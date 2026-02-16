空間デザインのプロフェッショナルと出会うBtoB展示会〈BAMBOO EXPO 25〉出展社募集開始

株式会社バンブー・メディア

〈BAMBOO EXPO〉は、空間デザインに用いられる内外装材や建材を中心に、エコマテリアル、伝統工芸部材、照明器具、音響装置、アート＆オブジェ、デジタルサイネージ、グリーン、家具、水回り、といった様々なアイテムやサービスが一堂に集まり、人とモノ、モノとモノ、人と人を繫ぐユニークな展示イベントです。年2回の開催で、それぞれ2日間で約3,000人の方々にご来場いただいております。また毎回、空間デザイン領域に関わるクリエイターやキーマンをお迎えしてのトークセッションもご好評をいただいております。

業界のコミュニケーションプラットフォームとしての役割を果たす本展示イベントへのご参加を心よりお待ち申し上げております。

〈BAMBOO EXPO 25〉開催概要

○日時：2026年5月27日（水）、28日（木）11:00～20:00 （Party Night!／各日18:00～20:00）

○会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 【2F】展示ホール／東京都港区海岸1-7-1

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

○出展企業：約60社

○想定来場者：空間デザイナー、建築家、デベロッパー、飲食・小売事業者、ホテル事業者 他

○主催：BAMBOO MEDIA Co.Ltd.(https://www.bamboo-media.jp)

○入場：無料（要登録／事前に下記サイトにて登録ページを公開予定）

○専用サイト：https://bamboo-expo.jp/

出展申込について

○出展費用（参考）：

レギュラーブース（W2970×D2400mm、40万円税別）

同・角ブース（W2970×D2400mm、48万円税別）

ハーフブース（W1485×D2400mm、20万円税別）

同・角ブース（W1485×D2400mm、24万円税別）

○詳細・お申し込みについては下記よりご確認いただけます。

https://bamboo-expo.jp/howtoexhibit_bx25/