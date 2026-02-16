【Amazonランキング3部門1位獲得のメソッドを公開！】元博報堂グループのブランド戦略家による元博報堂グループのブランド戦略家による『AI×ストーリー＆プロフィール設計』無料1Dayチャレンジを開催

株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ

株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ（本社：東京都、代表取締役：芳月健太郎）は、2026年2月11日に発売し、Amazon「起業家」「経営学」「女性と仕事」部門でランキング1位を獲得した新刊『AIブランディング』（Kindle版）の出版を記念し、同書のメソッドを実践するオンラインセミナー『AI×ストーリー＆プロフィール設計 1Dayチャレンジ』を、2月24日（火）・26日（木）の2日間限定で開催いたします。参加費は無料です。

【開催の背景：AI時代、多くの起業家が「没個性」の危機に】

生成AIの普及により、誰もが整った文章を書けるようになった今、個人起業家の間では「AIを使うほど個性が消え、誰かと同じような発信になってしまう」という課題が深刻化しています。また、Google検索をはじめとする検索エンジンのAI化が進み、従来の「キーワード検索」から、AIから専門家として選ばれる重要性が一段と高まっています。

主宰の芳月健太郎（元博報堂グループ／ブランド戦略プロデューサー）は、この変化を「集客のパラダイムシフト」と定義。「人間が共感するストーリー（感情）」と「AIが評価する構造化データ（論理）」を融合させた独自のプロフィール設計法を開発しました。

また、本セミナーのベースとなる新刊『AIブランディング』は、2026年2月14日時点で以下のAmazonランキングを獲得しており、多くの起業家から注目を集めています。

・起業家 - 1位

・経営学 (Kindleストア) - 1位

・女性と仕事（Kindleストア） - 1位

【「AI×ストーリー＆プロフィール設計」1Dayチャレンジの内容】

・単なる座学ではなく、新刊のメソッドをその場で自身のプロフィールに落とし込む実践型ワークショップです。

・元博報堂グループのプロ直伝「ストーリー」構築 バラバラな経歴や想いを、AIが一貫性を認識し、かつ見込み客が感情移入する「V字ストーリー」へと再構築します。

・AIに選ばれるプロフィールにするために必要な言語化のテクニックも解説します。

■開催概要

名称 ： AI×ストーリー＆プロフィール設計 1Dayチャレンジ

開催日時：2026年2月24日（火）10:00～

2026年2月26日（木）10:00～ ※各回とも同じ内容です。

形式 ： Zoomオンライン開催

参加費 ： 無料

参加方法： 下記URLよりメールアドレスをご登録後、専用の「LINEオープンチャット」に

ご参加ください。当日のZoomリンクはオープンチャット内にてご案内いたします。

詳細・お申し込み：https://h.hi-brand.biz/p/KpewLaZcCjkk?ftid=ip4BshyIBS0v(https://h.hi-brand.biz/p/KpewLaZcCjkk?ftid=ip4BshyIBS0v)

【講師・著者プロフィール】

芳月 健太郎（Kentaro Hougetsu） ブランド戦略プロデューサー。株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ 代表取締役。博報堂グループなど広告業界で23年間のキャリアを積み、2014年に独立。これまで累計800名以上の起業家・経営者のブランディングを支援。独自の「深層心理ライティング(R)」と最新のAI戦略を組み合わせた「次世代AIブランディング」を提唱し、AIO（AI検索）時代における個人起業家のビジネスを支援している。

＜主な著書＞

・『AIブランディング：AIがあなたを理解し、AI検索で表示される個人ブランドのつくり方』

（Kindle版／2026年新刊）

・『時間デザイン A4・1枚!! 年収5倍の時間の描き方』（同友館）

・『最強コンセプトで独立起業をラクラク軌道に乗せる方法』（セルバ出版）

【主宰会社概要】

社名：株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ

代表者：代表取締役 芳月 健太郎

URL：https://planning-coach.com/

