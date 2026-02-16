TuneCore Japan ＆ SOUNDRAW マスタリングサービス 無料キャンペーン実施のお知らせ

SOUNDRAW 株式会社

SOUNDRAW 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：楠 太吾）は、音楽配信プラットフォーム「TuneCore Japan」において提供される AIマスタリングサービスを対象に、期間限定の 無料マスタリングキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、配信音源の最終仕上げ工程であるマスタリングを、より多くのアーティストに体験いただくことを目的としています。

■ キャンペーン概要

TuneCore Japan が提供する「マスタリングサービス」は、SOUNDRAW が開発した AI マスタリング技術を活用したオンラインサービスです。専門的な知識や機材を必要とせず、音源をアップロードするだけで数分以内に高品質なマスタリング音源を生成します。

これにより、制作から配信までの工程をスピーディかつシームレスに完結することが可能になります。

本キャンペーンでは、通常有料で提供されるマスタリングサービス（1曲 660 円（税込））を無料でご利用いただけます。キャンペーン期間：2026年2月16日～2026年3月2日

■ マスタリングサービスの特長

- AI による自動解析・最適化音源をアップロードし、好みの音質タイプを選択するだけで、AI が楽曲を解析し最適なマスタリングを実行します。- オンライン完結・即日対応24時間いつでも利用可能。マスタリング後すぐに音楽配信リリースへ進むことができます。- 豊富なプレビュー比較複数のマスタリングパターンを30秒試聴で比較し、最適な音源を選択可能です。

■ キャンペーン対象

- TuneCore Japan にアカウントをお持ちのすべてのアーティスト- マスタリングサービス対象楽曲（1曲分）

※ キャンペーン期間内のログイン・マスタリング登録が必要です。

■ マスタリングサービス詳細

https://www.tunecore.co.jp/features/mastering

※ キャンペーン詳細や利用方法につきましては、上記ページをご参照ください。

SOUNDRAWは、AI技術を通じて音楽制作におけるさまざまな課題を解決し、より多くのアーティストが創作に集中できる環境づくりを目指しています。

今回のマスタリングサービス連携は、制作から配信までのプロセスをシームレスに進化させる取り組みの一環です。

今後もSOUNDRAWは、クリエイターの表現活動を支えるサービス開発を通じて、音楽制作の可能性を広げてまいります。

【SOUNDRAW】

AI自動作曲サービス「SOUNDRAW」では、ジャンルやムード、長さを指定するだけで簡単にオリジナル曲を生成可能。楽曲はすべて自社制作音源だけを学習させた100%著作権フリーの革新的なAI作曲サービス。DAY1から海外にサービス展開し、現在海外比率80%。2024年には米国法人を設立、あのエミネムのマネージャーであるポールローゼンバーグ氏より出資を得るなど、グローバル展開を加速させている。

https://soundraw.io/ja(https://soundraw.io/ja)

【TuneCore Japan】

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185 ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012 年10 月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711 億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。

http://www.tunecore.co.jp/(http://www.tunecore.co.jp/)

【会社概要】

会社名：SOUNDRAW 株式会社

設立：2020 年2月

Founder / CEO：楠 太吾

資本金 : 9,000 万円

会社名：チューンコアジャパン株式会社

設立：2012 年2 月

代表取締役社長：野田 威一郎

資本金：4,500 万円

《本件に関するお問い合わせ先》

SOUNDRAW株式会社PR 担当

Email：info@soundraw.co.jp