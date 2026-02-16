東京都人権プラザで、ユース世代に向けたプログラムを開催！！

公益財団法人東京都人権啓発センター

１ プログラム（計3日間） ※各日 10時00分～17時00分（予定）

1日目：2026年3月14日（土曜日）

テーマ：人権の基礎を学ぶ（レクチャー・ワークショップ）

プログラム(1) 人権とは何か

講師：（公財）東京都人権啓発センター専門員

会場：東京都人権プラザ（港区芝2-5-6 芝256 スクエアビル1階）

プログラム(2) 見えない前提に気づく：特権性を考える

講師：出口真紀子（上智大学外国語学部英語学科教授）

会場：東京都人権プラザ

2日目：2026年3月15日（日曜日）

テーマ：見えにくい困難に寄り添う 社会的養護と子どもの貧困（フィールドワーク・ワーク

ショップ）

プログラム(3) 施設を出た若者のリアルから考える

講師：高橋亜美（アフターケア相談所「ゆずりは」代表）

訪問先：「ながれる」

プログラム(4) 「子どもの貧困」を権利の視点から学ぶ

講師：甲斐田万智子（立教大学講師、認定NPO法人国際子ども権利センター（C-Rights）

代表理事）

会場：東京都人権プラザ

3日目：2026年3月16日（月曜日）

テーマ：当事者との交流を通じて考える 人権課題と行動計画（フィールドワーク・ワーク

ショップ）

プログラム(5) 不登校経験者の声を聴く

講師：石本恵美（創造集団440Hz代表取締役/代表理事）

訪問先：創造集団440Hz

プログラム(6) 権利を守るために行動する

講師：（公財）東京都人権啓発センター専門員

会場：東京都人権プラザ

２ 対象

15歳から25歳くらいまでの方

３ 参加条件

- グラウンドルールを守れる方（※チラシをご参照ください）- 全日程参加可能な方

４ 定員

20名程度（申込の状況に応じて抽選する場合があります）

５ 申込方法

Webフォーム（外部サイトへリンク）(https://form.run/@inclusive-youth-2025-02)

６ 申込締切

2026（令和8）年3月9日（月曜日）正午

7 チラシ（PDF）ダウンロード

オモテ面：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2050.pdf

ウラ面：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2051.pdf