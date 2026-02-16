第４回モビまち研シンポジウム（2/27）「官民連携のモビリティまちづくりを考える」
日建グループは、2022年秋より、名古屋大学COI-NEXTマイモビリティ共創拠点（代表：森川高行特任教授）と協働で「モビリティとまちのミライ研究会（通称：モビまち研）」を運営しています。モビまち研では、昨今の新しいモビリティの潮流を踏まえつつ、モビリティが中心でなく、“人と賑わい”が中心のまちづくりを進めるため、「まちづくりの事業主体」が多様な関係者と連携し、まちづくりの一環としてモビリティ戦略を考えることを目指しています。
※名古屋大学COI-NEXTマイモビリティ共創拠点：名古屋大学が産官学民の共創の場として設立した、先進モビリティの開発と都市実装のための研究拠点。2022年度～2031年度にかけて、工学、法学、心理学、芸術学等の学際領域でモビリティ研究を推進する。
概要
ハイブリッド開催・参加費：無料
日時：2026/2/27（FRI）16：00 ー 18：30
共催：COI-NEXT マイモビリティ共創拠点、日建設計総合研究所
サイト：モビまち研シンポジウム2026(https://www.nikken-ri.com/services/activities/mobimachiken/event2026.html)
プログラム
16:00-16:05 開催挨拶・「モビまち研」活動報告：安藤 章
日建設計総合研究所 主席研究員
名古屋大学 客員教授・COI-NEXT マイモビリティ共創拠点 副プロジェクトリーダー
16:10-16:20 名2026年「モビまち研」活動計画：木村 由布子
日建設計総合研究所 取締役
16:20-16:35 話題提供 １. 三浦 詩乃 氏
中央大学 理工学部都市環境学科 准教授
「（仮）誰もが快適に移動や滞在ができるストリートづくりに向けて」
16:35-16:50 話題提供 ２. 金森 亮 氏
名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任教授
「（仮）パーソナルモビリティへの期待」
16:50-17:00 話題提供 ３. 吉井 礼 氏
一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会
スマートシティ推進委員会 委員長
「大丸有ウォーカブルの実現に寄与するモビリティサービスの検討
～都心型モビリティ・ハブによるまちづくり～」
17:00-17:15 コーヒーブレイク
17:15-18:25 パネルディスカッション
パネリスト：三浦 詩乃 氏、金森 亮 氏、吉井 礼 氏、高濱 康亘 氏、加藤 昌樹 氏
モデレーター：安藤 章
18:25 閉会
お申込み
オンライン参加先着1000名
Zoom登録からお手続きください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_wbMppRmwT1elfqAyLkLxBw
※会場参加は、会員および関係者様へのご案内のみとなっております。