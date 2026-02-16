「不動産クラウドファンディングLSEED＃25」２月17日（火）より一般募集開始！

株式会社ランドネット

独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、不動産投資クラウドファンディング『LSEED（エルシード）＃25』のファンド一般募集を、２月17日（火）より開始いたします。

不動産流通業界においてトップクラスの取引実績を持つランドネットが、物件選定から運用・管理まで手掛け、低リスクかつ安定した運用を実現いたします。

なお、今回の募集金額は6,115万円で、年予定利回りは4.0％、運用予定期間は１年で、10,000円から出資いただけます。

本ファンドでは、前回の『LSEED＃24』へご応募いただいた中でご出資に至らなかった投資家のみなさまへ、一般募集に先駆けた【優先応募】の機会を設けさせていただいております。今後も投資家のみなさまにとって魅力あるファンドを企画してまいります。

【募集ページ】

LSEED＃25

URL：https://lseed.net/crowdfunding/fund/a25b764e-cd01-4b57-8c8c-517264b14ceb(https://lseed.net/crowdfunding/fund/a25b764e-cd01-4b57-8c8c-517264b14ceb?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_25-prtimes)

【LSEEDクラファン紹介キャンペーンページ】

URL：https://lseedinvestment.studio.site/campaign01(https://lseedinvestment.studio.site/campaign01?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_cp1-news)

※こちらのキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

【スキーム】

【ファンド詳細】

ファンド名 ：LSEED＃25

募集金額 ：61,150,000円

運用予定期間：１年 2026年３月１日（日）～2027年２月28日（日）

年予定利回り：4.0％（年利）

期中配当 ：なし（償還時分配）

募集方式 ：先着

予定優先劣後割合：投資家（優先出資部分）90％、当社（劣後出資部分）10％

最低出資金 ：10,000円

最高出資金 ：10,000,000円

優先募集期間：2026年２月16日（月）18：00～2026年２月17日（火）17：59

一般募集期間：2026年２月17日（火）18：00～2026年２月23日（月）17：59

譲渡可能期間：2026年６月１日（月）～2026年11月30日（月）

※運用開始後３か月間と終了前３か月間は譲渡不可。

分配及び払い戻し予定日：2027年３月１日（月）

募集ページ：https://lseed.net/crowdfunding/fund/a25b764e-cd01-4b57-8c8c-517264b14ceb(https://lseedinvestment.studio.site/campaign01?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_cp1-news)

【途中換金について】

LSEED＃25のファンドにおいては、運用期間中に出資金の換金が可能な期間を設けております。「換金」とは、当社への契約上の地位の譲渡を意味しており、当社による承諾が条件となります。当社の判断により、換金をお受けできない場合もございますので、必ず事前にご確認ください。

なお、換金については、出資額と同額のお支払が保証されるものではありません。分配金については、損益計算を行った上で利益が生じた場合には別途当社からお支払いいたします。（元本と分配金は別々のお振り込みとなりますのでご注意ください。）

詳しくは、公式サイトやアプリから事前にご確認をお願い申し上げます。

【直近のファンド（LSEED＃24）の募集結果について】

2026年２月に募集したLSEED＃24は、募集金額１億235万円に対し、153.6％の１億5,723万円のご応募をいただきました。

【運用実績について】

これまでに＃シリーズの累計24本のファンドを組成・提供してまいりました。そのうち、計算期末を迎えた16本のファンドすべてにおいて、「配当遅延ゼロ」「予定利回り達成率100%」という上場企業として確かな実績を継続しております。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp