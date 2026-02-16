ブラウンライスより、春限定ヴィーガンクッキー「初花 」数量限定発売のお知らせ

株式会社ニールズヤード レメディーズ2026 初花 春限定 ブラウンライス ヴィーガンクッキー

メープルシュガーとココナッツのやさしい風味が好評のヴィーガンクッキーは、小麦・乳製品・卵を使用せず、オーガニックの国産米粉やココナッツオイルなど、体にやさしい素材を厳選。自社工房で職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

春限定のクッキー缶では、定番の中から人気の〈プレーン〉〈抹茶〉〈チョコレート〉に、春らしい甘酸っぱさが広がる〈ストロベリーピスタチオ〉と、豊かな磯の香りが心地よい〈青のりクラッカー〉を加えた、全5種の味わいを詰め合わせました。

ご自身へのご褒美にはもちろん、別れと出会いが重なる春の節目に、感謝やこれからの想いを添える贈り物としてもおすすめです。

2026 初花 春限定 ブラウンライス ヴィーガンクッキー

2026年3月4日(水) ＊数量限定発売 3,700円（税抜3,426円

ブラウンライス及び、ニールズヤード公式オンラインショップにて販売

＊なくなり次第終了。お一人さま３個まで。

セット内容(全31枚)…ストロベリーピスタチオ3枚、青のりクラッカー10枚、

プレーン6枚、抹茶6枚、チョコレート6枚

＜限定クッキー缶 5種のテイスト＞

ストロベリーピスタチオ…苺のやさしい酸味と、ピスタチオのコクが重なる奥行のある味わい。

青のりクラッカー…豊かな磯の香りと、ほどよく効いた塩味が後を引く美味しさ。

プレーン…メープルシュガーとココナッツの風味豊かな味わいに、軽やかな食感。(定番）

抹茶…香り豊かで濃厚な京都産有機抹茶の程よい苦み、男女問わず人気のクッキー。(定番)

チョコレート…カカオのほろ苦さと上品な甘さが調和した大人の味わい。(定番)

＜ブランライス＞

ブラウンライス* は、ニールズヤードレメディーズが提案する新しい和食のかたち。四季の大切にする日本古来の食の知恵を活かし、体も心も、健やかに美しくなる食をお届けしています。

*ブラウンライス（BROWN RICE）は株式会社ニールズヤード レメディーズの登録商標です。

https://brownrice.jp