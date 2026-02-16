ソノホテルズ＆リゾーツアジアが名古屋駅前で「ソノムーン名古屋」を開業予定

SONO Hospitality (Thailand) Ltd.

東京、2026年2月11日 - ソノインターナショナルの子会社であるソノホテルズ＆リゾーツアジアは本日、同社にとって日本初進出となる「ソノムーン名古屋」について運営委託契約を締結したことをお知らせいたします。同ホテルは国内有数のターミナル駅である名古屋駅から徒歩8分という利便性の高い場所に立地する宿泊主体型のライフスタイルホテルとなります。

今回の契約締結はソノホテルズ＆リゾーツアジアの日本進出にとって重要な節目となり、ゲートウェイとなる都市において、高い商業繁華性と深い地域性を併せ持つ好立地を確保するというグループの出店戦略をより強固なものにします。

本ホテルはエスコンジャパンリート投資法人（以下、「エスコンREIT」という）が所有し、上場ホテル会社であるポラリス・ホールディングス株式会社（以下、「ポラリス」という）がマスターレッシーとなり、当社がホテルオペレーターとなります。

名古屋駅前の高層ビルが建ち並ぶ再開発エリアと、柳橋中央市場を中心とした長い歴史を持つ繁華街が交差する場所に位置する本ホテルは、都市の現代的なエネルギーと、古くから受け継がれてきた地元文化の両方を体感できる立地です。日本初進出となるSONO Moonブランドとして、本ホテルは名古屋の歴史、食文化、季節の祭典、そして広くは知られていない土地の記憶からインスピレーションを得て、名古屋をより実感できるような滞在をお客様にご提供いたします。

エスコンREITの資産運用会社である、株式会社エスコンアセットマネジメントの代表取締役社長である織井 渉氏は次のように述べています。「本投資法人は、名古屋駅至近という抜群の好立地にある本ホテルを新たにポートフォリオに組み入れられたことに、大きな手応えを感じております。本ホテルのさらなる発展を目指すにあたり、グローバルな知見を持つソノグループと、国内実績豊富なポラリスとの協業体制を確立できたことは大きな喜びです。三社の連携のもと、とりわけ日本初進出となるソノグループが、その強力なネットワークを活かして韓国からの旺盛な観光需要を呼び込み、本ホテルを飛躍的な成長へと導いてくれることを、強く期待しております。」

ポラリスの取締役 開発本部長である辻川 高寛氏は次のように述べています。「私たちは、ホテル運営プラットフォームの拡大を図るため、様々なホテルオーナーからのホテル運営案件の受託を強化しております。今回ソノグループの一員であるソノホスピタリティ（タイランド）との新たな協力体制に基づき、当社として初めての取り組みとなるマスターリース事業をローンチいたします。日本有数のターミナル駅であるJR「名古屋」駅へのアクセスに優れビジネス・レジャー双方の需要の取り込みが可能な本ホテルにおいて、ソノグループとの積極的な協働により、本ホテルの収益と顧客価値の最大化を図ってまいります。」

ソノホテルズ＆リゾーツアジアのシニア ヴァイス プレジデントであるアン ジホンは次のように述べています。「日本はソノにとって戦略的な成長市場であり、今回の契約は日本における長期的なプレゼンスの構築に向けた重要な第一歩となります。ソノ ムーン 名古屋は、優れた立地、柔軟な運営モデル、そして現代の旅行者に響くブランドを組み合わせるという当社のアプローチを反映しています。本年9月に予定されている第20回アジア競技大会をはじめ、今後更なる需要喚起が予想され、名古屋はゲートウェイ都市として大きな可能性を秘めていると考えています。ソノのホスピタリティプラットフォーム、成長を続ける国際的なポートフォリオ、そして航空事業を含むグループの幅広いエコシステムを活用することで、持続可能な需要を創出し、日本でのパートナー企業にとっての長期的な価値を創造することを目指します。」

ソノホテルズ＆リゾーツアジアについて

ソノホテルズ＆リゾーツアジアは、韓国を代表するホスピタリティグループの一つであるソノインターナショナルが100%所有するグローバルホテル運営会社です。ソノインターナショナルは事業規模、地域に関する深い理解、そして革新を重視するアプローチで知られています。世界7カ国で14,500室以上を擁するソノインターナショナルのポートフォリオを基盤として、同グループは韓国、米国、フランス、そしてタイ、インドネシア、ベトナムを含む主要なアジア市場で事業を展開しております。ホスピタリティ事業以外にも、ソノは急成長中であるT’way航空も所有しており、グループの統合型観光エコシステムをさらに強化しています。現在、ソノホテルズ＆リゾーツアジアはタイとインドネシアで16のホテルを運営しており、2029年までにアジア全域で12軒以上の新規開発が予定されており、成長を加速させる体制が整っています。ソノインターナショナルの強みとリソースを活用し、プロジェクトの発掘や戦略立案から設計・建築サポート、開業前準備および長期的なホテル運営に至るまで、包括的で一貫したホテル開発サービスを提供しています。

