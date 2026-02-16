２月１６日発売！　ディスカウントチケットストア「ＴＫＴＳ渋谷」と連携したおトクで便利な企画乗車券「エンタメＧＯ！チケット」がデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」に登場！

ロングランプランニング株式会社

東急電鉄株式会社（以下、東急電鉄）とロングランプランニング株式会社は、公演間近のチケットを公式に割引価格で販売するディスカウントチケットストア「ＴＫＴＳ渋谷」（以下、ＴＫＴＳ渋谷）で使用できる商品券（以下、本商品券）と、東急線の乗車券がセットになったおトクで便利な企画乗車券「エンタメＧＯ！チケット」（以下、本チケット）を、デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」（以下、「Ｑ ＳＫＩＰ」※１）の販売サイト上で、２０２６年２月１６日（月）から３，０００円（税込）で発売します。

公式サイト :https://www.q-skip.tokyu.co.jp/tickets/116

「エンタメＧＯ！チケット」は、東急線全線が１日乗り降り自由な「東急線ワンデーパス」（７４０円）に、ＴＫＴＳ渋谷で使用できる商品券３，０００円分を組み合わせたデジタルチケットです。東急線ワンデーパスが実質無料となっており、ＴＫＴＳ渋谷で販売するチケットの公演と、東急線沿線の街歩きをあわせてお楽しみいただけます。

ご利用にあたっては、ご乗車前に「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト上で、クレジットカードを使用して本チケットをご購入ください。電車をご利用の際は、スマートフォンなどに表示されるＱＲコード※２を対象改札機の読取部にかざすだけで、券売機や窓口を介さずスムーズにご乗車いただけます。また、ＴＫＴＳ渋谷で「Ｑ ＳＫＩＰ」の購入画面をご提示いただくことで、販売しているすべてのチケットを対象商品とする３，０００円分の商品券としてご利用いただけます。なお、本チケットの発売を記念して、２０２６年３月末までの期間、本商品券での購入者限定で、数量限定の人気公演チケットもご用意しています。

東急電鉄は今後も、お客さまのニーズに柔軟に対応できるデジタルチケットの特長を生かし、「人」「まち」「交通」をデジタルでつなぐ乗車サービスの構築を推進し、新たな移動需要の創出や豊かで活気ある地域社会の実現に取り組んでいきます。

本チケットの概要は以下のとおりです。

※１ 事前決済にて提供しているデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」は、「ＱＲコード」での乗車に限定したサービスです。

※２ 「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・ＪＩＳ、ＩＳＯ規格です。

概要

■「エンタメＧＯ！チケット」

（１）発売日時：２０２６年２月１６日（月）１０：００～

（２）発売場所：デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト（https://www.q-skip.tokyu.co.jp/）

（３）発売金額：３，０００円（税込）

（４）有効期間：乗車券に記載された有効期間（購入日から６０日間）のうち１日限り有効

（５）内容：東急線全線が１日乗り降り自由な「東急線ワンデーパス」（７４０円）と、

ＴＫＴＳ渋谷で使用できる商品券３，０００円分がセットになった企画乗車券

※本商品券は、会計金額が３，０００円未満の場合、おつりは出ません。

（６）対象店舗：ＴＫＴＳ渋谷

東京都渋谷区道玄坂２丁目１-１ ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ内

営業時間：１０：００～１３：００／１４：００～１９：００（定休日：年末年始）

（７）利用方法：１.「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト上で、クレジットカードを使用して本チケットをご購入ください。

２.電車ご利用時は、スマートフォンなどに表示されるＱＲコードを対象改札機の読取部にかざしてください。

３.ＴＫＴＳ渋谷で「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイトの購入画面をご提示いただくと、販売しているすべてのチケットを対象商品とする３，０００円分の商品券としてご利用いただけます。

（８）その他：

本商品券での購入者限定の人気公演チケットは以下の通りです。なお、２０２６年３月末までの販売となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13972/table/3528_1_16b55aa5ee64181d08ea51f77086a76f.jpg?v=202602160251 ]

※チケットの販売枚数には限りがございます。在庫状況は店舗にお問い合わせください。

問い合わせ先：０５０-３１１７-１７０６ （１２：００～１４：００／１５：００～１８：００、２０２６年３月末まで）

上記３つの公演チケットに関するお問い合わせ専用番号です。その他お問い合わせについては、ＴＫＴＳ公式サイトのお問い合わせからご連絡ください。

■デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」

「Ｑ ＳＫＩＰ」は、東急電鉄の販売サイト上で事前に乗車券をクレジットカードで購入すると、ＱＲコードを対象改札機の読取部にかざすだけで、券売機や窓口を介さずスムーズに鉄道をご利用いただける乗車サービスです。東急線全線のほか、みなとみらい線全線が１日乗り降り自由なデジタルチケットや、沿線のお出かけ施設や地元の店舗でご利用いただけるチケットと乗車券がセットになったデジタルチケットなど、多様な商品サービスを取り扱っています。

公式サイト：https://www.q-skip.tokyu.co.jp/

■ＴＫＴＳ

ＴＫＴＳは、ライブエンタテインメントのチケットを公演１週間前から最大５０％ｏｆｆで購入することができる、公式のディスカウントチケットストアです。演劇やミュージカルをはじめ、伝統芸能である能や歌舞伎、音楽ライブ、スポーツ、美術展まで、幅広いジャンルのチケットを販売しています。ロングランプランニング株式会社が、ニューヨークで「ＴＫＴＳ」を運営する「Ｔｈｅａｔｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｆｕｎｄ」から２０１９年に公認を受け、この日本版「ＴＫＴＳ」を運営しています。

公式サイト：https://tkts.tokyo/