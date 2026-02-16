“タレント型人材”を生み出す独自の育成文化が評価 新経営サービス、2026年版「働きがいのある会社」ランキングで小規模部門 29 位にランクイン　―　9年連続の選出　―

株式会社新経営サービス

株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役：森谷克也）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下GPTW）が発表した「2026年版 日本における『働きがいのある会社』ランキング Best100」において、小規模部門（25～99名）29位に選出されました。今回で9年連続の選出となります。

当社は「個の強みを伸ばし、社会に価値として還元する」ことを軸とした独自の育成文化を持ち、社員の専門性発揮に徹底的に投資する点が評価につながりました。

発表サイト： https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

2026年版 日本における『働きがいのある会社』ランキング Best100」ロゴマーク

■ GPTWが評価した当社の特徴

GPTW公式サイトにおいて、当社は以下の点で高い評価をいただいています。

- 利益が公正に分配されている- 経営・管理者層が適切に人材配置をしている- 能力開発の機会が与えられている

これらは、当社が長年にわたり築いてきた

「公平な制度運用」「適材適所のマネジメント」「社員の成長を最優先に考える風土」

が組織文化として定着していることを示すものです。

■ 働きがいを支える当社独自の人材育成施策

１. 書籍・講演を通じた「タレント型人材」の育成

当社では、社員一人ひとりの専門性を社会に発信することを重視し、個人名での書籍出版や講演活動を積極的に支援しています。

現在１年以上所属するコンサルタント27名のうち15名（約56％）が書籍を上梓しており、専門分野を深く掘り下げた知見を、書籍という形で社会に還元しています。

講演実績としては、

みずほリサーチ＆テクノロジー（みずほ銀行）、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、

全国の商工会議所や各種業界団体などがあり、実務に基づく専門性を幅広く発信しています。

また、自社主催セミナーを年間50本以上開催しており、若手コンサルタントにとっても早いうちから登壇経験を積む機会となっています。

２. 国家資格取得をサポート（中小企業診断士など）

長期的なキャリア形成のため、学習費用補助や受験支援制度を整備。

社員が高い専門性を身につける環境を用意しています。

３. 海外視察研修による視野拡張

海外研修では、社員自らがテーマを設定し、訪問先や学習内容を設計できる高い自由度と裁量を特徴としています。

直近3年の主な実績としては、

- ポルトガル：世界最大級のスタートアップピッチイベント「WEB Summit」の視察- 米国（ロサンゼルス）：現地企業・専門家への人事制度・人材マネジメントに関するインタビュー- 米国(ニューヨーク):ガイドとともに現地の最新流通トレンドを視察- 台湾：サステナブル経営で高く評価される現地企業の視察

などがあり、グローバルな視点と実践的な学びを、日々のコンサルティングや提案力の向上に活かしています。

■ 代表取締役・森谷克也 コメント

海外研修

9年連続で選出されたことは、短期的な取り組みの成果ではなく、働きがいを追求する文化が企業風土として根付いている結果であると受け止めています。今後も、社員一人一人と向き合い、時代の変化に対応しながら、“働きがいのある職場づくり”を追求してまいります。

新経営サービス 代表取締役社長 森谷克也

■ 会社概要

会社名：株式会社新経営サービス

所在地：京都市下京区河原町五条西入本覚寺前町830 京都EHビル6階

代表者：代表取締役社長 森谷 克也

事業内容：人事・組織コンサルティング、経営支援、研修・セミナー運営 ほか

URL：コーポレートサイト https://www.skg.co.jp/

人事戦略研究所 https://jinji.jp/