民放ラジオ99局とradikoが協力！radiko普及推進キャンペーン「いつでもどこでもEnjoy！ radiko」を２月24日からスタート

株式会社radiko

一般社団法人日本民間放送連盟（民放連）ラジオ委員会（委員長：檜原麻希・ニッポン放送代表取締役社長）と株式会社radiko（池田卓生・代表取締役社長）は共同で、radiko普及推進キャンペーン「いつでもどこでもEnjoy！ radiko」を２月24日から実施します。

このキャンペーンは、全国のラジオ局が、ラジオをお聴きの皆様、以前は聴いていたけれど最近はご無沙汰な方、ラジオを聴いたことがない方、ラジオやradikoをご存じない方など、すべての皆様に向けて、ラジオの魅力とradikoの便利さをご紹介し、ラジオとradikoを楽しんでいただくことを目的としています。

radikoを通じて、いつでもどこでもお気に入りのラジオ番組を楽しめる時代となりました。全国99局の個性あふれるradikoアンバサダーとともに、ラジオのある豊かな生活をご提案します。

また、本キャンペーンの特設サイト（https://enjoy.radiko.jp/）を本日公開しました。

キャンペーンの概要は、以下のとおりです。

◆実施期間：2026年２月24日～３月19日

◆タイトル：いつでもどこでもEnjoy！ radiko

◆主 催：民放連ラジオ委員会、株式会社radiko

◆キャンペーンの主な内容

民放ラジオ99局がそれぞれ選出したradikoアンバサダーが中心となり、ラジオ番組やラジオスポット、各局独自のイベントを通じて、radikoならではの便利な機能（タイムフリーやエリアフリー、シェアラジコ、ポッドキャストなど）を紹介し、radikoでラジオを聴く楽しさをお伝えします。ラジオやradikoを聴いていらっしゃらない皆様にも、ラジオやradikoがあなたの生活を豊かにしてくれる、そんな魅力を知っていただくため、TVer、YouTube、TikTokにおいて動画ＣＭを展開します。

キャンペーン動画

また、キャンペーン特設サイト（https://enjoy.radiko.jp/）を開設し、キャンペーンの概要のほか、キャンペーン動画や、「私のEnjoy！ radiko」をテーマとした99局のアンバサダーからのコメントを掲載するとともに、ラジオ各局が独自に展開するイベント情報などを発信します。

さらに、99局の全役職員が、radikoを紹介するためのNFCカードを携帯し、まだradikoを利用していらっしゃらない方に対面でradikoの魅力や使い方をお伝えするなど、地元に根付いたラジオ局がそれぞれの地域や身近なところからradikoの利用をおススメしていきます。

NFCカードポスター

◆radikoアンバサダー