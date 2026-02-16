【初・VR施策実施】『宮廷魔術師の婚約者』４巻の発売を記念してVRクイン（CV.阿座上洋平）が登場！　直筆サイン色紙のプレゼントも実施♪　さらに阿座上洋平さん、伊駒ゆりえさんの朗読ボイス特典企画も

カドコミで好評連載中の『宮廷魔術師の婚約者　書庫にこもっていたら、国一番の天才に見初められまして!?』のコミックス4巻を2月16日（月）に発売いたしました。



4巻の発売とシリーズ累計50万部突破を記念してVRクイン（CV.阿座上洋平）が登場！　何者かによってバーチャル空間にとらえられた魔術師クイン…元の世界に戻ることはできるのか？　ぜひ後述のURLより映像をお楽しみください。また、クインのキャストである、阿座上洋平さんの直筆サイン入り色紙が当たるキャンペーンも実施中です。ふるってご応募ください。



そして、コミックシーモア、Renta!には【コミックシーモア限定版】【Renta!限定版】として、4巻巻末に伊駒ゆりえさん（コミックシーモア）、阿座上洋平さん（Renta!）の録りおろし朗読ボイスがWEBで視聴できる二次元コードを収録！


▼朗読ボイスあらすじ


主人公のメラニーは内気な性格だったが、あることをきっかけに前向きになろうと決意。魔術品評会で、古代魔術を披露するつもりが、会場で凶悪な魔物が暴れ出してしまい…！？


メラニーとクインの活躍を音声で楽しめるスペシャルな特典です。ぜひ購入してお楽しみください。



▼物語のあらすじ


魔術の名門の家に生まれながら魔力が乏しく、落ちこぼれ令嬢といわれているメラニーと、宮廷魔術師と呼ばれるエリート魔術師のクインが織りなすラブファンタジー。


コミックス4巻では、魔術品評会事前のパーティーで、親友のエミリアと元婚約者ジュリアンに馬鹿にされたメラニーが、彼らを見返すためにクインらと共に古代魔術研究室での魔法陣開発にいそしむが…？メラニーの本領が試される！



▼作品の試し読み・購入はこちら


https://comic-walker.com/detail/KC_001110_S/episodes/KC_0011100000100012_E?episodeType=comics



４巻発売記念VRクインを公開



YouTubeとX（Twitter）でVRクインを公開しました。ぜひご覧ください。


▼YouTube（Shorts）


https://www.youtube.com/shorts/xmvQChe6K5Y


▼X（Twitter）


https://x.com/FlosComic/status/2023231106745876556



キャスト


クイン役／阿座上洋平



阿座上洋平





Live2Dイラスト


オビ



抽選で3名様にキャスト色紙が当たるキャンペーンも実施




【賞品】


VRクインを演じた阿座上洋平さんの直筆サイン入り色紙（抽選で３名様）



【応募期間】


2026年2月16日（月）12:00～2026年2月23日（祝・月）23:59



【応募方法】


カドコミの特設ページをご確認ください


https://comic-walker.com/label/flos/news/019c2c8e-8d95-7912-8281-f0671d1625c3



【コミックシーモア／Renta!限定_4巻購入者全員特典】伊駒ゆりえさん、阿座上洋平さんによる録りおろし朗読ボイス



コミックシーモア、Renta!での4巻購入者全員を対象とした限定特典です。


メラニーとクインの魔術品評会での一幕を収録した、伊駒ゆりえさん、阿座上洋平さんによる録りおろし朗読ボイスになります。


※コミックシーモア版を伊駒ゆりえさん、Renta!版を阿座上洋平さんが朗読しています


※収録内容は、原作小説1巻第4章を一部抜粋・翻案したものになります



朗読ボイス_伊駒ゆりえimage

朗読ボイス_阿座上洋平image

▼コミックシーモア版（朗読：伊駒ゆりえ）


以下、作品特設ページで、Sample版も公開中です！


https://www.cmoa.jp/special/feature/260216_lsdsda/


[購入特典について]


本特典はコミックシーモアで4巻を購入した方が対象です。書籍巻末の詳細ページをご確認ください。


公開開始日：2026年2月16日（月）～


朗読：伊駒ゆりえ



伊駒ゆりえ





▼Renta!版（朗読：阿座上洋平）


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/339017/title/3006912/


[購入特典について]


公開開始日：2026年2月16日（月）～


朗読：阿座上洋平




阿座上洋平






コミックス情報



『宮廷魔術師の婚約者　書庫にこもっていたら、国一番の天才に見初められまして!?』


コミックス４.巻


漫画： 御国　紗帆／原作 ：春乃　春海／キャラクター原案 ：ｖｉｅｎｔ


・発売日　2026年2月16日


・定価　本体760円＋税


・レーベル　FLOSコミック


・発行　KADOKAWA


・書誌情報　https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000817/



▼関連サイト


・連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_001110_S/episodes/KC_0011100000100011_E?episodeType=first


・購入ページ： https://comic-walker.com/detail/KC_001110_S/episodes/KC_0011100000100011_E?episodeType=comics


・FLOSコミック公式URL：http://comic-walker.com/flos/


・FLOSコミック公式X（Twitter） ：https://twitter.com/FlosComic