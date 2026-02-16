株式会社そばにがゴルフテックブランド「FastDeer」の国内総代理店契約を締結

株式会社そばに

ECコンサルティングおよびブランドグロース事業を展開する株式会社そばに（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下「そばに」）はこのたび、ゴルフテックブランド「FastDeer（ファストディア）」の日本国内での総代理店契約を締結いたしました。パター練習器具「PuttOUT」やパターブランド「CROSSPUTT」に続き、ゴルフ領域における新たな価値を日本のゴルファーへお届けします。

■ FastDeerについて

FastDeerは、「距離の正確さに品格を宿す」をブランドコンセプトに掲げる『ゴルフレーザー距離計ブランド』です。

迷いを断つ揺るがぬ精度と、手にした瞬間に伝わる上質な佇まいを研ぎ澄まし、大人のゴルファーにふさわしい“揺るぎない自信”を形にしました。

FastDeerは、中国を中心としたアジア圏にとどまらず、アメリカ、カナダ、韓国、オーストラリアなど、世界各国で展開されており、競技志向から上級アマチュア層まで幅広いゴルファーから支持を獲得しています。

精度・スピード・視認性といった実用性能はもちろん、プロダクトデザインや操作性においても国際的に高い評価を受けており、グローバル市場において確かな実績を築いてきました。

■ 商品紹介

FastDeerのゴルフレーザー距離計は、「距離のズレがスコアを左右する」というゴルフの本質的な課題に向き合い、正確性・スピード・視認性を高次元で融合したプロダクトです。

距離計測における迷いや誤差を抑え、ゴルファーがショットに集中できる環境を提供します。

S2は、FastDeerの技術と思想を集約したハイエンドモデルです。

高速測定性能に加え、スマートディスプレイや雨天／UVモードなど、あらゆる環境下でも安定した計測を可能にする機能を搭載。

視認性や操作性、質感に至るまで細部にこだわり、競技志向から上級者まで幅広く対応します。

ゴルフ距離計 S2 / 73,700円（税込）

C2は、FastDeerの高精度測定技術を、よりシンプルかつ軽量な設計に落とし込んだスタンダードモデルです。

自動測定機能や高速測定性能、三点測定、スロープ機能など、実戦で求められる基本性能を備えつつ、扱いやすさとコストパフォーマンスを両立しています。

ゴルフ距離計 C2 / 32,890円（税込）- 自動測定機能と圧倒的な測定速度（S2/C2）

照準を合わせるだけで距離を自動測定する自動測定機能を搭載し、測定スピードは最短0.02秒（C2モデル）。

構えからショットまでのテンポを崩すことなく、瞬時に正確な距離情報を把握することが可能です。

- スマートディスプレイ（S2）

直感的に操作できるスマートディスプレイを採用し、S2モデルでは雨天や強い日差し、霧などの環境下でも安定した計測を可能にする雨天／UVモードを搭載しています。

- 充実した機能と利便性でラウンドのレベルを向上

三点測定機能やスロープ機能、競技モードにも対応し、実戦で求められる機能性を網羅。

デザイン面では、レザーグリップや軽量・コンパクトな筐体設計により、構えの安定性と携帯性を両立。

高透過率レンズによるクリアな視界と高性能バッテリーにより、ラウンド中も安定した使用感を維持します。

FastDeerは、正確な距離を「速く、確実に」提供することで、判断の迷いを減らし、ゴルファーの自信とリズムを支えるレーザー距離計です。

販売サイト・SNS一覧

FastDeer 公式サイト：https://fastdeer.jp/

Amazon：https://amzn.asia/d/0g3Q1gim

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/crossputt/s2/

Instagram：https://www.instagram.com/fastdeergolf_japan/

■ 今後の取り組み

株式会社そばには、FastDeerの日本市場におけるブランド価値向上と販売拡大に向け、EC販売に加えて全国のゴルフショップ、ゴルフ練習場、ゴルフ場売店などを中心に、卸先の積極的な開拓・募集を進めてまいります。

FastDeerのお取り扱いにご興味のある事業者様はぜひお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

TEL：050-1726-8933

e-mail：brand@sobani.co.jp

営業担当：鈴木

また、今後はプロゴルファーを含めたアンバサダー契約を推進し、競技志向のゴルファーから上級アマチュア層まで、より幅広い層へFastDeerの魅力を届ける体制を強化していきます。

■ 本契約の背景・目的

そばには、PuttOUTやCROSSPUTTといったゴルフ器具・ギア領域において、日本市場でのブランド展開および事業成長を推進してまいりました。

FastDeerは、プロダクトとしての完成度の高さに加え、テクノロジーと美意識を両立させたブランド思想を有しており、日本市場においても大きな成長ポテンシャルを持つと判断しています。

本契約を通じて、そばにが持つEC運営力、ブランドグロースの知見、データドリブンなマーケティング基盤を掛け合わせることで、FastDeerの日本市場における認知拡大と、中長期的なブランド価値の最大化を目指してまいります。

今後は、販売チャネルの最適化、顧客体験設計、アフターサポート体制の構築などを段階的に進め、日本のゴルファーにとって“信頼できるレーザー距離計ブランド”としての確固たるポジション確立を図ってまいります。

■ FastDeer社 CEO チャオ・チー様のコメント

FastDeerは、グローバルゴルフギア業界における新鋭イノベーションブランドとして、当社のゴルフ距離測定器が強力な製品競争力と成長スピードにより、わずか2年でアジア太平洋地域の複数市場で売上No.1を獲得し、業界内高い注目を集める若き力として躍進してまいりました。

成長企業として、当社は常に技術革新を中核に据え、ゴルフシーンに徹底的にフォーカスし、厳格な品質基準のもと、より精密でプロフェッショナルかつユーザー体験に深く寄り添う製品ラインアップを構築してまいります。

FastDeerはこの度、日本のリーディングカンパニーである株式会社そばにと戦略的パートナーシップを締結し、日本における独占総代理店として正式に締結したことを光栄に思います。

Sobani社には、日本市場における当社ブランドの流通拡大、マーケティング展開および販売運営を全面的にお任せする運びとなります。

Sobani社は日本ゴルフ市場における成熟した事業経験、包括的なオンライン・オフラインのチャネルネットワーク、および専門的な現地サービス能力を有しており、極限を追求しイノベーションに特化する当社のブランド哲学と深く共鳴するものであります。

両社は、プロダクト力と現地の強みを融合させ、日本市場への深耕を図るとともに、より多くのゴルフ愛好者に革新的なテクノロジー体験をお届けし、FastDeerを日本市場において信頼されるゴルフテックブランドとして確立することを目指してまいります。

■ 株式会社そばに 代表取締役 佐藤秀平のコメント

これまで当社は、「PuttOUT」や「CROSSPUTT」といったゴルフブランドの展開を通じ、ブランド価値の最大化と市場創造に取り組んでまいりました。ブランド事業部立ち上げ以降、確かな成長を実現できたのは、日頃よりご支援いただいている皆様のおかげです。

このたび、日本総代理店契約を締結した「FastDeer」は、高精度かつ洗練されたデザイン性を兼ね備えたゴルフレーザー距離計ブランドです。競技志向のゴルファーからエンジョイゴルファーまで、幅広い層のパフォーマンス向上に貢献できるプロダクトであると確信しております。

当社がこれまで培ってきたゴルフ市場でのブランド展開力やマーケティングノウハウを活かし、「FastDeer」の価値を日本市場において最大化するとともに、既存ブランドとのシナジーを創出しながら、ゴルフ業界、お取引先様、そしてすべてのゴルファーの皆様に新たな体験と感動をお届けしてまいります。

今後の「FastDeer」の展開にぜひご期待ください。

■ 会社概要

法人名：株式会社そばに

代表：代表取締役 佐藤秀平

本社：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 6F

事業内容：ECコンサルティング、M&Aによるブランドグロース

URL：https://corp.sobani.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社そばに ブランドグロース事業部

広報担当：brand@sobani.co.jp

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-22 6F