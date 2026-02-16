【movement dance school＆BUZZチケ】47都道府県から次世代スターを発掘！「PROJECT 47 JAPAN」公式アンバサダー就任&500円割引エントリー開始！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社リズムネイション(本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 利幸)が運営するmovement dance school(ムーヴメントダンススクール)は、日本全国47都道府県から次世代ダンサーを発掘するプロジェクト「PROJECT 47 JAPAN」の公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

さらに、BUZZチケ×movement専用エントリーページからの応募で、通常5,500円のエントリー費が500円割引の5,000円でご参加いただけます。

今すぐエントリー(500円OFF) :https://movementbuzz.project47japan.net/

✦「PROJECT 47 JAPAN」とは?

「地方にいても、チャンスは平等にあるべきだ」

この理念のもと始動した「PROJECT 47 JAPAN」は、日本全国47都道府県から必ず1名ずつ、合計47名の合格者を選出する、史上最大級のオンラインダンスオーディションです。

選ばれたダンサーは、海外アーティストのバックダンサーとしてステージに立つ権利を獲得！2026年8月20日に東京で開催される大型フェスへの出演が確約されます。

公式サイト：https://www.project47japan.net/

✦ 本プロジェクトの4つの大きな特徴

【1】各都道府県から必ず1名選出

地域格差をなくし、全国47都道府県すべてにスポットライトを当てます。

【2】海外アーティストのバックダンサー出演確約

2026年8月20日、東京で開催される大型フェスでのパフォーマンスを約束します。

【3】万全のサポート体制

合格者の東京までの往復交通費および宿泊費は事務局がサポート！

地方在住者が挑戦しやすい環境を整えています。

【4】オンライン審査でどこからでも参加可能

1次審査は動画投稿によるオンライン審査！スマホ一つで全国どこからでもエントリーが可能です。

✦ オーディション概要

- 名称：PROJECT 47 JAPAN(プロジェクト・フォーティーセブン・ジャパン)- 応募対象： 年齢・ジャンル不問。ダンサーとして世界を目指す熱意のある方- 選出人数： 47名(各都道府県1名ずつ)- 合格者特典海外アーティストのバックダンサー出演2026年8月20日 東京開催の大型フェス出演日・韓トップダンサーとの共演交通費・宿泊費サポート- エントリー方法： 公式サイトより動画をアップロード- エントリー費用：通常：5,500円BUZZチケ×movement専用ページ限定：5,000円(500円割引)500円OFFの特別価格でエントリー! :https://movementbuzz.project47japan.net/

✦ movement dance schoolについて

X @movedanceschoolより

株式会社リズムネイションが運営するmovement dance schoolは、3歳の幼児から小学生・中高生、社会人、60歳以上のシニアまで幅広い年齢層を対象にダンスレッスンを提供しています。

【KIDSクラス(3歳～)】 受け放題プランを含む月謝制で、初心者が通いやすいクラス編成を用意！

【一般クラス(中学生以上)】 上野校などで受講できる一般クラスを複数の料金体系で提供！

- 全受け放題(1日何レッスンでもOK)- 1日1レッスン受け放題- 月回数制

【体験レッスン・見学】 ダンス未経験者の不安を解消！個別のプライベートレッスンでK-POP振付習得やグループレッスン前のスキルアップにも対応。

【発表の機会】 イベントやナンバー募集、育成プログラムへの参加機会を通じて発表・競技の場も提供！さらに、収益の一部を海外の井戸設置に充てる慈善活動も行っています。

公式HP：https://movement-studio.jp/

✦ 今すぐエントリー！

BUZZチケ×movement専用エントリーページから、すべてのお申し込みが可能です！

500円OFFでエントリーする！ :https://movementbuzz.project47japan.net/

【会社概要】

株式会社リズムネイション

社名：株式会社リズムネイション

代表取締役：伊藤 利幸

所在地：東京都港区

事業内容：ダンススクール運営、ダンスイベント運営、ダンサーキャスティングなど

公式サイト：http://r.goope.jp/r-nation/



※株式会社リズムネイションは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

PROJECT 47 JAPAN 事務局

URL： https://www.project47japan.net/