『ギルティクラウン』より、歌姫「楪いのり」が立体化。ぬいぐるみが付属するセット版も登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
「楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア」「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」も、それぞれ予約受付中。
製品ページはこちら：
●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ギルティクラウン 楪いのり プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04746089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,300円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：Solarain
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約237mm、ぬいぐるみ：全高約150mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・「楪いのり -You’re the world to me-」プニプニ ぬいぐるみ
≪初回生産限定特典≫
「楪いのり -You’re the world to me-」コレクションカード
原型制作：suan、SUHE
大人気アニメ『ギルティクラウン』より、エゴイストのボーカルである歌姫「楪いのり」が1/7スケールフィギュアとなって登場！
あやとりをしながら両手を差し出す、あの印象的なシーンを忠実に立体化。
淡い桜色のロングヘアは、そよ風を受けてふわりと広がり、いのりの可憐さをより一層引き立てる仕上がりに。
柔らかな表情には、どこか儚げな雰囲気が漂い、歌姫としての神秘性と少女らしい繊細さを見事に調和させました。
金魚服は深紅からオレンジへとグラデーション塗装で立体的な陰影を表現。
流れるフリルは水中で揺れる尾びれのように造形され、静止した瞬間でありながらも“動き続けている”ような躍動感を感じさせます。
台座には劇中ヴォイドエフェクトをイメージし、銀色のフレームとパーツが絡み合い、物語終盤を想起させる幻想的な情景を再現しました。
さらに、今回は「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。
愛らしいいのりを、もう一つのカタチでもお楽しみいただけます。
ぜひ、この特別な笑顔を、あなたの手元にお迎えください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・単体でもそれぞれご案内中
製品ページはこちら：
●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
製品ページはこちら：
●ギルティクラウン 楪いのり プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04746089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) GUILTY CROWN COMMITTEE
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)