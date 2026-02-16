東京オーヴァル京王閣で「777Real」が協賛レースを開催！人気選手のサイン色紙やオリジナルQuoカードが当たる！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年2月23日（月）～2月25日（水）、東京オーヴァル京王閣のミッドナイトケイリンで協賛レース「無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯」を開催します。
またこのレースの開催を記念して、2026年2月16日（月）より「777Real」内でもイベントを開催します。
■東京オーヴァル京王閣ミッドナイトケイリン協賛レース
・レース名：無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯
・開催日：2026年2月23日（月）～2月25日（水）
レースの模様はこちらの「京王閣競輪 ライブ配信【公式】」でご覧いただけます！
https://www.youtube.com/@tokyokeiokaku
東京オーヴァル京王閣 公式ホームページ：https://keiokaku.com/
■「777Real」で開催するイベント
レースに先駆けて「777Real」では2月16日（月）から出玉イベントやミッションイベントを開催します！
人気選手のサイン色紙や東京オーヴァル京王閣の
オリジナルQuoカード（500円分）、オリジナルのタンブラーが当たる！？
■「777Real」（スマートフォン向け無料サービス）のご紹介
・サービス名称 ：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL ：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト ：https://www.777real.net/
・SNS ：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。