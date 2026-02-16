【2026ビジュアルコラボ】コトモノマルシェ×chii yasui 2月15日(日)よりスタートしました
コトモノマルシェ 2026年春 ビジュアル コトモノマルシェ有楽町店
株式会社storyteller(本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎)は、2026年コトモノマルシェのビジュアルコラボにイラストレーターchii yasuiを起用。フィクションでありながらリアルな世界観と、遊び心のあるタイポグラフィのミックス。ファッション性のあるイラストを活かした店頭企画にも注目です。
コトモノマルシェのある街で過ごす、４人の春
桜が舞い、薄手のジャケットを着てお出かけができるくらい爽やかなある日。
かつてコトモノマルシェ旗艦店として営業していた神宮前路面店(2016年～2020年：既に閉店)を感じさせる青と白いテントとお店構え。
そんなコトモノマルシェのある街で登場する４人の女性たちは、春子・夏子・秋子・冬子とそれぞれ異なる職業、年齢、生活を送る"架空の人物像"。
系統の異なる４人の女性がどんなファッションで、どんなアクセサリーを選んでいるのか。
店頭では「パーソナルアクセサリー」として自分に似合うアクセサリーを探せるよう、今季の春ビジュアルではアクセサリー連動企画を組んでおります。
登場する４人の女性のプロフィールとは
▶︎営業職：春子さん(25)
好きなファッション：レディライク
ヘアスタイル：前髪ありのミディアムヘア
大学を卒業してから仕事に就き、仕事にも慣れてきた春子。好きなファッションを楽しみながら、今日は外回りの営業。休日は推し活で全国を飛び回ります。
春子さんプロフィール
▶︎美容師：夏子さん(28)
好きなファッション：フレンチカジュアル
ヘアスタイル：マッシュなショートカットヘア
彼氏と同棲を始めて、今日は一緒にウィンドウショッピングを楽しむ夏子。ベーシックなスタイリングで小物使いを楽しみながら今日もお気に入りを探しに行きます。
夏子さんプロフィール
▶︎専業主婦：秋子さん(31)
好きなファッション：シンプル
ヘアスタイル：前髪なしの切っぱなしボブ
夫・息子と３人家族。今日はカジュアルパーティーに息子と出席。オケージョンスタイルにもアクセサリーは欠かさない、おしゃれママさん。
秋子さんプロフィール
▶︎雑誌エディター：冬子さん(34)
好きなファッション：ヴィンテージミックス
ヘアスタイル：ロングヘア
最近犬を飼い始めたインフルエンサーの冬子さん。今日はカフェでゆっくり過ごす1日。1点ものを好み、コーヒーを飲んだらコトモノマルシェに行こうとしているみたい。
冬子さんプロフィール
４人の女性に向けて、ショップが提案するアクセサリーとは
ハンズ新宿店
ハンズ新宿店
ハンドメイドアクセサリーのセレクトショップ「コトモノマルシェ」は店舗によって品揃えが異なります。各ショップどんなセレクトを提案しているか、ぜひお近くの店舗へお気に入りを探しにお立ち寄りくださいませ。
■春ビジュアル展開期間：5/10(日)まで。
イラストレーター chii yasui
▶︎profile
遊び心とファッション性のある世界観。
イラストをメインにタイポグラフィを取り入れ、幅広い表現で制作する。
ファッションブランドや食品飲料会社などの企業とコラボレーション、
広告、アーティストや音楽フェスのグッズにイラストレーションを提供。
▶︎works
『 PLAZA 』 プロモーションキービジュアル『 午後の紅茶 』 コラボ限定パッケージ 『 ケツメイシ 』 ツアー / ライブグッズ
『 福岡ソフトバンクホークス 』 開幕 / イベントグッズ 『 TBS ドラマ 対岸の家事 』 コラボ グッズ『 FANCL ファンケル 』 コラボ ボトルパッケージ
『 藤巻亮太主催 Mt.FUJIMAKI 』 コラボ T シャツ『 LOWRYS FARM( ローリーズファーム ) 』コラボ T シャツ『 PILOT ( パイロット ) 』広告用イラスト
『 Canon キャノン』冊子イラスト『 Kiss FM KOBE 主催 アコースティックフェスティバル』メインビジュアル / イベントグッズ
『 Hawaiian days 』グランベリーパーク イベントメインビジュアル
コトモノマルシェ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/cotomonomarche/)
ビジュアルコラボイラストレーター：chii yasui インスタグラム(https://www.instagram.com/chii_yasui/)