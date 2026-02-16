「全国ジビエフェア」“ご当地ジビエフェア”各地のイベント情報を追加

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下「ぐるなび」）は、農林水産省の「令和7年度全国ジビエプロモーション事業（ジビエフェア開催事業）」の事業実施主体となり、国産の野生鳥獣肉（以下「ジビエ」）等の消費拡大を目指して、5年連続で「全国ジビエフェア」を2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）まで開催しています。

▲ご当地ジビエフェアサイト（2月時点）

「全国ジビエフェア」の特設サイト内では、幅広いジャンルの飲食店をはじめ、ホテル・宿泊所で提供しているジビエ料理について紹介しているほか、さまざまな自治体等と連携し、“ご当地ジビエ”の楽しみ方の情報発信をしています。各地域ごとのフェアでは、ジビエを楽しみながら賞品獲得のチャンスがあるスタンプラリー等を行っているイベントもありますので、足を延ばして“ご当地ジビエ”を楽しんでみてはいかがでしょうか。

さらに、「全国ジビエフェア」では、ジビエを自宅でも楽しんでいただけるよう、ジビエ製品（精肉、加工品、ペットフード、皮革製品を含む）を販売する小売店やECサイトを特設サイトで紹介しています。これにより、国産ジビエの魅力を消費者に広く知ってもらい、「ジビエを食べよう！ジビエを買おう！」という行動を推進します。

なお、本年は、より多くの方に「ジビエを食べる機会」や「ジビエを購入する機会」を提供するため、ユーザー一人ひとりに最適なジビエを提案する「診断コンテンツ」や、多様な楽しみ方を発信する「特集コンテンツ」を新たに公開しています。さらに、ジビエの安全・安心を支える全国の「ジビエ処理施設」の取材記事を通して、関わる人々の想いや品質管理の裏側にあるストーリーを発信し、ジビエへの理解を深める機会を創出します。

■2月開催中（予定）の「ご当地ジビエイベント」

神奈川県、茨城県、山梨県、富山県、和歌山県、奈良県、福岡県、福井県、千葉県、熊本県、石川県、宮崎県 ※開催順で記載

■「全国ジビエフェア」参加店舗数

・参加店舗 ：2266店舗（2026年2月16日時点）

全国で開催されているジビエ関連イベント（2月16日時点）

2025年11月1日～ 2026年3月31日

神奈川県 大山猪鹿（ジビエ）フェア（参加店舗：16店舗）

大山山麓で育まれた、鮮度と安全性にこだわったジビエを使用した多彩なメニューをご提供。大山の豊かな自然に抱かれながら楽しむジビエ料理のコラボレーションは、このフェアだけの特別な体験。

主催：大山猪鹿（ジビエ）フェア実行委員会

URL ： https://www.city.isehara.kanagawa.jp/kankou_guide/docs/2025090900014/(https://www.city.isehara.kanagawa.jp/kankou_guide/docs/2025090900014/)

2025年11月15日～2026年5月31日

茨城県 八郷名物ししなべマップ（参加店舗：9店舗）

今年で19年目を迎え猪突猛進中！八郷にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

ししなべは、冬の栄養補給食として親しまれていた身体をあたためる薬食。この季節ならではの美味しさをぜひお楽しみください。

主催：石岡市八郷商工会

URL：http://www.yasato.or.jp/gourmet/index.html

2025年11月15日～ 2026年2月28日

山梨県 やまなしジビエフェア2025（参加店舗：16店舗）

山梨の自然が育んだ「やまなしジビエ（シカ肉）」を、ご堪能ください。豊かな森で育った良質なシカ肉は、やわらかさと奥深い旨みが魅力。食文化をより豊かに彩る“やまなしジビエ”を、各店こだわりのメニューでお楽しみいただけます。

主催：山梨県

URL： https://www.pref.yamanashi.jp/oishii-mirai/contents/rich_environment/gibier.html

2025年11月15日～2026年2月28日

富山県 とやまジビエフェア（参加店舗：60店舗）

富山の豊かな風土が育んだ、山と森の恵み「とやまジビエ」。脂がのって旨みが際立つ冬の絶品ジビエを、ぜひこの機会にご堪能ください。県内のシェフたちが、とやまジビエの魅力を最大限に引き出した自慢の料理をご提供します。

主催：富山県

URL：https://toyama-gibier.jp/

2025年12月1日～2026年2月28日

和歌山県 わかやまジビエフェスタ2025-2026（参加店舗：88店舗）

和歌山の豊かな自然が育んだ“わかやまジビエ”を心ゆくまで味わえる冬の恒例イベント。食べて、参加して、楽しめる特別企画が今年も登場！ただいま モバイルスタンプラリー を開催しておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

主催：和歌山県

URL：https://www.wakayama-gibier.com/2025-2026/

2025年12月20日～2026年3月1日

奈良県 ならジビエ料理フェア（参加店舗：15店舗）

県内15店舗が自慢のならジビエ料理をご提供。ジビエ好きの方はもちろん、はじめての方もぜひこの機会にご賞味ください。また、期間中参加店舗でならジビエ料理を味わい、WEBアンケートに答えると抽選で素敵なプレゼントが当たります。

主催：奈良県

URL：https://www.pref.nara.jp/item/330347.htm#itemid330347

2026年1月15日～2026年2月28日

福岡県 ふくおかジビエフェア2026（参加店舗：38店舗）

福岡県から「ふくおかジビエの店」の認定を受けた38店舗が集結。実力派シェフの技が光る多彩なジビエ料理とともに、福岡が誇るジビエの魅力を五感で体感できる、特別な食の時間をお楽しみください。

主催：福岡県

URL：https://www.fukuoka-navi.jp/category/gibier-fukuoka

2026年2月1日～2026年2月28日

福岡県八女市 第14回八女&久留米 ジビエマンス（参加店舗：9店舗）

毎年恒例、八女（やめ）の豊かな自然に育まれたジビエの“旬”を味わう食のイベント「八女ジビエマンス」を開催。ここでしか出会えない、料理人渾身のジビエ料理が勢ぞろい。この季節だけの特別な味わいをご賞味ください。

主催：八女商工会議所 産業交流センター

URL：https://qr.paps.jp/eIZmS

2026年2月1日～2026年2月28日

福井県 嶺南ジビエフェア（参加店舗：18店舗）

嶺南地域の豊かな自然に育まれたシカやイノシシを使った、こだわりのジビエ料理を地域の飲食店でご提供。山の恵みを活かし、料理人の技で引き出された滋味深い味わいを、ぜひご堪能ください。

主催：嶺南地域有害鳥獣対策協議会、福井県嶺南振興局

URL：https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/event-3.pdf

2026年2月1日～2026年3月3日

千葉県 房総ジビエフェア2026（参加店舗：65店舗）

県内で捕獲・加工処理された「房総ジビエ」の魅力を発信する「房総ジビエフェア2026」を開催します。県内外の飲食店・小売店でジビエ料理や加工食品を提供し、期間中に1,000円以上のご利用で、県産品が当たるプレゼント企画も実施します。

主催：千葉県

URL：https://bosogibier.com/

2026年2月7日～2026年3月6日

熊本県 くまもとジビエ料理フェア（参加店舗：61店舗）

ヨーロッパでは秋・冬の定番メニューとして親しまれている“ジビエ”（鹿や猪など）料理。秋～冬の旬を彩る新たな“熊本名物”を目指して、くまもとジビエ料理フェアを開催します。

主催：熊本県

URL：https://k-gibier-mobile.com/

2026年2月11日～2026年3月10日

石川県 いしかわジビエ料理フェア2026（参加店舗：42店舗）

石川県内の飲食店等で開催される「いしかわジビエ料理フェア」では、里山の恵み「いしかわジビエ」を使った料理を楽しめるほか、ジビエ料理や購入商品の写真をインスタグラムに投稿すると、抽選でジビエ商品が当たります。

主催：石川県

URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/jibier/gibierfair2026.html

2026年2月16日～2026年3月1日

宮崎県西米良村 にしめらジビエフェア（参加店舗：9店舗）

米良山中育ちの鹿・猪肉を使った西米良ジビエ料理を今年も堪能でき、都農ワインとのペアリングが楽しめるお店や新店舗「カラオケダイニングバー 日と月」参加、各店のフェア限定新作メニューも登場します。

主催：宮崎県西米良村

URL：https://nishimera.info