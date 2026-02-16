【ウェスティン都ホテル京都】春への高揚感をスワンに込めて　旬の苺が奏でる「スワンのいちごパフェ」販売開始

株式会社近鉄・都ホテルズ

3月・4月の2か月間限定でお楽しみいただける、春の訪れを告げる華やかなパフェです。白鳥が優雅に羽根を広げた姿をホワイトチョコレートで表現し、白と赤のコントラストが織りなす美しい佇まいは、目にするだけで心華やぐ春への高揚感そのものです。

旬を迎えた苺をふんだんに使用し、その甘美な香りと濃厚な甘さを存分にお楽しみいただけます。イチゴシャンティ、イチゴソルベ、イチゴソースと幾層にも重なる苺の芳醇な味わいに、フランボワーズやブルーベリーが鮮やかな彩りを添えます。アールグレイのクランブル、ヨーグルトパンナコッタ、はちみつレモンゼリーが奏でる上品な酸味と甘みのハーモニーが、春の訪れを優雅に演出します。

新しい季節へ羽ばたく心躍る瞬間を、格別な一皿とともにお過ごしください。

スワンのいちごパフェ

スワンのいちごパフェ

【販売期間】2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【販売店舗】2階 ティーラウンジ「メイフェア」

【販売時間】11：00～18：00

【料 金】3,200円

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※仕入れ状況により材料や販売期間を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■お問い合わせ先

ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係

営業時間 10：00 ～ 19：00 TEL：075-771-7158

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。

公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto



公式インスタグラム

https://www.instagram.com/westinmiyakokyoto/



公式Facebook

https://www.facebook.com/westinmiyako.kyoto