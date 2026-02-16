圧倒的な糖質オフ率はそのまま、食の専門家も認めたおいしさがパワーアップ！「ごろグラ 糖質オフ」 シリーズ3品を2026年3月2日（月）にリニューアル発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ごろグラ 糖質50%オフ 贅沢果実」「ごろグラ 糖質60%オフ チョコナッツ」「ごろグラ 糖質60%オフ きなこ大豆」を3月2日(月)に全国でリニューアル発売します。

ごろグラ 糖質50%オフ 贅沢果実ごろグラ 糖質60%オフ チョコナッツごろグラ 糖質60%オフ きなこ大豆

「ごろグラ」シリーズは、2014年の発売以来、品質の高さや選べるバリエーションの豊富さ、こだわりの具材で多くのお客さまからご愛顧いただいています。中でも、「ごろグラ 糖質オフ」シリーズは、おいしさに加え、圧倒的な糖質オフ率*1や栄養価の高さが評価されています。2025年12月には、「糖質50%オフ 贅沢果実」が「ジャパン・フード・セレクション (JFS)」において、最高賞であるグランプリを受賞しました。

今回、「ごろグラ 糖質オフ」シリーズ3品を、圧倒的な糖質オフ率はそのままに、おいしさに磨きをかけてリニューアルします。

「糖質50%オフ 贅沢果実」は、シリアルの配合を見直し、大豆特有の風味を抑えることで、メープルの風味が引き立つ芳醇な味わいに仕上げました。「糖質60%オフ チョコナッツ」は、シリアルのナッツペーストを増量し、ナッツの旨みが際立つコク深い味わいに仕上げました。「糖質60%オフ きなこ大豆」は、風味豊かな国産きなこを新たに使用*2するとともに、黒蜜の風味もアップすることで、“黒蜜きなこ”の香ばしい味わいがより際立つように仕上げました。いずれの商品も、糖質オフでありながら、たんぱく質、食物繊維、鉄分、カルシウムをたっぷりとることができます。

おいしく進化した「ごろグラ 糖質オフ」シリーズを、この機会にぜひお試しください。

■商品特長

「ごろグラ 糖質50%オフ 贅沢果実」

・2種類のメープルシロップで味付けした“芳醇ダブルメープル仕立て”

・シリアルの配合を見直し、大豆特有の風味を抑えることで、メープルの風味が引き立つ、芳醇な味わいに仕上げました

・大きめスライスいちご、粒いちご、ブルーベリーボール、マンゴー入り

・同重量の「ごろグラ 贅沢果実」と比較して糖質50%オフ

・1食分 (50g) に牛乳200mlをかけて食べると、たんぱく質19.0g (摂取推奨量の1/3日分*3)、カルシウム337mg (摂取推奨量の1/2日分*3) を摂取できます*4

・1食分 (50g) で食物繊維9.8g (摂取目標量の1/2日分*5)、鉄分6.9mg (摂取推奨量の1日分*6) を摂取できます

「ごろグラ 糖質60%オフ チョコナッツ」

・コク深い“こだわりカカオ仕立て”

・シリアルのナッツペーストを増量し、ナッツの旨みが際立つ、コク深い味わいに仕上げました

・アーモンド、カシューナッツ、くるみ入り

・同重量の「ごろグラ チョコナッツ」と比較して糖質60%オフ

・1食分 (50g) に牛乳200mlをかけて食べると、たんぱく質20.3g (摂取推奨量の1/3日分*3)、カルシウム366mg (摂取推奨量の1/2日分*3) を摂取できます*4

・1食分 (50g) で食物繊維11.4g (摂取目標量の1/2日分*5)、鉄分6.5mg (摂取推奨量の1日分*6) を摂取できます

「ごろグラ 糖質60%オフ きなこ大豆」

・こんがり香る“黒蜜きなこ仕立て”

・風味豊かな国産きなこを新たに使用*2するとともに、黒蜜の風味もアップすることで、“黒蜜きなこ”の香ばしい味わいがより際立つように仕上げました

・黒大豆、青大豆、黄大豆入り

・同重量の「ごろグラ きなこ大豆」と比較して糖質60%オフ

・1食分 (50g) に牛乳200mlをかけて食べると、たんぱく質21.7g (摂取推奨量の1/3日分*3)、カルシウム369mg (摂取推奨量の1/2日分*3) を摂取できます*4

・1食分 (50g) で食物繊維14.8g (摂取目標量の3/4日分*5)、鉄分6.5mg (摂取推奨量の1日分*6) を摂取できます

*1 「ごろグラ 贅沢果実」「ごろグラ チョコナッツ」「ごろグラ きなこ大豆」と同重量で比較

*2 国産きなこ50%使用 (きなこに占める割合)

*3 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) 18～64歳女性 1日推奨量を基に算出

*4 「日本食品標準成分表」(2020年版 八訂) の「普通牛乳」を基に算出

*5 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) 18～64歳女性 1日目標量を基に算出

*6 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) 18～64歳女性 (月経なし) 1日推奨量を基に算出

■「ジャパン・フード・セレクション」について

一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品・食材の評価・認証制度です。食の専門知識を持つフードアナリストが中心となり、味だけでなく安全性やパッケージデザインなど、さまざまな観点から審査を行います。100点満点中90点以上を獲得した商品がグランプリを受賞できます。

[URL] https://www.japan-foodselection.com/

■商品概要

・商品名：ごろグラ 糖質50%オフ 贅沢果実

・内容量：300g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日 (月)

・発売地区：全国

・商品名：ごろグラ 糖質60%オフ チョコナッツ

・内容量：300g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日 (月)

・発売地区：全国

・商品名：ごろグラ 糖質60%オフ きなこ大豆

・内容量：300g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日 (月)

・発売地区：全国