

潤いと健やかさを巡らせ予防的美容を叶えるファーストエイジングケア*²「N organic Basic 」、年齢肌に不足しがちな潤いやハリを補う本格エイジングケア*²「N organic Vie」、濁り*³のない肌を目指す美白*⁴エイジングケア*²「N organic Bright」、贅を尽くした成分と処方で美しさを全方位磨き上げるラグジュアリーエイジングケア*²「N organic Plenum」。そして、大人の髪にスキンケア発想で応えるヘアケアシリーズと、暮らしの中で自分と向き合う時間を豊かにするHOMEシリーズ。

使っていて心地よく、すぐに変化を実感できる。だから、お手入れの時間が楽しみになる。そんな風に、日常に溶け込みそっと背中を押してくれるようなアイテムを絶えず生み出し続けることで、ブランドコンセプトを体現していきます。

■「Nラボ」について

「N organic」が350万人以上*¹という膨大なお客様データの分析や、お客様の声に基づいてリアルな肌悩みを特定し、外部の専門機関と一緒に研究を行う「Nラボ」。必要に応じてさまざまな外部機関と連携しながら、サイエンスに基づくもの作りを行っています。

*¹ 2025年9月30日時点

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ 乾燥による

*⁴ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

●「N organic」公式サイト ：https://sirok.jp/norganic

●「N organic」公式Instagram：https://www.instagram.com/norganic_official/

●「N organic」公式X ：https://x.com/Norganic_JP

■商品に関するお問い合わせ

シロクオンラインショップお客様サポートセンター

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

お問い合わせフォームはこちら(https://sirok.jp/inquiry/new）