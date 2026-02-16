【本日から開催スタート】位置情報ビジネス＆マーケティング オンラインカンファレンス2026に参加中

パーキングサイエンス株式会社

【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection（ピーコレクション）以下P-Collection」と駐車場専用マーケティングシステム「Park-Labo（パークラボ）以下Park-Labo」を運営する、パーキングサイエンス株式会社（代表取締役：井上直也 本社：神奈川県藤沢市）は、一般社団法人 LBMA Japan（ロケーションビジネス＆マーケティングアソシエーションジャパン）が主催する位置情報ビジネス＆マーケティング オンラインカンファレンス2026(https://www.lbmajapan.com/chaosconf2026)(オンライン上で2026年2月16日（月）～3月15日（日）に開催)に参加しています。

■位置情報ビジネス＆マーケティング オンラインカンファレンス2026

2025年、位置情報産業は転換期を迎えました。

キャリア・アプリ・IoT機器にまたがるデータ連携、産官学の協創、3D可視化技術、プライバシー保護技術、そして高度化されたデータ分析フレームワーク--。

これらの要素が一体となり、「研究」から「社会実装」へと、ロケーションテックの活用領域はかつてないスピードで拡大しています。

本カンファレンスでは、LBMA Japan が公開した 「2025年版ロケーションテック産業カオスマップ」 を基盤に、以下の5つの主要トレンドを軸に業界の現在地と未来像を議論します。



1. 産官学連携の深化と社会実装の加速

大学・研究機関、行政、民間企業が一体となり、リアルな社会課題に取り組むプロジェクトが急増。防災、観光、都市計画をはじめ、アカデミア発スタートアップの台頭がイノベーションを牽引しています。

2. リアルタイム位置情報の統合と社会インフラ化

バラバラだった位置情報のソースが統合され、リアルタイムでの都市・交通・小売・防災の制御が可能に。もはや位置情報は広告用途にとどまらず、社会インフラとしての役割を確立しつつあります。

3. 三次元計測・可視化技術の実務レベルへの進化

屋外中心だった3D計測が屋内施設へと広がり、行政主導の3D都市モデルとも連携。没入感ある可視化とデジタルツインの普及により、スマートシティ、防災、働き方改革などでの実装が加速しています。

4. プライバシー強化技術（PETs）の本格普及

秘密計算、差分プライバシー、合成データ等の活用が拡大し、ユーザーが安心してデータを預けられる環境が整備されつつあります。LBMA Japan のガイドライン普及も、位置情報利活用の信頼基盤を強化しています。

5. データ分析の役割分担と専門領域の細分化

AIエンジニア、データサイエンティスト、シンクタンク、コンサルタント、GIS事業者などの役割が明確化し、研究 → 分析 → 可視化 → 社会実装 の一連のサイクルが高度に最適化されつつあります。

本カンファレンスでは、これらのトレンドが 今後のビジネス機会をどう変えるのか、そして 企業・自治体・研究機関がどのように共創していくべきか を、国内外の有識者とともに深掘りします。

■カンファレンス内容

パーキングサイエンス株式会社は、本カンファレンス内で事業内容の紹介と、オーバーツーリズムの課題解決に向けた最新の取り組みを動画で紹介いたします。

■会社概要

会社名: パーキングサイエンス株式会社

設立: 2022年9月

本社所在地: 神奈川県藤沢市片瀬3丁目2-1

代表取締役: 井上直也

事業内容

・【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection」の企画・運営

・【駐車場事業専用】エリアマーケティング分析システム「Park-Labo」の開発・提供

・P-Collection提携サービスの開発・提供

・P-CollectionAPI、駐車場データベースサービスの提供

■パーキングサイエンス株式会社のミッション・ビジョン

ミッション：世の中の駐車場をデータベース化する

ビジョン：共有価値を創造し駐車場データで八方よしを実現する

パーキングサイエンス株式会社は、駐車場業界およびモビリティ社会が抱える課題に対し、駐車場データサイエンスを活用したソリューションを提供します。

収集したデータを業界に循環・還元し、共有価値を創造することで「八方良し」を実現し、業界の発展に貢献します。

