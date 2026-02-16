宮崎県が誇るブランド“完熟きんかん「たまたま」”＆“日向夏”！！今年も東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店でオリジナルメニューが楽しめる「宮崎ひなたフルーツフェア２０２６」を開催中！！

宮崎県

こちらからダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d115850-212-4bca194db6880e9e5e4dec599d49fe8c.pdf

みやざきブランド推進本部（宮崎県・ＪＡみやざき）は、東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店(約130店舗)と連携し、宮崎が誇る『ひなたフルーツ』（完熟きんかん「たまたま」、日向夏）を使ったオリジナルメニューが味わえる「宮崎ひなたフルーツフェア２０２６」を３月１０日(火)まで開催します。

『ひなたフルーツ』ってご存じですか？

宮崎が誇る柑橘類である“完熟きんかん「たまたま」”と“日向夏”を「日本のひなた宮崎県」のマークの色にちなんで「ひなたフルーツ」と呼んでいます。

完熟きんかん「たまたま」

ハウスで栽培され、開花から２１０日樹上で完熟させ、糖度１６度以上、直径２８mm以上のものをいい、“そのまま皮ごと丸かじり”で美味しく食べられます。

日向夏

宮崎県原産の柑橘です。白皮には甘みがあり、果肉と一緒に食べることで、他の柑橘にはない独特の風味が味わえます。

フェア概要

今が旬！宮崎県特産の“完熟きんかん「たまたま」”と“日向夏”の美味しい魅力で、宮崎の食を応援するため、オリジナルメニューが味わえる「宮崎ひなたフルーツフェア」を東京・大阪・福岡・宮崎の飲食店で開催中です。（当フェアは、完熟きんかん「たまたま」と日向夏を県内外の消費者に認知してもらおうと２０１７年から実施しており、今回で１０周年を迎えます。）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/212_1_1bbf07fe34dc939bda31941095359959.jpg?v=202602160251 ]