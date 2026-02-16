～トライアル競技の伝統を未来へ～　「第50回出光イーハトーブトライアル大会」開催決定！

株式会社テレビ岩手

株式会社テレビ岩手および出光イーハトーブトライアル大会 Team Ihatove（以下、主催

者）は、2026 年 8 月 29 日（土）・30 日（日）の 2 日間にわたり、「第 50 回 出光イーハ

トーブトライアル大会」を開催いたします。

本大会は、岩手の雄大な自然を舞台に開催される日本有数のトライアル競技大会として、

長年にわたり多くのライダー、関係者、地域の皆様に支えられ、今回、節目となる第 50

回大会を迎えます。記念すべき今大会では、例年同様、奥中山高原会場、安比高原会場の

2 会場での開催を予定し、全国から総勢約 510 名のライダーが集結する見込みです。

第50回 出光イーハトーブトライアル大会 概要

●大会名：第 50 回 出光イーハトーブトライアル

●開催日時：2026 年 8 月 29 日（土）・30 日（日）

●会場：奥中山高原会場（岩手県二戸郡一戸町 奥中山高原）

安比高原会場（岩手県八幡平市 安比高原）

●定員：510 名（予定）

●主催

株式会社テレビ岩手

出光イーハトーブトライアル大会 Team Ihatove

●冠協賛：出光興産株式会社

第50回大会を記念し、出場エントリーを対象とした早期申し込みキャンペーンを実施します！

第50回記念早期申し込みキャンペーン「特典付き！先行エントリーキャンペーン」

第50回大会の開催を記念し、下記期間内に大会へお申し込みいただいた方全員を対象に、記念品をプレゼントいたします。

●キャンペーン名

特典付き！先行エントリーキャンペーン

●実施期間

2026年２月16日（月）～４月19日（日）

●対象

上記期間内に本大会へ参加申し込みいただいた方全員

●プレゼント内容

大会オリジナルサコッシュ

●お渡し方法

大会当日、車検受付にてお渡し予定

●応募方法

出光イーハトーブトライアル公式ホームページより、応募規約をご確認の上、ご応募ください。

デザイン・仕様は変更になる場合があります。

大会公式サイトはこちら :https://www.ihatovetrial.jp/詳しくは出光イーハトーブトライアル大会公式ホームページをご確認ください。

本大会は、トライアル競技の魅力を次世代へ継承するとともに、開催地である岩手県の自

然・文化・地域活性化への貢献を目的として開催いたします。

第 50 回という大きな節目を迎える本大会に、ぜひご注目ください。