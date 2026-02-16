【出展のお知らせ】植物工場野菜 きらきらベジ「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、2026年2月18日（水）～ 20日（金）に開催される「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展します。

「第59回 スーパーマーケット・トレードショー2025」当社展示ブース

当社ブースでは、グループ会社である山村ＪＲ貨物きらベジステーション株式会社（本店：福井県、代表取締役社長 木村 周二、以下 YJKS）の植物工場にて栽培した新鮮な葉物野菜「きらきらベジ」の展示および試食に加え、生産過程で発生してしまう規格外品をアップサイクルした商品の紹介も行います。また、YJKSの完全閉鎖型植物工場で栽培された野菜ならではの特長についても紹介し、食品業界の課題解決に貢献します。

■展示会概要

- 展示会名：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026- 日程：2026年2月18日（水）～ 20日（金）- 場所：幕張メッセ （ブース番号: 1-307）- イベント詳細：スーパーマーケット・トレードショー 2026 Supermarket Trade Show 2026(https://www.smts.jp/jp/index.html)

スーパーマーケットを中心とした食品流通業界に特化した商談展示会です。全国の小売業者、卸売業者、中食、外食業界のバイヤーが参加し、最新の製品やサービスを紹介し、新たなビジネスチャンスを創出することを目的としています。

■当社とYJKSの展示内容

- 植物工場で栽培された高栄養の葉物野菜「きらきらベジ」シリーズ(ケール、クレソン、ホワイトセロリ、春菊、水菜)- 生産過程で発生した規格外ケールを再利用・加工したアップサイクル品の紹介（特製本格ピザ）

<特長＞

- 完全閉鎖型植物工場による、品質・量・価格が安定した野菜- 健康をサポートする高栄養な野菜- 市場の需要に応じた柔軟な研究開発体制- 物流課題を解決するコンテナ輸送の実現により、品質保持が徹底され、長距離輸送においても安定した品質の提供が可能- フードロス削減に貢献できる野菜の加工製品への展開も

■「きらきらベジ」について

「きらきらベジ」は、当社で研究開発を行い、YJKSで生産する植物工場野菜のブランドです。お客様の健康をサポートすることをコンセプトとした高栄養野菜と、気候変動の影響で供給不足となりやすい葉物野菜を中心に商品を展開しています。スーパーフード「ケール」の生産を主力としており、独自の栽培技術で特定の栄養価を高めた栄養機能食品、機能性表示食品のシリーズも取り揃えています。

当社と植物工場のこれまでについての詳細は、以下のサイトをご覧ください。

https://prtimes.jp/story/detail/0bK30pH0Qnb

- 関連ページ

きらきらベジ ネットショップ：https://www.kiravege.jp/

きらきらベジ 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/kiravege/

きらきらベジ公式Instagram：https://www.instagram.com/kiravege_official/

■本件に関するお問い合わせ先

日本山村硝子株式会社 植物事業部

TEL: 06-4300-6124

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）

山村ＪＲ貨物きらベジステーション株式会社

TEL: 0770-59-1061

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://yj-kiravege.co.jp/inquiry/）