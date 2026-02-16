ステーキハウス８８が人気ゲーム作品とコラボ決定！

株式会社沖縄テクノクリエイト

沖縄の夜を彩る伝説のステーキハウス「88（ハチハチ）」と、日本の裏社会を描く大人気アクションアドベンチャーゲーム『龍が如く 極3』が、まさかの熱いタッグを組みました！

今回のコラボレーションは、ファン垂涎の「限定コラボステーキ」の販売と、ここでしか手に入らない「特製デザイン・トートバッグ」のプレゼント企画。沖縄のソウルフードと神室町の熱き魂が融合した、この激アツなキャンペーンの詳細をご紹介します。

🥩 伝説の味を喰らえ！「コラボステーキ」の魅力

ステーキハウス88といえば、沖縄県民だけでなく観光客からも絶大な支持を得ている老舗中の老舗。今回のコラボでは、『龍が如く』の世界観をイメージしたボリューム満点、スタミナ抜群の特製コラボステーキが登場します。

ジューシーな肉汁溢れるステーキを一口頬張れば、まるで桐生一馬のような力が漲ってくること間違いなし。沖縄の風土が育んだ「食」のパワーと、ゲームが持つ「漢（おとこ）」のエネルギーが胃袋で共鳴します。

各店先着300名限定！「キャラクター誂えトートバッグ」

本キャンペーンの目玉は、コラボステーキを注文した方だけに贈られる「オリジナル・キャンバストートバッグ」です。

プレミアムなデザイン: 『龍が如く 極3』に登場する主要キャラクターたちのシルエットや、作品を象徴するデザインがクールにあしらわれています。

各店先着300名の狭き門: 88グループの対象店舗で、先着300名様限定の配布となります。

実用性も抜群: 丈夫な素材で作られており、普段使いや沖縄観光のお土産バッグとしても最適です。

「龍が如く」シリーズのファンにとって、この300個という数字はかなりの争奪戦が予想されます。開店と同時に店へ駆け込む、まさに「ヒートアクション」並みのスピード感が求められるでしょう。

📍 開催概要と注意点

このコラボ企画は、沖縄県内のステーキハウス88対象店舗にて実施されます。

【キャンペーン詳細】

条件: 指定のコラボステーキをご注文いただいたお客様。

特典: キャラクター誂え特製トートバッグ（1名様につき1つ）。

数量: 各店先着300名（無くなり次第終了）。

場所: ステーキハウス88 対象各店。

沖縄の夜、ネオン煌めく国際通りや北谷の街並みは、最新作にも登場します。観光[ky1] で訪れた方も、地元で愛するファンの方も、この機会に88の極上ステーキを堪能し、特別なアイテムを手に入れてください。

「食らって、集めて、強くなれ。」

この冬、沖縄で最も熱いコラボレーションをお見逃しなく！



https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/