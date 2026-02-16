『ギルティクラウン』より、歌姫「楪いのり」が立体化。ぬいぐるみが付属するセット版も登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。


「楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア」「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」も、それぞれ予約受付中。



■ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：25,300円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：Solarain


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約237mm、ぬいぐるみ：全高約150mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・「楪いのり -You’re the world to me-」プニプニ ぬいぐるみ


≪初回生産限定特典≫


「楪いのり -You’re the world to me-」コレクションカード



原型制作：suan、SUHE




























大人気アニメ『ギルティクラウン』より、エゴイストのボーカルである歌姫「楪いのり」が1/7スケールフィギュアとなって登場！



あやとりをしながら両手を差し出す、あの印象的なシーンを忠実に立体化。



淡い桜色のロングヘアは、そよ風を受けてふわりと広がり、いのりの可憐さをより一層引き立てる仕上がりに。


柔らかな表情には、どこか儚げな雰囲気が漂い、歌姫としての神秘性と少女らしい繊細さを見事に調和させました。



金魚服は深紅からオレンジへとグラデーション塗装で立体的な陰影を表現。


流れるフリルは水中で揺れる尾びれのように造形され、静止した瞬間でありながらも“動き続けている”ような躍動感を感じさせます。



台座には劇中ヴォイドエフェクトをイメージし、銀色のフレームとパーツが絡み合い、物語終盤を想起させる幻想的な情景を再現しました。



さらに、今回は「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。


愛らしいいのりを、もう一つのカタチでもお楽しみいただけます。



ぜひ、この特別な笑顔を、あなたの手元にお迎えください。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) GUILTY CROWN COMMITTEE



