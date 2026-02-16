女性専用筋トレスタジオ「REDY′S GYM」銀座に旗艦店、4月11日オープン

株式会社LOIVE

「人生を愛そう。」を企業スローガンに、全国に185店舗以上の女性専用ブティック型スタジオを運営する株式会社LOIVE（本社:北海道札幌市、代表取締役:前川 彩香）が展開する、女性専用グループマシン筋トレ専門スタジオ『REDY'S GYM（レディーズ ジム）』は、ブランドの旗艦店となる3号店「REDY'S GYM 銀座店」を2026年4月11日(土)にグランドオープンいたします。

4月11日3号店となる銀座店がオープン■ 本リリースのポイント・女性専用グループマシン筋トレ専門スタジオ「REDY'S GYM」が銀座に旗艦店をオープン・オープン日：2026年4月11日(土)・先行入会：2026年2月14日(土)開始・入会金・事務手数料無料、月会費最大2ヶ月分0円のキャンペーン実施中■ 銀座出店の背景:都会で働く女性のための「自分だけに没頭できるサードプレイス」

流行の最先端であり、日々多くのキャリアウーマンや大人の女性が行き交う街、銀座。私たちはこの街に、単なる「運動して汗を流す場所」ではなく、日々のプレッシャーやストレスから解放され、「自分だけに没頭できるサードプレイス(第三の居場所)」が必要だと考えました。

REDY'S GYM 銀座店は、ブランドの世界観を最も色濃く体現する旗艦店として誕生します。仕事帰りやショッピングの合間に立ち寄り、日常のスイッチを完全にオフにして没入できる、これまでにないフィットネス体験を提供いたします。

■ 「REDY'S GYM 銀座店」の特徴

「高強度×没頭」をテーマに、暗闇空間と音楽を組み合わせた女性専用のグループ筋トレ専門スタジオです。

赤いライティングと身体に響く大音量の重低音に包まれたスタジオ内では、周囲の目を一切気にする必要がありません。まるで海外のクラブミュージックに包まれているような非日常的な高揚感の中で、自分の限界に挑戦する独自のボディメイクプログラムを展開します。「誰の目も気にせず、自分をさらけ出せる」特別な空間で、心身をリフレッシュしていただけます。



銀座店ティザー映像はこちら(https://www.instagram.com/reel/DUuQWsXgQxm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 先行入会キャンペーン



銀座店のグランドオープンに伴い、2026年2月14日(土)より先行入会キャンペーンの受付をスタートしております。オープン前にご入会いただいた方限定の特別価格プランをご用意いたしました。



【スケジュール】

・先行入会受付開始：2026年2月14日(土)

・グランドオープン：2026年4月11日(土)



【キャンペーン内容】

入会金・事務手数料無料

月会費が最大2ヶ月分0円 ※適用には諸条件（継続必須期間、別途初期費用など）がございます。



【お申し込み・詳細について】



キャンペーンの詳細および各種適用条件につきましては、下記の公式ホームページにて必ずご確認ください。



▼REDY'S GYM 銀座店 公式ホームページ

https://redysgym.jp/lp/ginza/

(※キャンペーンの適用には諸条件がございます。詳細は上記サイトより必ずご確認ください)

■ よくあるご質問



・Q. REDY'S GYM 銀座店はいつオープンしますか?

A. 2026年4月11日(土)にグランドオープンいたします。

・Q. 先行入会の特典は何ですか?

A. 入会金・事務手数料無料、月会費が最大2ヶ月分0円となるキャンペーンを実施しております。適用には諸条件がございますので、公式サイトにてご確認ください。

・Q. 銀座店へのアクセスは?

A. 銀座駅から徒歩3分、東京都中央区銀座5-9-12 ダイヤモンドビル5階にございます。

・Q. どんな人におすすめですか?

A. 銀座エリアで働くキャリアウーマン、仕事帰りにトレーニングしたい方、周囲の目を気にせず没頭してワークアウトしたい女性に最適です。

・Q. 他の店舗との違いは何ですか?

A. 銀座店はREDY'S GYMの旗艦店として、ブランドの世界観を最も色濃く体現した店舗となります。

■ 店舗概要

・店舗名:REDY'S GYM 銀座店

・オープン日:2026年4月11日(土)

・所在地:東京都中央区銀座5-9-12 ダイヤモンドビル 5階

・アクセス:銀座駅 徒歩3分

・先行入会受付開始日:2026年2月14日(土)

・公式WEBサイト:https://redysgym.jp/

■REDY'S GYMとは



マルチファンクショナルマシンを使ったグループで行う筋トレスタジオ。NYテイストの暗闇スタジオで、真っ赤なライトの中は爆音サウンドで没入感を演出。高価格のパーソナルで行うトレーニングを、グループで行うことで安価な価格を実現し、インストラクターの細かな指導により、より効果的に理想のボディメイクを目指すことができます。

全国3店舗展開(渋谷・神戸三宮・銀座/2026年4月時点)

■ 株式会社LOIVEについて

・会社名：株式会社LOIVE

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年1月時点）

・運営店舗数：全国185店舗以上

・企業スローガン：人生を愛そう。

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/