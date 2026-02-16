社内で貯めたポイントが、日常で使える。デジタルマネー×福利厚生の職域向けモール「TwooCa Mall」公式リリース！

株式会社KortValuta

株式会社 Kort Valuta (本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴田秀樹 以下、当社)は、従業員や会員へのポイント付与などの福利厚生機能と、決済・デジタルマネー活用を組み合わせた次世代型*ウォレット「TwooCa」を提供しています。

このたび当社は、TwooCa導入企業の従業員・会員のみが利用可能なクローズドモール「TwooCa Mall」を公式リリースしました。

また、公式リリースに伴い加盟店募集に関する情報を集約した公式LPを公開し、出店をご検討される企業様へのメリットや概要を分かりやすく整理しました。

加盟店募集の詳細やお申込みについてはこちら(https://twooca.jp/mall-lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mallLP)

＊「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

■背景

近年、企業の福利厚生においては、制度として「付与する」だけでなく、従業員や会員が実際に活用し、日常の中で価値を実感できる仕組みづくりが重視される傾向にあります。一方で、割引や優待などの福利厚生制度が整備されていても、認知や利用のハードルから、十分に活用されないまま終わってしまうケースも少なくありません。

こうした課題を背景に、当社は、福利厚生として付与されたポイントやデジタルマネーを、より身近で使いやすい形で活用できる場として、TwooCa導入企業・団体の従業員や会員に限定した職域向けモール「TwooCa Mall」をリリースしました。

TwooCa Mallでは、日用品や食品・飲料などの実用的な商品を中心に、価格面だけでなく品質やストーリー性にもこだわった商品を取り揃えることで、福利厚生の利用体験そのものを高め、従業員や会員にとって“使いたくなる福利厚生”を実現することを目指しています。

■TwooCa Mallユーザーからのコメント

『ポイントを使って購入できるので、もともとお得な商品をさらにお得に買えるのが嬉しいです。社内で購入した商品の話題になることも多く、交流のきっかけにもなり、知らなかった商品に出会える楽しさがあります。（A社・Yさん）』

『特価品からギフトにも喜ばれる商品まで揃い、贈り物にも自分へのご褒美にも、家計にも嬉しいモールです。トップ画面から商品を探しやすく、何を選ぶか迷ったときはおすすめ商品を参考にしています。（B社・Tさん）』

■加盟店募集について

TwooCa Mallでは、モールの拡充に伴い加盟店を募集しています。

当モールは「福利厚生×EC」という独自の仕組みを活用し、企業の従業員向けに安定した販路を提供しています。

《TwooCa Mall加盟店のメリット》

- 福利厚生用途の法人従業員向けに販路を開拓- 価格競争やブランド価値棄損の懸念が低い、クローズドモール- 商品掲載から販売・決済までを一気通貫で可能とする自社決済ネットワークを内包- メガモール依存からの脱却・新たな顧客層（BtoBtoE）へのアプローチが可能

なお現在、期間限定で加盟店向けの特別キャンペーンを実施しています（2026年2月28日まで）。

本キャンペーンを通じて、より多くの企業様にTwooCa Mallの加盟店としてご参加いただければ幸いです。

加盟店募集の詳細や掲載までの流れについては、下記よりご確認ください。

詳しくはこちら :https://twooca.jp/mall-lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mallLP

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、Visa決済機能付きの従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動するリアルVisaカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは理念として、従業員や会員を大切にすることが、結果として導入企業や組織への価値向上につながり、業績の向上と従業員や会員のモチベーション向上を同時に実現するような持続可能なエコシステムを企業や組織 に根付かせることに繋がる、というビジョンに基づいて開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という考え方を、テクノロジーによって具現化しています。

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（Visaのタッチ決済対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価*）- 職域向けモール（TwooCa導入企業・団体のユーザー限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板 （企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

また、TwooCa導入企業や団体のご担当者は、管理画面を通じて各種設定やデータ管理を一元的に行うことができ、運用負荷を抑えながら効率的な運用を実現します。

■今後の展望

当社では、福利厚生の「利用率向上」と「従業員満足度の可視化」を両立するTwooCaの利便性を高めるべく、機能拡張を継続してまいります。あわせてTwooCa Mallの商品ラインナップ拡充に向け、加盟店募集も継続的に行っていきます。

今後も、企業と従業員双方に価値ある福利厚生体験を提供していく所存です。

当社では、TwooCaを通じて従業員や会員の可処分所得向上や福利厚生の活用を検討されている企業様向けに、ウェビナーも定期開催しています。

▶ ウェビナー詳細・申込：https://kortvaluta.com/webinar/(https://kortvaluta.com/webiner/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webiner2602)

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta ＜https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mallLP)>

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売