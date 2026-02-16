【CASETiFY】ディズニー「くまのプーさん」原作出版100周年を記念したコレクションを発表

Casetagram Limited「ディズニー『くまのプーさん』 | CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」はディズニーとタッグを組み、「くまのプーさん」の原作出版100周年を記念した最新コレクションを発表いたします。

「はちみつ」のようにスイートで愛らしい本コレクションには、世界中で愛される、くまのプーさんはもちろん、ピグレットやティガーといった「100エーカーの森」の仲間たちが勢揃いします。幼い頃の冒険や心に刻まれた大切な記憶を呼び起こすような、アイコニックなモチーフを散りばめたキュートなデザインや、ここでしか手に入らない特別なコレクタブルアイテムを展開する本コレクションは2026年2月13日(金)日本時間17時に発売です。



ヴィンテージ感のある森のノスタルジーさに、フレッシュな赤やボタニカルな要素を加え、水彩画のような優しいタッチや、刺繍の風合いを楽しめるデザインアイテムが揃う本コレクションには、原作出版100周年を祝う特別なアートワークを施した 100周年記念 スマホケースをはじめ、お気に入りのキャラクターと自分の名前を組み合わせ、世界に一つだけのケースを作ることができるカスタムスマホケースを展開。

「ディズニー『くまのプーさん』 | CASETiFY」コレクション

注目アイテムは、ディズニー 『くまのプーさん』ベリー スマホストラップ。イチゴの蔓をイメージしたグリーンのレザーコードに、バルーンで浮かぶプーさんのゴールドチャームと、レザー製のイチゴをあしらったスペシャルプロダクトとなっており、くまのプーさんファン必見のアイテムとなっています。

「ディズニー『くまのプーさん』 | CASETiFY」コレクション

また、コレクションを丸ごと楽しみたいファンの方向けに、厳選されたバンドルセット(セットアイテム)をご用意。ミニバンドルセットと12アイテムを詰め合わせたコレクターバンドルセットを展開しております。

CASETiFYオンラインストアでの発売は、2026年2月13日(金)日本時間17時に開始いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

━━━━━━━━━━━━

「ディズニー『くまのプーさん』 | CASETiFY」コレクション

━━━━━━━━━━━━

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsungデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 5,280円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：2月13日(金)日本時間17時

実店舗 ：2月13日(金)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/winnie-the-pooh

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)