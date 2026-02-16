東京都人権プラザで、ユース世代に向けたプログラムを開催！！

公益財団法人東京都人権啓発センター


１　プログラム（計3日間） ※各日　10時00分～17時00分（予定）


1日目：2026年3月14日（土曜日）


テーマ：人権の基礎を学ぶ（レクチャー・ワークショップ）
プログラム(1) 人権とは何か
講師：（公財）東京都人権啓発センター専門員
会場：東京都人権プラザ（港区芝2-5-6 芝256 スクエアビル1階）


　 プログラム(2) 見えない前提に気づく：特権性を考える
講師：出口真紀子（上智大学外国語学部英語学科教授）
会場：東京都人権プラザ





2日目：2026年3月15日（日曜日）


テーマ：見えにくい困難に寄り添う　社会的養護と子どもの貧困（フィールドワーク・ワーク


　　　　 ショップ）
プログラム(3) 施設を出た若者のリアルから考える
講師：高橋亜美（アフターケア相談所「ゆずりは」代表）
訪問先：「ながれる」


プログラム(4) 「子どもの貧困」を権利の視点から学ぶ
講師：甲斐田万智子（立教大学講師、認定NPO法人国際子ども権利センター（C-Rights）


代表理事）
会場：東京都人権プラザ





3日目：2026年3月16日（月曜日）


テーマ：当事者との交流を通じて考える　人権課題と行動計画（フィールドワーク・ワーク


　　　　 ショップ）
プログラム(5) 不登校経験者の声を聴く
講師：石本恵美（創造集団440Hz代表取締役/代表理事）
訪問先：創造集団440Hz


プログラム(6) 権利を守るために行動する
講師：（公財）東京都人権啓発センター専門員
会場：東京都人権プラザ




２　対象


15歳から25歳くらいまでの方



３　参加条件


- グラウンドルールを守れる方（※チラシをご参照ください）
- 全日程参加可能な方


４　定員


20名程度（申込の状況に応じて抽選する場合があります）



５　申込方法


Webフォーム（外部サイトへリンク）(https://form.run/@inclusive-youth-2025-02)



６　申込締切


2026（令和8）年3月9日（月曜日）正午



7　チラシ（PDF）ダウンロード


オモテ面：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2050.pdf


ウラ面：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2051.pdf