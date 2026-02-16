ちょうどいい！香り立つ「Beer Maestro(ビアマエストロ)」2026 年3月2日 発売開始

川商フーズ株式会社

川商フーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村行盛）は、ラガー特有のキレのある爽快感に、2 種類のアロマホップによる程よい香りの「Beer Maestro（ビアマエストロ）」を、2026 年3月2日より順次全国で発売を開始いたします。

2026年10 月に予定されている酒税法改正により、消費者の「ビール回帰」が加速すると予測される中、当社は本格ビールの味わいを、これまでにない低価格帯で提供するという、市場の常識を覆す新たな選択肢を提案します。

当社ではこれまでに、韓国大手ビールメーカーとの業務提携により「プライムドラフト」（旧・第三のビール）を2005 年より製造および販売をしています。今回の新製品「Beer Maestro（ビアマエストロ）」は世界有数のビール消費国であるベトナムの大手ビール工場と協力し、高度な醸造技術による、ラガー特有のキレのある爽快感と、2 種類のアロマホップによる程よい香りを実現したビールが完成しました。

「Beer Maestro（ビアマエストロ）」が目指したのはビールを愛する大人たちが、何の妥協もなくリラックスして楽しめる一杯。巨匠(マエストロ) の名に相応しい確かな品質と徹底した製法でありながら低価格を実現しました。

Beer Maestro （ビアマエストロ） 330ml 缶

■商品コンセプト

『毎日の食卓に、妥協のない本物を』

■原材料へのこだわり

欧米産ホップと豪・欧州産麦芽を使用した

麦芽100%のビール

■味わいの設計

日本人の味覚に合う、程よい香りと苦み

香りは2 種類のアロマホップを使用した、柑橘とトロピカルフルーツの爽やかで軽やかな香り

苦みは国内産ビールに近づけ飲みやすさを重視

欧米産ホップの香り、苦みとフランス産麦芽の旨さとコクをバランスよく調和

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160342/table/8_1_ed049777940379e53fc37712234845d6.jpg?v=202602160251 ]

■専用サイト

2 月16 日（月）より専用サイトオープン

URL：https://www.kawasho-foods.co.jp/beer-maestro/

サイト内では、コンセプトをはじめ「気軽に手に取れる価格」や「心地よい香りのラガー」など

ちょうどいい！ポイントを紹介。料理研究家きじまりゅうたさんによる「ビールがもっと美味しくなるレシピ」も期間限定でご覧いただけます。

■発売記念企画

「Beer Maestro（ビアマエストロ）」発売記念企画として、料理研究家 きじまりゅうたさんによる「ビールがもっと美味しくなるレシピ」を考案いただきました。当社が取り扱う「ノザキのコンビーフ」と「ノザキのポーク」を使用した、「Beer Maestro（ビアマエストロ）」と相性のよい一皿をご紹介。専用サイトをはじめリーフレットにてレシピを公開します。

■料理研究家 きじまりゅうたさん考案 「ビールがもっと美味しくなるレシピ」

当社が取り扱う「ノザキのコンビーフ」と「ノザキのポーク」を使用した「ビールがもっと美味しくなるレシピ」をご紹介。4 月から「指定野菜」となる「ブロッコリー」を活用したレシピも考案いただきました。「コンビーフとブロッコリーのビール蒸し」は、「ビアマエストロ」で蒸すことで旨味倍増の一品です。

材料や作り方は専用サイトで公開中。

URL：https://www.kawasho-foods.co.jp/beer-maestro/

コンビーフのチーズリエット

クリームチーズと混ぜるだけ

濃厚リッチなフランス風おつまみ

コンビーフとブロッコリーのビール蒸し

ブロッコリーとコンビーフの相性抜群

ビールで蒸すことで旨味倍増！

町中華風ニラポーク炒め

ポークとニラ、もやしを炒めるだけ

手軽に町中華料理を堪能。おかずになる一品

揚げないチーズポークカツ

ポークのピカタに炒めたパン粉をかけた

簡単につくれるフライ風

■料理研究家 きじまりゅうたさん プロフィール

オリジナリティあふれるレシピと、わかりやすいトークを武器に、

男性のリアルな視点から考えた「若い世代にもムリのない料理」の作り方を提案。現在は「NHK きょうの料理」「NHK あさイチ」「CBC キユーピー3 分クッキング」などのテレビ番組へのレギュラー出演をはじめ、WEB・雑誌でのレシピ紹介や、料理教室やイベント出演などを中心に活動している。著書も多数。

きじまごはん 【料理家きじまりゅうた公式チャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCoKFbpjl1NtoxQ9O6CqvrOA