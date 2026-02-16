紅茶好きに捧ぐ！華やかなアールグレイの香りで、朝から優雅に！「ごろグラ 華やぐアールグレイ」 を2026年3月2日（月）に新発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ごろグラ 華やぐアールグレイ」を3月2日(月)に全国で新発売します。

ごろグラ 華やぐアールグレイ

「ごろグラ」シリーズは、2014年の発売以来、品質の高さや選べるバリエーションの豊富さ、こだわりの具材で多くのお客さまからご愛顧いただいています。

近年、ホテルやカフェなどでアフタヌーンティーを楽しむ“ヌン活”が、女性を中心に人気を集めています。そこで今回、“ヌン活”から着想を得た「ごろグラ 華やぐアールグレイ」を新発売します。

ザクザクとした食感のシリアル生地に、アールグレイの茶葉が入った紅茶クッキー、大きめスライスいちご、白桃、ブルーベリーボール*、粒いちごをブレンドしました。アールグレイの華やかな香りと、フルーツの甘みや酸味が調和した、上品な味わいが特長です。牛乳をかけることで、ミルクティーのような風味をお楽しみいただけます。さらに、たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウム、9種のビタミンを配合し、栄養バランスにもこだわりました。

ご自宅の朝を優雅なひとときに変える「ごろグラ 華やぐアールグレイ」を、ぜひお試しください。

* ブルーベリー果汁を配合したパフ。

■商品特長

・アールグレイの香りと味わいで、具材のおいしさが引き立つザクザクとした食感のシリアル生地

・アールグレイの茶葉が入った紅茶クッキー、大きめスライスいちご、白桃、ブルーベリーボール、粒いちご入り

・牛乳をかけて食べると、ミルクティーのような味わいが楽しめます

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

■商品概要

・商品名： ごろグラ 華やぐアールグレイ

・内容量：280ｇ

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日(月)

・発売地区：全国