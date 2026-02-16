これからのお部屋探しを60秒で紹介！「【最新物件リサーチ】快適な暮らしを叶える“燃費のいい賃貸”とは？」2/16YouTube公開

東京都

東京都は、2050年ゼロエミッション東京の実現に向け、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用等を進めています。今年度から「建築物環境報告書制度」がスタートしており、環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減でき、一年中快適に暮らせる環境性能の高い住宅への関心を一層高めてもらうための取組を行っています。

このたび、高い断熱性能や太陽光パネル等を備えた「燃費のいい賃貸住宅」のメリットをコンパクトに紹介する動画を制作しました。

動画では、新築賃貸物件にて、設計担当者が「燃費のいい賃貸住宅」の性能をわかりやすく紹介します。実際の物件で撮影することで、暮らしの中で感じられる快適性や光熱費削減といったメリットをよりイメージしやすくなっています。また、引っ越しシーズンを控え、物件探しを始める若年層にも役立つ、住まい選びの新しい視点を提供する内容です。

また、特設サイトでは、賃貸住宅を内見する際に注目すべきポイントなど、より詳しい情報も掲載しています。関心のある方は併せてご覧ください。

動画は東京都環境局のYouTubeにて公開します。断熱性に優れ、環境性能の高い住宅での生活は、ここちよい暮らしの実現へとつながります。ぜひ、実際に物件を見に行ったつもりで、燃費のいい家での暮らしを想像してみてください。

■動画概要

▼【【最新物件リサーチ】快適な暮らしを叶える“燃費のいい賃貸”とは？】

※撮影協力 株式会社参創ハウテック（「東京エコビルダーズアワード」リーディングカンパニー賞受賞）

〇動画配信開始日:2026（令和8）年２月16日（月曜日）

〇東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」で公開

■動画リンク

https://youtu.be/SJDe26ybsYg

■特設サイトURL

https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/