『ギルティクラウン』より、歌姫「楪いのり」が立体化。ぬいぐるみが付属するセット版も登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

「楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア」「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」も、それぞれ予約受付中。

製品ページはこちら：

●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●ギルティクラウン 楪いのり プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04746089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

■ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,300円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：Solarain

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約237mm、ぬいぐるみ：全高約150mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・「楪いのり -You’re the world to me-」プニプニ ぬいぐるみ

≪初回生産限定特典≫

「楪いのり -You’re the world to me-」コレクションカード

原型制作：suan、SUHE

大人気アニメ『ギルティクラウン』より、エゴイストのボーカルである歌姫「楪いのり」が1/7スケールフィギュアとなって登場！

あやとりをしながら両手を差し出す、あの印象的なシーンを忠実に立体化。

淡い桜色のロングヘアは、そよ風を受けてふわりと広がり、いのりの可憐さをより一層引き立てる仕上がりに。

柔らかな表情には、どこか儚げな雰囲気が漂い、歌姫としての神秘性と少女らしい繊細さを見事に調和させました。

金魚服は深紅からオレンジへとグラデーション塗装で立体的な陰影を表現。

流れるフリルは水中で揺れる尾びれのように造形され、静止した瞬間でありながらも“動き続けている”ような躍動感を感じさせます。

台座には劇中ヴォイドエフェクトをイメージし、銀色のフレームとパーツが絡み合い、物語終盤を想起させる幻想的な情景を再現しました。

さらに、今回は「楪いのり プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。

愛らしいいのりを、もう一つのカタチでもお楽しみいただけます。

ぜひ、この特別な笑顔を、あなたの手元にお迎えください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- ぬいぐるみ セット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・単体でもそれぞれご案内中

製品ページはこちら：

●ギルティクラウン 楪いのり -You’re the world to me- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●ギルティクラウン 楪いのり プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04746089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) GUILTY CROWN COMMITTEE

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)