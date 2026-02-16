【当社初】BtoB事業のラボ機能備えた検証型ショールーム「LABORN心斎橋」を4月20日（月）オープン

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、BtoB事業の専門領域の拡大に対応するため、アイリス心斎橋ビル（大阪府大阪市）にLED照明や建築資材、店舗什器、住宅設備機器、ICT機器などを要望に合わせて検証し体感できる、当社初のラボ機能を備えた検証型ショールーム「LABORN（ラボーン）心斎橋」を2026年4月20日よりオープンします。

当社は2010年に法人向けLED照明事業へ本格参入することによりBtoB事業を開始し、2011年の東日本大震災後の節電需要に対応するためLED照明の生産体制を強化することで、省エネの推進にも貢献してきました。その後、照明の明るさや光色を用途に応じて制御できる無線制御システム「LiCONEX（ライコネックス）」を発売し、省エネ・コスト削減、短工期、レイアウト変更に対応できる点を強みに、店舗やオフィスなど幅広い業態への導入を進めています。また、年々深刻化する労働力不足という社会課題に対応するため、2021年にロボティクス事業へ本格参入し、昨年にはソフトウェアとハードウェアを完全内製したDX清掃ロボット「JILBY（ジルビー）」を発表するなど、ロボットメーカーベンダーとしての自立を進めています。環境問題や働き方改革といった社会変化課題に対応できるよう、建築資材やオフィス家具、店舗什器、ホテル内装など多様な製品を通じて、顧客の理想とする空間づくりを総合的かつ複合的に提案しています。

BtoB事業では、従来、展示会を中心に顧客との接点を持ってきましたが、顧客の課題感に基づく提案を行うための場として、この度、心斎橋アイリスプラザ アンテナショップを施設・法人向けショールームへと刷新し、新たにオープンします。「LABORN心斎橋」は、顧客に具体的な導入イメージを持ってもらえるよう、要望を一緒に検証しながら導入内容を検討するラボ（実験室）のような場所として機能します。製品を陳列するだけでなく、顧客の要望ごとに実際の利用を想定しながら、使い勝手や導入効果を確認しつつ検討できる点が特長です。こうした検証を通じて導入後のイメージを具体化し、顧客とともに理想の空間を実現していきます。

当社は今後もBtoB事業の拡大を通じて、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ショールーム1階イメージ

1階では、お客様の要望ごとに照明の置き方や当て方を検討するためのフレキシブルな検証が可能です。LED照明の色味、光の向きや広がり方、また、LED照明と内装材と組み合わせた時の見え方まで様々な検証・効果を実感できることが最大の特長です。

また、電力の使用状況を見える化し、LED照明や空調などを最適に制御するエネルギーマネジメントシステム「ENEverse（エネバース）」や、照明の無線制御システム「LiCONEX」の実機を用いて動作や使い勝手を確認できるほか、用途別の比較展示により製品導入後のイメージを具体的に把握できます。さらに、当社製の店舗用什器や内装、照明を使用したスーパーマーケットやホテル、アパレル、雑貨等の物販空間の再現スペースもあるため、実際の利用シーンの具体化につながります。

■ショールームB1階イメージ

B1階では、キッチンやドアホンなどの住宅設備をはじめ、スポーツ施設向け機器、教育・オフィス分野のソリューションまで、当社が手掛ける幅広い製品をシーン別に展示しています。各分野における利用環境を想定した展示を通じて、実際に製品を手に取り、質感や使い勝手を確かめながら導入イメージを具体的に検討できます。

「LABORN心斎橋」は、LED照明、建築資材、店舗什器、住宅設備機器、ICT機器といった多様な要素を一体的に組み合わせ、空間全体を通じて体感できる点が大きな魅力です。実際の利用シーンを想定した空間の中で複数の商材を組み合わせて展示することで、導入後の環境や効果を具体的にイメージできる構成としており、新たな気付きや発見を得られる場として設計しています。

■LABORN心斎橋 概要

・名称：LABORN心斎橋

・所在地：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 20-16 アイリス心斎橋ビル

・営業時間：10:00～18:00（定休日：土・日・祝日、その他アイリスオーヤマの休日に準ずる）

※予約制です。見学を希望する場合は当社営業までお問い合わせください。

※こちらのフォームからも予約可能です。

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/form/?form_url=b2b-contact

■アイリスオーヤマBtoB事業部

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/