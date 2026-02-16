ADKマーケティング・ソリューションズ、「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」＊1で「BeReal.」＊2と初のコラボレーション企画を実施

株式会社ADKホールディングス

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大山 俊哉、以下「ADK MS」）は、BeReal SAS（本社: パリ、フランス、CEO: Aymeric Roffe、以下 「BeReal」）と「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 」（2026年4月開催）にてコラボレーション企画を実施いたします。

当社は、Z世代向け日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」において、Z世代に人気が高いSNS「BeReal.」を掛け合わせた、新しいイベント向けアクティベーション・パッケージの提供を開始します。

本企画は、イベントにおいてサンプリングやその様子をBeReal.特有の“飾らない投稿”としてBeReal.ユーザーへ配信することで、親しい友人同士のクローズドなコミュニティへ拡散させる仕組み。非日常空間（イベント空間）にいながら、普段の自分をあえて切り取る「等身大の姿」をBeReal.上において「信頼できる情報」へと昇華させ、オフライン×オンラインの相乗効果による、深度のある立体的なファン・コミュニケーションの創出を目指します。

＜プロダクト軸のフィーチャーポイント＞- “BeReal.”への戦略的なアプローチクローズドなSNSである“BeReal. ”に対し、”GirlsAward”イベントのリアルな場を介在させることで、自然にクラアントと企業PRができる。- リアル×デジタルの「統合プランニング力」イベントで発生する“熱量”をSNS上の“資産”へ変換し、オフラインとオンラインを分断させない設計ができる。

ADK MSは、今後もZ世代マーケティングを通じてクライアント企業のビジネス成果へ貢献してまいります。

※1 春・秋の年に2回、ファッション業界をリードする旬のトップモデルやスペシャルゲスト・豪華アーティストが集結し、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション&音楽イベント。次回は2026年4月18日（土） 国立代々木競技場 第一体育館にて開催。



※2 日常の「リアル」な瞬間を共有し、ユーザー同士が本物のつながりを楽しむための写真共有アプリ。全員が同時に投稿するユニークな機能により、フィルターや飾り付けのないありのままの自己表現を促し、他者との自然な関係を築く場を提供しています。最近、日本国内のデイリーアクティブユーザー（DAU）が300万人を超え、Z世代を中心に多くのユーザーがBeRealの持つ新しい価値に共感し続けており、現代の社会的トレンドの一端を担う存在として注目されています。

＜株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ＞

マーケティング領域全般における統合的なソリューションをフルファネルで提供。2021年に始動した事業ブランド「ADK CONNECT」がフラッグシップとなり牽引するデジタル&データドリブン・マーケティング領域では、専門性の高いスペシャリストが組織横断で集結し、クライアントのビジネス成果に貢献する「価値ある顧客体験」をご提案します。

・ADK MSウェブサイト https://www.adkms.jp/