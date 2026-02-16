JR九州グループの温泉宿が2025年度 観光経済新聞社主催「人気温泉旅館ホテル250選」ほかに入選

九州旅客鉄道株式会社

2026年2月16日

JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社

株式会社おおやま夢工房

ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社が運営する温泉宿「嬉野 八十八（所在地：佐賀県嬉野市、支配人：伊東淳）」と「別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ（所在地：大分県別府市、支配人：河内重之）」、株式会社おおやま夢工房が運営する「奥日田温泉うめひびき（所在地：大分県日田市、総支配人：井下普喜）」は、このたび下記の通り、温泉旅館・ホテルを対象とした各種表彰に入選いたしました。

受賞内容

■嬉野 八十八

・2025年度 観光経済新聞社 主催 「人気温泉旅館ホテル250選」 初入選

■別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ

・2025年度 観光経済新聞社 主催 「人気温泉旅館ホテル250選」 入選

★「人気温泉旅館ホテル250選」通算5回以上の入選により、「5つ星の宿」に認定

・旅行新聞新社 主催 第51回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」 もてなし部門 第97位

■奥日田温泉うめひびき

・2025年度 観光経済新聞社 主催 「人気温泉旅館ホテル250選」 入選

★「人気温泉旅館ホテル250選」通算5回以上の入選により、「5つ星の宿」に認定

・旅行新聞新社 主催 第51回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」 入選 施設部門 第78位

各賞について

■観光経済新聞社 主催「人気温泉旅館ホテル250選」

本賞は、日本旅行業協会（JATA）、全国旅行業協会（NATA） の会員をはじめ、運輸機関・観光関連事業者など、全国の観光業界関係者による投票をもとに選出される賞です。全国の温泉宿の中から、特に高い評価を得た上位250施設が、順位を設けず毎年公表されます。また「5つ星の宿」は、「人気温泉旅館ホテル250選」に通算5回（年）以上入選した施設のみに与えられる称号であり、長年にわたり安定した高評価を受け続けてきた宿の証とされています。

■旅行新聞新社 主催「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」

本賞は、全国の旅行会社関係者による投票をもとに、「施設」「料理」「風呂」「サービス」「雰囲気」などの項目について、プロの視点から総合的に評価される表彰制度です。

■三館紹介ムービー

＊3つの旅館の共同宣伝ウェブサイトはこちら（４ヶ国語）

https://www.ureshino88.jp/ryokanpj/

＊3つの旅館のプロモーション動画はこちら

https://youtu.be/PFrXOCNNWQ0

嬉野 八十八 概要

八十八（うれしのやどや）は、佐賀県嬉野市に位置する温泉旅館です。日本三大美肌の湯のひとつとして知られる嬉野温泉と、全国的に評価の高い嬉野茶を軸に、“心と身体を調える滞在”をコンセプトとした宿として、2023年に誕生しました。全客室に源泉100％かけ流しの温泉を備えているほか、専属の茶師による嬉野茶の提供を通じて、この地ならではの“お茶の文化”にも触れていただけます。

＞ご予約はこちら(https://www.489pro-x.com/ja/s/ureshino88/search/)

［所在地］佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2400-30

［TEL］ 0954-20-2188

［交通］嬉野ICから車で約5分 / 嬉野バスセンターから徒歩約3分

[URL] https://www.ureshino88.jp/

別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ 概要

別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷは、

「ふんわりやさしい」をコンセプトに、別府の伝統工芸「竹細工」をあしらった和モダンで心落ち着くお宿です。美人の湯と呼ばれる「ナトリウム炭酸水素塩泉」を主成分とした美肌効果の高い温泉と、地元大分の食材をふんだんにとりいれたお料理でくつろぎのひと時をお過ごしください。

現在、花べっぷでは館内のリニューアル工事を実施しております。

2026年3月6日からは、新たにラウンジやレストランを改装し、また全客室和ベッドタイプのお部屋となり、オールインクルーシブの宿として生まれ変わります。

休館期間：2026年1月6日（火）～2026年3月5日（木）（予定）

リニューアルオープン：2026年3月6日（金）（予定）

＞リニューアル後のご予約はこちら(https://www.489pro-x.com/ja/s/hanabeppu/search/?path=001)

［所在地］大分県別府市上田の湯町16-50

［TEL］ 0977-22-0049

［交通］JR別府駅より徒歩約6分／別府ICより車で約15分

[URL] https://www.hanabeppu.jp/

奥日田温泉うめひびき 概要

奥日田温泉うめひびきは、大分県日田市に位置する温泉旅館です。

梅の花は、厳寒の冬の中、春に先駆けて咲く強くありながらも可愛らしい花です。そして梅の実は医者いらずといわれる健康食材となります。長年梅をこよなく愛し育ててきたこの地にて、梅の花を愛で、梅の実で梅酒、梅干しをつくり、健やかで美しい食と空間を心がけ、まさに「梅づくし温泉」と呼んでいただける旅館です。

＞ご予約はこちら

［所在地］大分県日田市大山町西大山4587番地

［TEL］ 0973-52-3700

［交通］日田ICから車で約30分

[URL] https://www.umehibiki.jp/