マウザー、エッジコンピューティングに関するオンラインリソースハブを公開

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、エッジコンピューティングに関する最新情報を集約したオンラインリソースセンター(https://resources.mouser.com/edge-computing)をエンジニア向けに公開しています。エッジコンピューティングは、デジタルインテリジェンスと物理世界との関わり方を大きく変える技術であり、データが生成される環境の近くで演算処理を行うことで、クラウド中心のアーキテクチャからの転換を促します。

低遅延と通信が途絶した場合でも安定して動作する信頼性へのニーズを背景に、クラウドではなくデバイス側でデータをローカル処理(https://resources.mouser.com/edge-computing/data-at-the-edge-why-computing-is-coming-home-from-the-cloud)することで、リアルタイムアプリケーションを端末上で直接実現できます。こうしたシステムがスケールするにつれ、ブロックチェーン技術(https://resources.mouser.com/edge-computing/blockchain-for-embedded-systems-secure-iot-and-edge-devices)はエッジにおける信頼基盤として注目されており、信頼性のあるデバイスIDの管理、改ざん耐性のあるデータログ、分散型の協調制御、認証されたファームウェア更新を可能にします。また、エッジインテリジェンスはアンビエントコンピューティング(https://resources.mouser.com/edge-computing/build-seamless-ambient-systems)の基盤でもあり、技術を日常生活に自然に溶け込ませます。実際のユースケースでは、エッジAIにセルラーIoTやマシンビジョンを組み合わせることで、農業分野における害虫検知(https://resources.mouser.com/edge-computing/pest-detection-using-machine-learning-on-edge-devices)や作物モニタリングなど、迅速なローカル対応を実現できます。総じて、エッジコンピューティングはデバイスを単なるデータ収集装置から、大規模環境でも信頼性高く動作する自律的で知能化されたシステムへと進化させます。

マウザーの技術チームと信頼できる製造パートナーは、トップメーカーによるエッジコンピューティング関連の技術記事(https://resources.mouser.com/)、ブログ(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers)、eBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks)、新製品情報を網羅した情報源として、コンテンツを厳選しています。オンライン・リソースハブでは、NXPやMicronと共同制作した最新のeBookも公開されており、セキュリティや規制対応(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-discuss-managing-security-risk-and-regulatory-compliance-at-the-edge-mg)、エッジ向けソリューション開発におけるさまざまな設計課題(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/micron-5-experts-on-addressing-the-hidden-challenges-of-embedding-edge-ai-into-end-products-mg)など、エンジニアに必要な専門知識を提供しています。



最新製品について、マウザーはエッジコンピューティング用途向けの最新ソリューションを含む、業界最大級の半導体および電子部品のラインアップを取り揃えています。以下はその一例です。

■ Arduino(https://www.mouser.jp/manufacturer/arduino/) UNO Q Platform(https://www.mouser.jp/new/arduino/arduino-uno-q-platform/)

高性能なLinux(R)コンピューティングとリアルタイム制御を組み合わせた、コンパクトでコスト効率に優れた「デュアルブレイン」ソリューションです。Qualcomm(R) Dragonwing(TM) QRB2210プロセッサとSTM32U585(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stmicro-stm32u5/)マイクロコントローラを組み合わせることで、クアッドコア2.0GHz CPU、Adreno GPU、統合AI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)アクセラレーション、デュアルISPを搭載しています。これにより、Arduinoの親しみやすいフォームファクタを維持しながら、マシンビジョンやマルチメディア処理といった高度なエッジワークロードに対応します。

■ NXP Semiconductors(https://www.mouser.jp/manufacturer/nxp-semiconductors/) EdgeLock(R) A30 セキュア認証システム(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-edgelock-a30-authenticators/)

組込みシステムやエッジシステム向けに、容易に統合可能で高信頼性のセキュリティを提供するセキュア認証システムです。AVA_VAN.5保護に対応した高度な共通鍵・公開鍵暗号方式を備えています。Common Criteria EAL6+認証を取得しており、低消費電力設計をサポートするとともに、最大1MHzで動作するI²Cインタフェースを介して、MCUやMPUへ簡単に統合できます。

■ Renesas Electronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/renesas/) RZ/G3E(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-rz-g3e-mpu/)

ミッドレンジのヒューマンマシンインタフェース（HMI）(https://www.mouser.com/empowering-innovation/more-topics/human-machine-interface)およびエッジコンピューティング向けに設計された、Arm(R) Cortex(R)-A55ベースの汎用マイクロプロセッサです。最大1.8GHzで動作するクアッドコアプロセッサに加え、5G接続機能を統合しており、専用のCortex(R)-M33コアおよびEthos(TM)-U55 NPUを搭載することで、デバイス上での効率的なAI処理を実現します。

■ AMD(https://www.mouser.jp/manufacturer/xilinx/) Kria(TM) システム・オン・モジュール（SOM）(https://www.mouser.jp/new/xilinx/xilinx-kria-system-on-modules/)

エッジ展開向けに設計されたシステム・オン・モジュールで、Zynq(R) UltraScale+(TM) MPSoCプラットフォーム上で高性能なAIアクセラレーションを提供します。スターターキットから量産対応のSOMまで幅広くラインアップしており、システム開発の簡素化と市場投入までの期間短縮に貢献します。長期的な産業用途を想定した設計により、高い堅牢性と柔軟性を備え、エッジにおける進化するハードウェアおよびソフトウェア要件にも対応可能な、将来性の高いソリューションです。



エッジコンピューティングに関するオンラインリソースハブは以下よりご確認ください。

https://resources.mouser.com/edge-computing(https://resources.mouser.com/edge-computing)



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)

